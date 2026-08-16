Hvězda Bayernu vyděsila spoluhráče a fanoušky. Ve vedru na hřišti zkolabovala

Fanoušky Bayernu Mnichov v sobotu vyděsil kolaps Jamala Musialy v přípravném zápase. Třiadvacetiletý německý reprezentant se v závěru duelu s Lipskem náhle zhroutil na trávník a zůstal bez hnutí ležet.
Po několikaminutovém ošetření na hřišti dokázal sám odejít.
Nevolnost zřejmě zavinily potíže s krevním oběhem způsobené vedrem. Podle dnešního vyjádření klubu se mu ale už dnes daří dobře a brzy se vrátí k tréninku.
Musiala zkolaboval v 84. minutě jen pár minut poté, co vstřelil gól a stanovil skóre na konečných 3:1.
Jeho spoluhráči Ismael Saibari a Joshua Kimmich okamžitě máváním přivolávali pomoc.
Lékařům se podařilo ofenzivního záložníka probrat, dezorientovanému hráči pak pomohli po svých odejít do šaten k dalšímu ošetření. Podle informací agentury SID postihly Musialu ve vedru lehké mdloby.
Po zápase, při němž teplota přesahovala 30 stupňů, si údajně stěžoval na závratě a přehřátí. Klub se k příčinám kolapsu oficiálně nevyjádřil.
Na hřiště přitom Musiala přišel teprve v 69. minutě jako střídající hráč.
Byl to jeho první zápas po plánované operaci nohy, kterou podstoupil začátkem července po návratu z mistrovství světa. Lékaři mu při ní odstranili kovovou destičku, kterou měl v noze od loňského vážného zranění z letního mistrovství světa klubů.
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