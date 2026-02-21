Italský fotbalista se opřel do Hradce Králové, mluví o ztrátě respektu

Italský fotbalista Mattia De Sciglio odmítá spekulace o špatné kondici a tvrdí, že testy zvládl bez problémů. Zklamalo ho jednání českého klubu.
Když se objevila informace, že by se zkušený obránce Mattia De Sciglio mohl objevit v dresu Hradce Králové, šlo o jednu z nejpřekvapivějších přestupových zpráv zimy.
Někdejší hráč Juventusu či AC Milán měl dodat týmu zkušenost i jméno, které v české lize jen tak nepotkáte. Nakonec ale z celé věci sešlo. A ticho rozhodně nezůstalo.
Klub vysvětlil zrušený přestup tím, že třiatřicetiletý Ital by nebyl „okamžitou posilou“. V zákulisí se začalo mluvit o zdravotní prohlídce, která měla sehrát klíčovou roli. Právě tyto spekulace však De Sciglio nenechal bez reakce. Upozornil na ni web infotbal.cz.
„V souvislosti s tím, co se nedávno odehrálo v Hradci Králové, považuji za nutné se vyjádřit, abych ochránil svou profesionální pověst a plnou integritu svého zdravotního stavu, který je opakovaně potvrzen oficiálními lékařskými zprávami,“ uvedl De Sciglio na svém Instagramu.
Z jeho slov bylo cítit velké rozčarování. Podle něj nešlo o žádné unáhlené jednání na poslední chvíli. Naopak.
„Klub mě opakovaně kontaktoval a v následujících týdnech mi posílal různé verze smlouvy, často neúplné nebo s detaily, které bylo třeba doplnit. Přesto jsem vždy zachoval maximální dostupnost a profesionalitu,“ napsal.
Italský bek zároveň důrazně odmítl, že by měl problémy s kondicí. Tvrdí, že absolvoval všechny předepsané testy a prošel jimi bez výhrad.
„Strávil jsem v České republice tři dny a absolvoval dvě plné tréninkové jednotky s týmem, pracoval jsem pravidelně a bez jakýchkoli omezení,“ zdůraznil.
O to víc ho překvapilo konečné rozhodnutí Východočechů. „Naprosto nečekaně mi bylo následně sděleno, že nebudu považován za okamžitou posilu. To je překvapující hodnocení, zejména s ohledem na týdny diskuzí, provedené testy a potvrzenou lékařskou způsobilost,“ pokračoval.
Bývalý reprezentant dal jasně najevo, že si nenechá poškodit jméno, které budoval roky na nejvyšší úrovni evropského fotbalu. „Fakta jsou objektivní a doložitelná,“ připomněl stručně.
Na závěr přidal obecnější, ale o to ostřejší vzkaz. „Vzájemný respekt, transparentnost a férovost by měly být základem každého profesionálního vztahu. To, co se stalo, tyto principy nereflektuje. Doufám, že se podobné situace nikdy nebudou opakovat, ani vůči mně, ani vůči jiným profesionálům. Každý má právo pracovat podle svých schopností v prostředí profesionality, slušnosti a respektu,“ uzavřel.
Příběh, který mohl být jedním z největších taháků Chance Ligy, se tak změnil v ostrou veřejnou přestřelku.
