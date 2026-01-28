Hrůzný konec Slavie v Lize mistrů. Na Kypru schytala debakl i rychlou červenou kartu

Fotbalisté Slavie se rozloučili s účinkováním v tomto ročníku Ligy mistrů debaklem, v závěrečném 8. kole ligové fáze prohráli v Limassolu v dlouhém oslabení s Pafosem 1:4. Pražané už před zápasem neměli naději na postup do vyřazovací fáze.
Soutěž zakončili bez vítězství a v hlavní části Ligy mistrů čekají na výhru od premiérové účasti v roce 2007 už 19 utkání.
Kyperského nováčka soutěže poslal v souboji šampionů svých zemí v 17. minutě do vedení Vlad Dragomir. Před pauzou srovnal Štěpán Chaloupek, ale druhou půli lídr české ligy hrubě nezvládl.
V 53. minutě vrátil domácím náskok Bruno, chvíli nato byl vyloučen střídající Jan Bořil a v přesilovce se v závěru dvakrát trefil Anderson Silva.
Pafos těsně nedosáhl na postup, Slavia obsadila ve společné tabulce pro 36 účastníků 34. místo.
Utkání 8. kola fotbalové Ligy mistrů:
Pafos FC - Slavia Praha 4:1 (1:1)
Branky: 17. Dragomir, 53. Bruno, 84. Anderson Silva, 87. Oršič - 44. Chaloupek. Rozhodčí: Stieler - Koslowski, Borsch - Brand (video, všichni Něm.). ŽK: David Luiz, Gorter - Zima, Trpišovský (trenér). ČK: 59. Bořil (Slavia).
Sestavy:
Pafos: Gorter - Bruno, Luckassen, David Luiz, Pileas (90. Dimata) - Pepe - Jajá (77. Bassouamina), Dragomir, Quina (85. Sema), Oršič - Anderson Silva. Trenér: Celades.
Slavia: Staněk - Zima, Ogbu (61. Hašioka), Chaloupek (46. Sanyang) - Douděra, Sadílek, Oscar, Mbodji (55. Bořil) - Cham (76. Kušej), Provod - Prekop (55. Chorý). Trenér: Trpišovský.
Konečná tabulka:
1.
Arsenal
8
8
0
0
23:4
24
2.
Bayern Mnichov
8
7
0
1
22:8
21
3.
Liverpool
8
6
0
2
20:8
18
4.
Tottenham
8
5
2
1
17:7
17
5.
FC Barcelona
8
5
1
2
22:14
16
6.
Chelsea
8
5
1
2
17:10
16
7.
Sporting Lisabon
8
5
1
2
17:11
16
8.
Manchester City
8
5
1
2
15:9
16
9.
Real Madrid
8
5
0
3
21:12
15
10.
Inter Milán
8
5
0
3
15:7
15
11.
Paris St. Germain
8
4
2
2
21:11
14
12.
Newcastle
8
4
2
2
17:7
14
13.
Juventus Turín
8
3
4
1
14:10
13
14.
Atlético Madrid
8
4
1
3
17:15
13
15.
Bergamo
8
4
1
3
10:10
13
16.
Leverkusen
8
3
3
2
13:14
12
17.
Dortmund
8
3
2
3
19:17
11
18.
Olympiakos Pireus
8
3
2
3
10:14
11
19.
FC Bruggy
8
3
1
4
15:17
10
20.
Galatasaray
8
3
1
4
9:11
10
21.
Monako
8
2
4
2
8:14
10
22.
Karabach
8
3
1
4
13:21
10
23.
Bodö/Glimt
8
2
3
3
14:15
9
24.
Benfica Lisabon
8
3
0
5
10:12
9
25.
Marseille
8
3
0
5
11:14
9
26.
Pafos
8
2
3
3
8:11
9
27.
Saint-Gilloise
8
3
0
5
8:17
9
28.
PSV Eindhoven
8
2
2
4
16:16
8
29.
Bilbao
8
2
2
4
9:14
8
30.
Neapol
8
2
2
4
9:15
8
31.
FC Kodaň
8
2
2
4
12:21
8
32.
Ajax Amsterodam
8
2
0
6
8:21
6
33.
Frankfurt
8
1
1
6
10:21
4
34.
Slavia Praha
8
0
3
5
5:19
3
35.
Villarreal
8
0
1
7
5:18
1
36.
Kajrat Almaty
8
0
1
7
7:22
1
