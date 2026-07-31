Itálie truchlí. Zemřel fenomenální Baresi, kapitánovi AC Milán bylo 66 let

Zemřel italský fotbalista Franco Baresi, věhlasnému obránci bylo mu 66 let. Byl mistrem světa z roku 1982, s AC Milán třikrát vyhrál Ligu mistrů a šestkrát Serii A. O jeho úmrtí dnes informoval milánský klub.
Baresi strávil v dresu AC Milán do roku 1997 celou dvacetiletou hráčskou kariéru a 15 sezon byl kapitánem. V reprezentaci odehrál 82 zápasů. Na zlatém MS v roce 1982 se ještě na trávník nedostal, o dvanáct let později byl kapitánem italského výběru, jenž ve finále podlehl v penaltovém rozstřelu Brazílii.
Loni se Baresi podrobil operaci plic a zahájil onkologickou léčbu. V únoru se objevil s olympijskou pochodní na zahájení zimních her v Miláně.
"AC Milán truchlí nad úmrtím Franca Baresiho, který stejně jako jeho dres s číslem 6 navždy zůstane nedílnou a zásadní součástí DNA a historie klubu,“ uvedl AC Milán, jehož čestným viceprezidentem se Baresi stal v roce 2020.
KVÍZ: Myslíte, že znáte Slovensko? Na sedmé otázce většina Čechů pohoří
Naši východní sousedé nám byli po desetiletí nejbližšími bratry a dodnes nás pojí nejen společná historie, ale i hluboké rodinné vazby. Myslíte si, že zemi pod Tatrami znáte jako své vlastní boty, nebo jsou vaše vědomosti omezené jen na Bratislavský hrad, brynzové halušky a výlety do Vysokých Tater?
„Nechceme střely, chceme mír.“ Trump couvá s licencí na Patrioty pro Ukrajinu
Americký prezident Donald Trump si není jist, zda Spojené státy poskytnou Ukrajině licenci na výrobu střel do systémů protivzdušné obrany Patriot. Ve čtvrtek to řekl britskému deníku Financial Times (FT). Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přitom po úterní schůzce s Trumpem uvedl, že mu šéf Bílého domu licenci přislíbil.
ŽIVĚ Ukrajina zasáhla logistické centrum Wildberries a rafinerii ve Volgogradu
Ukrajinský dronový útok v pátek způsobil požár v komplexu energetického průmyslu a skladech v ruském Volgogradu. Podle agentury Reuters to uvedl gubernátor Volgogradské oblasti Andrej Bočarov, aniž by sdělil podrobnosti týkající se zasažených objektů. V regionu se podle agentury nachází rafinerie ropné společnosti Lukoil. Útoky podle Bočarova zranily pět lidí
Velké poprvé pro nastupující českou tenistku. Vyřídila i bývalou světovou trojku
Česká tenistka Darja Viďmanová porazila v Memphisu bývalou světovou trojku Sloane Stephensovou 6:2, 6:4 a poprvé si zahraje čtvrtfinále turnaje WTA. V něm třiadvacetiletou moskevskou rodačku čeká jiná Američanka Katie Volynetsová.
Češky jedou bořit mýty, muži jim vaří. Čeká je tvrdý punk a akce, jaká nemá obdoby
Pětice českých amatérských koloběžkářek vyrazí v pátek ráno ze švýcarského Lausanne na trať ženské cyklistické Tour de France. Kompletní porci devíti etap hodlají absolvovat vždy den před oficiálním pelotonem. Jde o výkon, kterým se mohou zapsat do historie koloběhu: ženy na koloběžkách ještě něco podobného nedokázaly.