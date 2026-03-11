Írán má jasno o účasti svých fotbalistů na MS. Ortel vyřkl ministr sportu

Írán se nemůže zúčastnit MS ve fotbale poté, co Spojené státy zabily jeho duchovního vůdce Alího Chameneího, řekl dnes tamní ministr sportu Ahmad Donjamalí.
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že umožní Íránu zúčastnit se letního mistrovství světa ve fotbale, přestože jsou země ve válečném stavu.
Prezident FIFA Gianni Infantino to uvedl na Instagramu poté, co se v úterý setkal s Trumpem, aby prodiskutovali přípravy na turnaj, který pořádají USA, Kanada a Mexiko. Íránský ministr sportu Ahmad Donjamalí dnes nicméně účast fotbalistů na turnaji vyloučil. Šampionát začne 11. června.
Infantino uvedl, že s Trumpem "hovořili o současné situaci v Íránu". Írán má v USA odehrát tři zápasy, ale jeho účast je nejistá od doby, kdy USA a Izrael tento měsíc zahájily útoky na zemi, při nichž zahynul duchovní vůdce Alí Chameneí.
Írán reagoval odpálením raket a dronů směrem k Izraeli a čtyřem arabským zemím Perského zálivu, v nichž se nacházejí americké vojenské základny – Bahrajnu, Kuvajtu, Kataru a Spojených arabských emirátech.
"Během diskusí prezident Trump zopakoval, že íránský tým je samozřejmě vítán, aby se turnaje ve Spojených státech zúčastnil," řekl Infantino.
"Všichni potřebujeme událost, jako je mistrovství světa ve fotbale, která by lidi spojila, více než kdy jindy. Upřímně děkuji prezidentovi Spojených států za jeho podporu, protože to opět ukazuje, že fotbal spojuje svět," dodal.
Íránský ministr sportu Ahmad Donjamalí ale účast své země na šampionátu vyloučil. "Vzhledem k tomu, že tento zkorumpovaný režim (USA) zavraždil našeho vůdce, se za žádných okolností nemůžeme mistrovství světa zúčastnit," řekl ministr státní televizi.
"Naše děti nejsou v bezpečí a v podstatě takové podmínky pro účast neexistují. Vzhledem ke zlomyslným činům, které proti Íránu provedli, nám vnucují dvě války během osmi nebo devíti měsíců a zabili a umučili tisíce našich lidí. Proto si takovou přítomnost rozhodně nemůžeme dovolit," zdůraznil Donjamalí.
Írán se má utkat s Novým Zélandem a Belgií 15. a 21. června v Los Angeles a s Egyptem 26. června v Seattlu.
Trump minulý týden řekl serveru Politico, že je mu opravdu jedno, jestli Írán bude hrát na mistrovství světa.
Íránští představitelé nedávno naznačili, že účast jejich reprezentace je kvůli válce poněkud nejistá. "Jisté je, že po těchto útocích je těžké dívat se na mistrovství světa s nadějí," řekl prezident Íránské fotbalové federace Mehdi Tádž.
Infantino má blízký vztah s Trumpem, jemuž byla udělena inaugurační cena míru FIFA. Ocenění, o němž se mnozí domnívají, že jej vrcholný fotbalový řídící orgán vytvořil s ohledem na Trumpa.
Fanoušci z Íránu dostali zákaz vstupu do USA hned v první fázi omezení cestování, které oznámila Trumpova administrativa.
Začátkem tohoto týdne provozní ředitel mistrovství světa Heimo Schirgi prohlásil, že turnaj je „příliš velký“ na to, aby byl odložen kvůli globálním nepokojům způsobeným válkou USA a Izraele proti Íránu.
"Doufáme, že se šampionátu zúčastní všichni, kdo se kvalifikovali," řekl.
