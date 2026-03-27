Íránci hráli poprvé od začátku války. Hráči nastoupili se školními batůžky

Íránští fotbaloví reprezentanti nastoupili k dnešnímu přípravnému utkání proti Nigérii s černými páskami na rukávech a se školními batůžky, kterými chtěli připomenout oběti útoku na dívčí školu v úvodní den války na Blízkém východě. Zápas, který se hrál v tureckém Beleku, Íránci prohráli 1:2.
Spojené státy a Izrael rozpoutaly válku s Íránem vzdušnými útoky 28. února. Mezi prvními zasaženými místy byla škola u základny íránských revolučních gard ve městě Mináb.
Podle íránských médií v důsledku úderu zemřelo nejméně 168 dětí a desítka učitelů.
Viceprezident íránského fotbalového svazu Mehdí Nabí řekl agentuře Reuters, že se hráči rozhodli uspořádat protest s barevnými batůžky jako symbolické gesto solidarity s oběťmi.
„Byli hluboce zasaženi bombardováním dívčí školy a chtěli vyjádřit svou soustrast. Bylo to kolektivní rozhodnutí týmu," řekl Nabí.
Írán má v červnu na mistrovství světa odehrát všechny tři zápasy ve skupině v USA.
Národní svaz začal jednat s FIFA o přesunutí duelů do Mexika, mezinárodní federace však změny v rozpisu turnaje neplánuje.
Máme velkou šanci proti Dánsku uspět, věří Hranáč. Usnul až ve čtyři ráno
Obránce Robin Hranáč po čtvrtečním vítězství v penaltovém rozstřelu dramatického semifinále play off o mistrovství světa proti Irsku usnul zhruba až ve čtyři hodiny ráno. Ani za nepříznivého stavu 0:2 nepřestával věřit, že čeští fotbalisté zápas zvládnou.
ŽIVĚ Plagův náměstek se musí omluvit za sdílení falešné fotky s Halíkem
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zatím neuvažuje o odvolání svého náměstka Zdeňka Kettnera (SPD) kvůli sdílení falešné fotografie s předsedou spolku Milion chvilek pro demokracii Mikulášem Minářem a teologem Tomášem Halíkem. Domluvil se s ním na omluvě, jež by podle Plagy měla mít adekvátní formu, například osobního setkání. Sám Halík by ale považoval Kettnerovo odvolání za adekvátní.
Šťastný kuje olympijské železo. Pro svou vizi už má spojence v zahraničí
Nebuďme skromní, uspořádejme olympiádu, řekl první český ministr pro sport Boris Šťastný. A podle informací Aktuálně.cz nezůstal jen u slov. Kvůli největšímu sportovnímu svátku už navštívil Slovensko, se kterým by se chtěl při přípravách akce spojit. Zahájil také jednání s Českým olympijským výborem.
ŽIVĚ Hackeři s vazbami na Írán zaútočili na Spojené státy. Nabourali se do e-mailu šéfa FBI
Hackerská skupina s vazbami na Írán v pátek oznámila, že se nabourala do osobní e-mailové schránky ředitele amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kashe Patela. Informovala o tom agentura Reuters. Na internetu hackeři zveřejnili mimo jiné Patelovy fotografie a životopis. Představitel amerického ministerstva spravedlnosti útok potvrdil a doplnil, že materiály jsou zřejmě autentické.
ŽIVĚ Nečekané spojenectví. Ukrajina podepsala dohodu o obranné spolupráci se Saúdskou Arábií
Kyjev a Rijád podepsaly dohodu o obranné spolupráci. V pátek to oznámil na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který je na návštěvě Saúdské Arábie. Dohoda má podle něj položit základ pro budoucí kontrakty, technologickou spolupráci a investice.