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Sport

Hvězda šampionátu Vozinha vychytal Kapverdám historický postup. Skupinu vyhráli Španělé

Sport,ČTK

Fotbalisté Kapverd v závěrečném kole skupiny H v Houstonu remizovali 0:0 se Saúdskou Arábií a z druhého místa postoupili do vyřazovací fáze. Skupinu po výhře 1:0 nad Uruguayí ovládli Španělé.

Brankář Vozinha slaví postup Kapverd ze základní skupiny na MS 2026
Brankář Vozinha slaví postup Kapverd ze základní skupiny na MS 2026Foto: REUTERS – Annegret Hilse
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Kapverdy po remízách se Španělskem (0:0) a Uruguayí (2:2) neprohrály ani ve třetím utkání na turnaji v USA, Kanadě a Mexiku.

O španělské výhře rozhodla jediná střela na branku, kterou vypálil ve 42. minutě Álex Baena a brankář Fernando Muslera při ní nebyl bez viny.

Uruguay s dvěma body nemá šanci být jedním z osmi postupujících ze třetích míst.

Španělé nastoupí ve čtvrtek ve 21:00 SELČ v Los Angeles proti druhému týmu ze skupiny J, což bude Rakousko, nebo Alžírsko. V pátek o půlnoci začne v Miami zápas Kapverd s Argentinou.

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Vozinha vychytal další nulu

Pro Kapverdy i Saúdskou Arábii by účast ve vyřazovací fázi byla velkým úspěchem, což se možná projevilo oboustranně nervózním průběhem prvního poločasu.

Jedinou střelu mezi tři tyče zaznamenal až v nastavení Kanú, jeho hlavičku kapverdský brankář Vozinha bez problémů chytil.

Asijský celek potřeboval zvítězit, ve druhé půli ale byl výrazně aktivnější soupeř. Hned po změně stran si brankář Uvaís připsal první zákrok po Monteirově střele. Ještě nebezpečnější byl dalekonosný pokus Kevina Piny, jemuž chybělo pár centimetrů.

V 74. minutě Da Costa prostrčil míč mezi obránci na Larose Duarteho, ten ale sám před bránou na Uvaíse nevyzrál. Neproměněné šance však Kapverďany nakonec nemrzely, v obraně byli bezchybní a s přehledem uhájili postupový výsledek.

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Saúdové neprošli do play off pošesté za sebou, zatím se jim to podařilo pouze při jejich první účasti na šampionátu v roce 1994. Naopak jistotu postupu po dnešních výsledcích slaví další tým ze třetích míst, kterým je Paraguay.

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Muslera znovu zaváhal

Závěr utkání Uruguayci neunesli a Agustín Canobbio dostal v nastavení červenou kartu.

Španělé si vzhledem ke skóre mohli dovolit i prohrát, v Guadalajaře jim ale šlo o první místo, aby se v dalším kole vyhnuli mistrům světa z Argentiny.

Trenér Luis de la Fuente po výhře 4:0 nad Saúdskou Arábií udělal jen dvě změny. Na pravý kraj obrany se vrátil Llorente a v záloze nastoupil poprvé od začátku Merino místo Olma.

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V uruguayské jedenáctce se na hrot znovu postavil Núňez místo Viňase. V brance zůstal čtyřicetiletý Muslera, přestože v minulém utkání proti Kapverdám chyboval.

Dlouho neměl žádnou práci, protože Španělé podle očekávání sice drželi míč, ale vytěžili z toho jen pět rohových kopů.

Na druhé straně uruguayský kapitán Valverde, jediný zástupce Realu Madrid na trávníku, založil ve 27. minutě nadějnou akci, ale Núňezova patička před brankou k cíli nevedla.

Jihoameričané nevyužili ani nejisté zákroky brankáře Simóna při centrovaných míčích, které mu dvakrát vypadly z rukou.

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To však nebylo nic ve srovnání s další hrubkou jeho protějšku Muslery. Tři minuty před přestávkou španělský útok neměl valnou naději na úspěch.

Oyarzabal po ošetřování ještě stál za postranní čarou, Yamal ležel na trávníku a osamocený Baena jen tak naslepo poslal míč z otočky na branku.

Ke zděšení uruguayských fanoušků ale lehký míč Muslerovi propadl mezi rukavicemi do sítě. Pro Baenu to byl třetí gól ve španělském dresu a první od října 2024.

Pro Uruguay přišla další pohroma ještě do přestávky, kdy bez cizího zavinění skončil Ugarte na nosítkách se zraněným kotníkem.

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Do druhého poločasu trenér Marcelo Bielsa vyměnil gólmana a náhradník Rochet nemusel řešit žádnou ošemetnou situaci. Španělé totiž útočnou aktivitou příliš nehýřili. Až pět minut před koncem trefil střídající Torres břevno.

Blíž ke gólu byl soupeř a Simón musel zasáhnout při šancích Núněze a Olivery. Zneškodnil i De la Cruzovu střelu z dálky.

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Španělé si došli i s jedinou střelou na branku pro tři body. Mistři Evropy s výjimkou penaltového rozstřelu s Portugalskem loni v červnu neprohráli od března 2024 už 33 zápasů, což je aktuálně nejdelší série.

Skupinou prošli bez inkasovaného gólu, což se jim ještě na mistrovství světa nikdy nepovedlo.

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Mistrovství světa ve fotbale:

Skupina H:

Kapverdy - Saúdská Arábie 0:0

Rozhodčí: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všichni Fr.) - Di Bello (video, It.). ŽK: W. Pina - Abdal Hamíd, N. Davsárí, Buraikán. Diváci: 68.278.

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Kapverdy: Vozinha - W. Pina (90.+4 Moreira), Lopes, Borges, Paulo - D. Duarte, K. Pina, Monteiro (72. L. Duarte) - Mendes (72. Rodrigues), Livramento (61. Da Costa), Semedo (61. Varela). Trenér: Bubista.

Saúdská Arábie: Uvaís - Abdal Hamíd, Amrí, Tambaktí (33. Ladžámí), Búšal (82. Harbí) - N. Davsárí, Kanú, Chaibárí (46. Džuvajr), S. Davsárí (66. Abú Šamát) - Buraikán, Mandáš (66. Hamdán). Trenér: Donis.

Uruguay - Španělsko 0:1 (0:1)

Branka: 42. Baena. Rozhodčí: Elfath - Parker, Atkins (všichni USA) - Guzman (video, Nik.). ŽK: Sanabria, Varela, De la Cruz - Baena. ČK: 90.+5 Canobbio (Urug.). Diváci: 45.065.

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Uruguay: Muslera (46. Rochet) - Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria (70. Rodríguez) - Ugarte (45. De la Cruz), Bentancur - Canobbio, Valverde (57. Viňas), M. Araújo - Núňez. Trenér: Bielsa.

Španělsko: Simón - Llorente, Laporte, Cubarsí, Cucurella - Rodri - Merino (60. Olmo), Pedri (60. Ruíz) - Yamal (76. Williams), Oyarzabal (76. Torres), Baena (66. Pino). Trenér: De La Fuente.

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