Hubníkovy chyby? Nechci ho kritizovat, jindy nás zase zachránil, hájil kapitána po výhře Vrba

před 1 hodinou

Plzeňský kouč Pavel Vrba mohl být po prvním zápase play off Evropské ligy proti kyperské Larnace spokojený s výhrou 3:1. Chyby jeho svěřenců v úvodu utkání mu ale přidělaly vrásky na čele a nyní ví, že odveta nebude jednoduchá.

Plzeň - Prostě na ně vlítněte. S takovým vzkazem na choreu přivítali ve čtvrtek fanoušci plzeňské fotbalisty na hřišti ve Štruncových sadech, kam přijela k play off Evropské ligy kyperská Larnaka.

Viktoriáni si jejich rady vůbec nevzali k srdci a naopak doslova vybídli ke kontrům soupeře. Už v osmé minutě po mizerné rozehrávce Hubníka šli hosté do vedení a po chvíli další velkou příležitost likvidoval na brankové čáře stoper Hájek.

"Pokud bychom podruhé inkasovali, bylo by to už pro nás složité. Přiznejme si, že za stavu 0:1 po dvou situacích, kdy Larnaka mohla dát druhý a možná i třetí gól, musíme být s výsledkem spokojeni. Vzhledem k vývoji je pro nás velmi pozitivní," prohlásil po výhře 3:1 plzeňský kouč Pavel Vrba.

"Přežili jsme smrt a teď musíme využít toho, že Kypřané budou zklamaní z toho, že nás více nepotrestali. Doufám, že na Kypru budeme hrát mnohem důsledněji. Všichni ale víme, že na horké půdě na Kypru bude odveta velmi složitá," dodal bývalý trenér české reprezentace.

Zatímco v české nejvyšší soutěži jsou Západočeši po třech utkáních směrem dozadu zatím stoprocentní, ve čtvrtek pouštěli zprvu soupeře do jedné stoprocentní šance za druhou.

"Začátek byl z naší strany hodně špatný. Byli jsme nedůslední, nedůrazní naopak soupeř hrál přímočaře a po našich hrubých individuálních chybách jsme umožnili Larnace jít do vedení a dostat se do dalších dvou šancí," prohlásil Vrba.

Sám si uvědomuje, že právě zahozené šance hostů jeho svěřence nastartovaly. "Třikrát jsme jim nalili a oni naštěstí z toho dali jen jeden gól. Tím nás postavili na nohy. Na druhou stranu musím pochválit mužstvo, že se po špatném vstupu zvedlo. Škoda, že hlavně v druhé polovině druhé půli jsme některé brejky nedotáhli, mohli jsme z toho vytěžit víc, i když by to asi nebylo spravedlivé vůči Larnace," uznal plzeňský lodivod.

Zároveň připustil, že ho kyperský celek stylem hry mírně překvapil. "Rozestavení sice bylo defenzivnější, ale ve finále to tak nepůsobilo, protože se do přípravné fáze a do kombinace zapojovalo hodně hráčů. Moc jsme si s tím nedokázali poradit, byli jsme daleko, Larnaka se nebála hrát, z toho se musíme poučit a do příště na to najít lepší zbraň."

Nad jednou věcí ale určitě příliš spekulovat nemusí, náhradu za útočníka Michaela Krmenčíka našel hned napoprvé. Marek Bakoš se podílel na výhře dvěma góly.

"Dlouho jsem věděl, že nasadím právě jeho. Marek dal spoustu gólů v pohárových zápasech a jsem rád, že mu to opět vyšlo. Svými zkušenostmi nám hodně pomohl a ty dva jeho góly jsou pro nás velmi důležité," uvedl Vrba.

Obnovenou premiéru v základní sestavě zažil také uzdravený Roman Hubník, který se ale podepsal pod prvním inkasovaným gólem. "Nechci ho tu kritizovat. K optimu mu trošku chybělo, ale zase berme to, že Roman delší dobu nehrál. Navíc ve druhé půli nás ve spoustě situací zachránil a mnohokrát to napravil," dodal Vrba.