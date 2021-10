Italové berou v Lize národů bronz, v Turíně přetlačili Belgii 2:1

Řecko vyšle dalších 250 mužů na ochranu hraniční řeky s Tureckem, uvedl v neděli ministr civilní ochrany Takis Theodorikakos. Atény také budou pokračovat ve výstavbě hraničního plotu, který má zatím 37 kilometrů, dodal podle agentury AFP ministr během návštěvy ve městě Kastanies poblíž tureckých hranic.

Hranici mezi Tureckem a Řeckem tvoří řeka, přes kterou se loni pokusily tisíce migrantů nelegálně dostat do Řecka, a tím i do Evropské unie. Když loni v únoru turecký prezident Recep Tayyip Erdogan prohlásil, že migraci do EU nebude bránit, muselo Řecko čelit vlně desetitisíců migrantů. Atény na to reagovaly nákupem moderního vybavení a výstavbou téměř 40 kilometrů dlouhého a pět metrů vysokého plotu. Řecká policie a hraniční stráž používají kamery, radary a zvuková děla.

Evropská komise ve čtvrtek vyzvala Řecko a také Chorvatsko, aby okamžitě zahájily vyšetřování a zjistily, zda na jejich hranicích dochází k nelegálnímu vytlačování migrantů. O těchto případech ve svých reportážích informovala německá média.

Zprávy o tom, že řecká pobřežní stráž zahání migranty zpět od hranic do tureckých vod, se objevují opakovaně. Nevládní organizace tvrdí, že zdokumentovaly stovky takových případů. Podle mezinárodního práva mají mít migranti možnost požádat o azyl.