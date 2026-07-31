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Sport

Itálie truchlí. Zemřel fenomenální Baresi, kapitánovi AC Milán bylo 66 let

ČTK,Sport

Zemřel italský fotbalista Franco Baresi, věhlasnému obránci bylo mu 66 let. Byl mistrem světa z roku 1982, s AC Milán třikrát vyhrál Ligu mistrů a šestkrát Serii A. O jeho úmrtí dnes informoval milánský klub.

FILE PHOTO: Franco Baresi after his last match in October 1997
Franco Baresi po svém posledním zápase v roce 1997Foto: REUTERS – Stefano Rellandini
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Baresi strávil v dresu AC Milán do roku 1997 celou dvacetiletou hráčskou kariéru a 15 sezon byl kapitánem. V reprezentaci odehrál 82 zápasů. Na zlatém MS v roce 1982 se ještě na trávník nedostal, o dvanáct let později byl kapitánem italského výběru, jenž ve finále podlehl v penaltovém rozstřelu Brazílii.

Loni se Baresi podrobil operaci plic a zahájil onkologickou léčbu. V únoru se objevil s olympijskou pochodní na zahájení zimních her v Miláně.

"AC Milán truchlí nad úmrtím Franca Baresiho, který stejně jako jeho dres s číslem 6 navždy zůstane nedílnou a zásadní součástí DNA a historie klubu,“ uvedl AC Milán, jehož čestným viceprezidentem se Baresi stal v roce 2020.

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