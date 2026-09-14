Přeskočit na obsah
Benative
14. 9. Radka
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Hvězda West Hamu i Premier League. Zemřel Luděk Mikloško, bylo mu 64 let

Redakce Sport
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Boj s rakovinou nakonec prohrál. Ve věku 64 let zemřel bývalý fotbalový brankář, dlouholetá opora West Hamu i Baníku Ostrava Luděk Mikloško, v ostravském klubu chytal v letech 1982-1990 a od roku 2022 tam působil v roli šéfa sportovního úseku. Uvedl to web iSport.cz.

Luděk Mikloško, sportovní ředitel FC Baník Ostrava
Luděk MikloškoFoto: Ožana Jaroslav – ČTK / Ožana Jaroslav
Reklama

Prostějovský rodák Mikloško byl prvním českým fotbalistou, jenž se výrazně prosadil v Anglii.

Od roku 1990 po odchodu z Baníku nastupoval za West Ham, za který odehrál 318 zápasů a v roce 1991 byl v klubu vyhlášen nejlepším hráčem sezony. Dalších 57 utkání přidal za Queens Park Rangers. Kariéru ukončil v roce 2001.

V československé a české reprezentaci nastoupil Mikloško k 42 duelům. Je také členem Klubu ligových brankářů s minimálně sto čistými konty v nejvyšších soutěžích - 142 zápasů bez obdrženého gólu ho řadí na šesté místo.

Aktualizujeme

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
U.S. President Donald Trump speaks to members of the media after traveling to Ireland
U.S. President Donald Trump speaks to members of the media after traveling to Ireland
U.S. President Donald Trump speaks to members of the media after traveling to Ireland

ŽIVĚ Trump znovu vyzval Ukrajinu k neútočení na ruské rafinerie. Škodí to světu, řekl

Prezident Spojených států Donald Trump v rozhovoru s novináři znovu prohlásil, že Ukrajina by neměla útočit na ruské rafinerie. Nejnovější vyjádření učinil v noci na pondělí při návratu z Irska do Spojených států. V neděli v Irsku řekl, že vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby ukrajinská armáda neútočila na ruské ropné cíle, protože to škodí celému světu.

Budova nemocnice IKEM v pražské Krči
Budova nemocnice IKEM v pražské Krči
Budova nemocnice IKEM v pražské Krči

Porušovali zákony i vlastní předpisy. Kontrola v IKEM zjistila vážné nedostatky

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) v letech 2022 až 2024 opakovaně porušoval zákony i své vnitřní předpisy při nakládání s majetkem a veřejnými penězi. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) při kontrole, která prověřila 102 případů nakládání s penězi v celkovém objemu 905,3 milionu korun.

Reklama
Looksmaxxing se prolíná s širším prostředím takzvané manosféry – různorodého souboru internetových komunit zabývajících se mužstvím, vztahy, seznamováním a postavením mužů ve společnosti. Ilustrační foto
Looksmaxxing se prolíná s širším prostředím takzvané manosféry – různorodého souboru internetových komunit zabývajících se mužstvím, vztahy, seznamováním a postavením mužů ve společnosti. Ilustrační foto
Looksmaxxing se prolíná s širším prostředím takzvané manosféry – různorodého souboru internetových komunit zabývajících se mužstvím, vztahy, seznamováním a postavením mužů ve společnosti. Ilustrační foto

Rozbíjejí si obličej kladivem, pijí moč a nemyjí se. Tohle je ideál krásy mladíků

Nejdřív si začnou hlídat pleť, vlasy a svaly. Pak si upravují čelist, počítají každý gram tuku, hledají způsoby, jak zvýšit testosteron, a někteří jsou ochotni zajít ještě dál. Na internetu sílí fenomén looksmaxxing, v němž mladí muži hledají návod na dokonalejší vzhled i větší úspěch u žen. Kam až může posedlost vlastním tělem zajít?

Reklama
Reklama
Reklama