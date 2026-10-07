Impozantní, hlásí o Wembley gólman Horníček. Lístky zajistí i překupnická legenda

Je překrásný. Ohromný. A také nejdražší. Čeští reprezentanti odehráli utkání Ligy národů s Anglií (0:3) na stadionu ve Wembley, který fascinuje nejen fanoušky, ale i samotné fotbalisty. Většina z nich touží alespoň jednou si zde zahrát. Alespoň jednou zažít pohled z trávníku na mohutné, zaplněné tribuny, které dokáží pojmout až 90 tisíc příznivců.
Londýn (od našeho zpravodaje) - Dvě hodiny před zápasem proudí na stadion mohutný zástup fanoušků. Nekonečná vesměs bílá řeka pomalu plyne koridorem od dopravního terminálu, kam návštěvníky sváží vagony metra a autobusy.
Asi kilometr dlouhý bulvár s názvem Olympic way oficiálně vzdává poctu celé řadě sportů a aktivit, v reálu je důmyslně navrženou pastí, která může návštěvu fotbalového utkání citelně prodražit.
Vstupenky na zápas s českými fotbalisty byly k mání za celkem sametovou cenu 41 liber, pokud ovšem jako rodič platíte za celou rodinu, náklady mohou po cestě naskákat celkem bolestivě.
Olympic way je lemována celou řadou stánků s rychlým občerstvením, sladkostmi, kavárnami, restauracemi, ale také obchody s módními značkami, nábytkem nebo fotbalovými suvenýry.
Světové značky jsou tu od toho, abyste si dobře nakoupili a najedli se, na procházející útočí reklamní bannery zdobící sloupy podél bulváru. Kdybyste si jako náhodou nevšimli. Každopádně kdykoli stačí pípnout a jde se, hlad máte pryč.
Severní koridor prochází Wembley parkem, o němž zase billboardy hlásají, že mu náleží účast mezi nejlépe hodnocenými místy k životu na celém světě.
Také právě proto se v okolí ženou k nebesům vysoké věžáky a staré budovy ustupují demoliční technice. Prestižní lokalita rovná se lukrativní ceny nemovitostí.
Po cestě na stadion se ovšem dají koupit i vstupenky. Na samotném konci bulváru stojí čelem k proudu starší muž, a když nabízí k prodeji lístky, ukáže si na vás holí, která se jinak stará o jeho stabilitu.
Už má leccos odžito a je dost pravděpodobné, že tu šmelil lístky ještě na finále Eura v roce 1996, v němž Poborský a spol. byli velmi blízko evropskému zlatu. Nestor mezi překupníky.
Cestou od zastávky metra máte Wembley Stadium neustále na očích. Každým dalším krokem roste respekt, který monumentální stavba vzbuzuje.
Hned na první dobrou ohromí obloukem s názvem Wembley Arch, který se tyčí do výše 134 metrů a patří mezi jedny z největších dominant londýnské metropole.
Může se pochlubit vnitřním průměrem sedmi metrů a rozpětím 315 metrů. Nese veškerou váhu severní střechy a 60 procent váhy zatahovací střechy na jižní straně. Wembley Arch je nejdelší nepodloženou střešní konstrukcí na světě.
Impozantní arénu zbudovala australská firma Multiplex za cenu, která se rovná dnešnímu ekvivalentu 1,41 miliardy liber.
S 90 tisíci sedadly je největším stadionem ve Spojeném království a druhým největším stánkem v Evropě - hned po barcelonském Camp Nou.
Dvě částečně zatahovací střešní konstrukce nad východním a západním křídlem lze otevřít, aby se dovnitř dostalo sluneční světlo a podpořilo růst trávníku.
Wembley dokonce nese i výraznou českou stopu. Stěna poblíž hlavního vchodu je zasvěcena připomínce olympijských her v roce 1948 a mezi vyobrazenými osobnostmi nechybí ani portrét vytrvalce Emila Zátopka, který v Londýně získal první ze svých zlatých medailí.
O tom, že monumentalita Wembley Stadium odráží lásku anglické společnosti k fotbalu, svědčí fakt, že na zápas s Českem hlediště zaplnilo neskutečných 78 tisíc fanoušků. Při vší úctě k českým barvám, už tady hráli jiní soupeři, přesto se úchvatný stadion ve Wembley zase zaplnil skoro až po střechu.
A i přes jednoznačný průběh utkání nabídl další parádní show.
Brankářem, který uprostřed obrovského kotle čelil obrovské kvalitě anglických ofenzivních hvězd, byl Lukáš Horníček.
„Při zápase to zase tolik nevnímáte, ale den předtím, když jsme se šli s klukama projít, tak jsme vylezli nahoru a podívali se, jak stadion vypadá. Byl to impozantní pohled,“ souhlasí český gólman.
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