Tolik ztrát Plzně jsme nečekali, řekl Hušbauer. Slavia po jeho trefě bojuje o zisk poháru i ligy

Slávistický záložník Josef Hušbauer prvním gólem zlomil odpor Mladé Boleslavi a zařídil sešívaným postup do finále českého poháru poprvé po šestnácti letech.

Na začátku se vzpomínalo na režiséra Miloše Formana, velkého fandu Slavie. Máte rád jeho filmy?

Ano, je to určitě velká osobnost českého filmu. Jeho filmy mám rád, hlavně ty starší podle mě stojí za to zhlédnout. Nejraději mám asi Přelet nad kukaččím hnízdem. Mám radost, že jsme dneska vyhráli, i kvůli němu.

Když přejdeme k fotbalu - jak byste zhodnotil dnešní vítězství?

Podle mě bylo zcela zasloužené. Pokud si vzpomínám, tak Boleslav neměla žádnou větší šanci. My jsme se sice ze začátku těžko dostávali do šestnáctky, ale moc nám pomohly dva slepené góly na začátku druhé půle a pak už se to dohrávalo. Nakonec jsme stačili pošetřit síly na nedělní duel v Liberci.

Co se změnilo ve vaší hře ve druhé půli?

O poločase jsme si řekli, že budeme hrát více v klidu a trpělivě se tlačit do brány, a přineslo to kýžený výsledek. To, že to přišlo takhle na začátku druhé půle, je jen bonus.

Jak byste popsal svůj vítězný gól?

Byla to krásná akce, kluci mi to hezky nachystali. Kuba Hromada dával míč pod sebe, Honza Sýkora mi pustil míč. Já chtěl střílet na vzdálenější tyč, ale rána mi úplně nesedla, ale i tak to skončilo v síti. Takže asi šťastný gól.

Po šestnácti letech je Slavie ve finále poháru. Jak moc si postupu cení v klubu?

Určitě hodně. Je to velký úspěch, lidi na to dlouho čekali. Minulý rok to smolně nevyšlo, tak doufám, že letos už to urveme a potěšíme naše fanoušky.

Finálový soupeř Slavie vzejde z dvojice Zlín-Jablonec. Koho byste si přál více?

Z téhle dvojice se těžko vybírá. Oba týmy jsou kvalitní. Se Zlínem máme špatnou bilanci, před pár týdny nás doma porazili, Jablonec zase na jaře válí. Tak či tak to bude velice náročný zápas. Možná, že hrát se Zlínem by bylo lepší, máme jim co vracet. Ale Zlín má teď asi jiné starosti…

Ačkoli šlo o semifinále poháru, návštěva nebyla příliš vysoká oproti lize. Není to škoda?

Tady v Čechách pohár nebyl nikdy moc oblíbený. Je to škoda, zvlášť teď, kdy vítěz jde přímo do základní skupiny Evropské ligy. Ale i tak si myslím, že dnešních 7,5 tisíce je solidní návštěva. Hrálo se přes týden, navíc pozdě večer. Pro přespolní fanoušky muselo být složitější se sem dostat.

Pomohlo vám, že se slávistický kotel ve druhém poločase přesunul za bránu, na kterou jste útočili?

Už jsme to tady párkrát zažili, v poháru i v lize. Je to pro nás cenná podpora, žene nás to kupředu.

Napadl by vás před pár týdny podobný scénář, tedy že budete ve hře o titul v lize i v poháru?

My jsme se soustředili převážně na pohár. Chtěli jsme dojít do finále. V lize jsme se snažili spíše udržet druhé místo a vytvořit si dostatečný náskok na týmy pod námi. Nečekali jsme, že Plzeň bude tak ztrácet.