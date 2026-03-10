Přeskočit na obsah
10. 3. Viktorie
Sport

Lyon se modlí za Šulcův návrat, bez něj je bezradný. Trenér popsal, proč je výjimečný

Miroslav Harnoch

Čísla nelžou. Od chvíle, kdy se Pavel Šulc s bolestivou grimasou posadil na trávník a naznačil, že utkání proti Štrasburku nedohraje, se fotbalistům Lyonu jako mávnutím kouzelné hůlky přestalo dařil. Trenér Paulo Fonseca po další ztrátě bodů už začíná odpočítávat dny do návratu českého reprezentanta.

UEFA Europa League - Olympique Lyonnais v Go Ahead Eagles
Pavel Šulc a Afonso Moreira. Dva hráči, jejichž návrat Lyon úpěnlivě vyhlížíFoto: REUTERS
Reklama

Třináct zápasů v řadě slavil Lyon vítězství, postoupil do čtvrtfinále domácího poháru, vyhoupl se na třetí příčku ve francouzské nejvyšší soutěži a zářil i v Evropské lize.

Ale přišla 28. minuta posledního únorového klání se Štrasburkem, pětadvacetiletý český ofenzivní univerzál se chytil za stehno a bylo zle.

Nejproduktivnější hráč týmu se odporoučel do šaten a od té doby se spoluhráči ani netrénoval.

Lyon zmiňovaný zápas prohrál, pak vypadl z poháru a v neděli po remíze s Paris FC klesl na čtvrté místo v lize.

„Není to dobré, ale nechtěl bych z toho dělat ani žádné drama. Dnes jsme museli nasadit některé mladé hráče a dělali, co mohli,“ prohlásil portugalský trenér Lyonu Paulo Fonseca.

Spolu s Šulcem totiž marodí také další opory jako Alfonso Moreira nebo syn nizozemské fotbalové legendy Ruben Kluivert.

Jestli ale někdo z nich vynikal v tom zlomit zápas i při kostrbatém výkonu týmu, byl to právě český reprezentant.

„Přiblížíme se pokutovému území, ale chybí nám efektivní hráči, kteří to umí vzít na sebe, kteří mají v sobě atletičnost a předvádí důraz v šestnáctce,“ všiml si Fonseca.

Protože Lyon vyválčil bod až v posledních minutách zápasu po gólu střídajícího Corentina Tolissa, byl nakonec kouč týmu docela spokojený.

„Vzhledem k situaci je remíza vlastně požehnáním. Ale pořád máme stejně bodů jako třetí Marseille a tím pádem i stále dobrou pozici v tabulce,“ dodal trenér.

V neděli večer nechal na střídačce také hvězdu hostující v Lyonu z Realu Madrid, brazilského útočníka Endricka. O něm v minulém týdnu francouzský deník L´Équipe napsal, že se po skvělém startu dostává do útlumu a nejen, že nedává góly, ale také si neplní defenzivní povinnosti.

„Na lavičce byl především proto, že nasadit ho hned začátku, tak se také zraní. Jsme na hranici fyzických sil,“ vysvětloval Fonseca.

„Někdy je těžké mu vysvětlit, kdy má běhat za obranu a kdy se vracet. On chce hlavně dávat góly. Má to těžké, když je produktivní, jde na něj velká chvála, když ne, sklízí velkou kritiku,“ snažil se hvězdu hájit.

Portugalský stratég nyní každým dnem vyhlíží návrat zraněných hráčů. „Snad co nejvíc marodů zapracujeme během reprezentační přestávky, ale někteří by mohli naskočit už před ní. Jako například Moreira nebo Šulc,“ naznačil trenér.

To by nahrávalo tomu, že by se karlovarský rodák mohl objevit na hřišti už 22. března v domácím utkání proti Monaku.

Takový scénář by ocenil i nový trenér českého národního tým Miroslav Koubek, protože jen o čtyři dny později přivítá jeho mužstvo doma Iry v baráži o mistrovství světa.

