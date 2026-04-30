Írán na MS v Americe bude. Sjednocujeme se, je to moje zodpovědnost, hlásí Infantino

Navzdory konfliktu na Blízkém východě se íránská fotbalová reprezentace zúčastní nadcházejícího mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě. Řekl to prezident Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Gianni Infantino při dnešním zahájení kongresu FIFA ve Vancouveru. Ujistil, že Írán odehraje tři zápasy v základní skupině v USA, jak bylo v plánu.
„Dovolte mi, abych to upřesnil. Pro ty, kteří by mohli říkat nebo psát něco jiného. Írán se samozřejmě zúčastní mistrovství světa v roce 2026. A samozřejmě bude hrát v USA," citovala Infantina agentura DPA.
„A důvod je docela jednoduchý: Sjednocujeme se. Musíme spojovat lidi. To je moje zodpovědnost. To je naše zodpovědnost," dodal.
Pochybnosti o startu národního týmu Íránu na šampionátu vzrostly poté, co ve středu nebyla vpuštěna do Kanady íránská delegace v čele s předsedou fotbalového svazu Mehdim Tádžem.
Podle médií mu nebyl umožněn vstup do země kvůli jeho vazbám na íránské revoluční gardy (IRGC), které jsou v Kanadě považovány za teroristickou organizaci.
Zástupci výpravy uvedli, že se na letišti stali terčem urážek imigračních úředníků a nejbližším spojem proto odcestovali.
Národní svaz Íránu jednal po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě s FIFA o přesunutí duelů do Mexika, federace ale opakovaně uvedla, že změny v rozpisu turnaje neplánuje.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio před časem ujistil zástupce íránské reprezentace, že Spojené státy nejsou proti její účasti. Upozornil ale, že součástí výpravy nesmí být osoby s vazbami na IRGC.
Finálový turnaj mistrovství světa, kterého se poprvé zúčastní 48 týmů, je na programu od 11. června do 19. července.
