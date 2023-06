Hvězda slovenského fotbalu Hamšík oznámil konec kariéry

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v dubnu podle sezonně přepočtených údajů zůstala na šesti procentech, kde byla i v únoru a březnu. Ve své zprávě to dnes oznámil unijní statistický úřad Eurostat. Nejnižší nezaměstnanost byla v České republice a v Polsku, kde shodně činila 2,7 procenta. V ČR tak stoupla z březnové hodnoty 2,6 procenta.

V eurozóně dubnová nezaměstnanost klesla o desetinu procentního bodu na 6,5 procenta. Loni v dubnu byla míra nezaměstnanosti v zemích platících eurem 6,7 procenta, v celé EU pak 6,1 procenta.

Eurostat odhaduje, že v EU bylo v dubnu bez práce 13,03 milionu lidí, z toho 11,09 milionu v eurozóně. Proti březnu se počet nezaměstnaných v EU snížil o 18 000 a v eurozóně o 33 000. Proti loňskému dubnu lidí bez práce ubylo v EU o 212 000 a v eurozóně o 203 000.

Nezaměstnanost mezi mladými do 25 let věku v EU činila 13,8 procenta a v eurozóně 13,9 procenta. V březnu to bylo v EU i eurozóně 14 procent. Práci v EU nemělo celkem 2,76 milionu mladých, z toho v zemích platících eurem 2,26 milionu.

Míra nezaměstnanosti mezi ženami v dubnu činila 6,3 procenta, stejně jako v březnu. Mezi muži se pak zvýšila na 5,8 procenta z 5,7 procenta v březnu.