Hvězda West Hamu i Premier League. Zemřel Luděk Mikloško, bylo mu 64 let

Boj s rakovinou nakonec prohrál. Ve věku 64 let zemřel bývalý fotbalový brankář, dlouholetá opora West Hamu i Baníku Ostrava Luděk Mikloško, v ostravském klubu chytal v letech 1982-1990 a od roku 2022 tam působil v roli šéfa sportovního úseku. Uvedl to web iSport.cz.
Prostějovský rodák Mikloško byl prvním českým fotbalistou, jenž se výrazně prosadil v Anglii.
Od roku 1990 po odchodu z Baníku nastupoval za West Ham, za který odehrál 318 zápasů a v roce 1991 byl v klubu vyhlášen nejlepším hráčem sezony. Dalších 57 utkání přidal za Queens Park Rangers. Kariéru ukončil v roce 2001.
V československé a české reprezentaci nastoupil Mikloško k 42 duelům. Je také členem Klubu ligových brankářů s minimálně sto čistými konty v nejvyšších soutěžích - 142 zápasů bez obdrženého gólu ho řadí na šesté místo.
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