Sport

Hrůzný konec Slavie v Lize mistrů. Na Kypru schytala debakl i rychlou červenou kartu

ČTK

Fotbalisté Slavie se rozloučili s účinkováním v tomto ročníku Ligy mistrů debaklem, v závěrečném 8. kole ligové fáze prohráli v Limassolu v dlouhém oslabení s Pafosem 1:4. Pražané už před zápasem neměli naději na postup do vyřazovací fáze.

Slávista Oscar v zápase na hřišti Pafosu v Lize mistrů
Slávista Oscar v zápase na hřišti Pafosu v Lize mistrůFoto: Reuters
Soutěž zakončili bez vítězství a v hlavní části Ligy mistrů čekají na výhru od premiérové účasti v roce 2007 už 19 utkání.

Kyperského nováčka soutěže poslal v souboji šampionů svých zemí v 17. minutě do vedení Vlad Dragomir. Před pauzou srovnal Štěpán Chaloupek, ale druhou půli lídr české ligy hrubě nezvládl.

V 53. minutě vrátil domácím náskok Bruno, chvíli nato byl vyloučen střídající Jan Bořil a v přesilovce se v závěru dvakrát trefil Anderson Silva.

Pafos těsně nedosáhl na postup, Slavia obsadila ve společné tabulce pro 36 účastníků 34. místo.

Utkání 8. kola fotbalové Ligy mistrů:

Pafos FC - Slavia Praha 4:1 (1:1)

Branky: 17. Dragomir, 53. Bruno, 84. Anderson Silva, 87. Oršič - 44. Chaloupek. Rozhodčí: Stieler - Koslowski, Borsch - Brand (video, všichni Něm.). ŽK: David Luiz, Gorter - Zima, Trpišovský (trenér). ČK: 59. Bořil (Slavia).

Sestavy:

Pafos: Gorter - Bruno, Luckassen, David Luiz, Pileas (90. Dimata) - Pepe - Jajá (77. Bassouamina), Dragomir, Quina (85. Sema), Oršič - Anderson Silva. Trenér: Celades.

Slavia: Staněk - Zima, Ogbu (61. Hašioka), Chaloupek (46. Sanyang) - Douděra, Sadílek, Oscar, Mbodji (55. Bořil) - Cham (76. Kušej), Provod - Prekop (55. Chorý). Trenér: Trpišovský.

Konečná tabulka:

1.

Arsenal

8

8

0

0

23:4

24

2.

Bayern Mnichov

8

7

0

1

22:8

21

3.

Liverpool

8

6

0

2

20:8

18

4.

Tottenham

8

5

2

1

17:7

17

5.

FC Barcelona

8

5

1

2

22:14

16

6.

Chelsea

8

5

1

2

17:10

16

7.

Sporting Lisabon

8

5

1

2

17:11

16

8.

Manchester City

8

5

1

2

15:9

16

9.

Real Madrid

8

5

0

3

21:12

15

10.

Inter Milán

8

5

0

3

15:7

15

11.

Paris St. Germain

8

4

2

2

21:11

14

12.

Newcastle

8

4

2

2

17:7

14

13.

Juventus Turín

8

3

4

1

14:10

13

14.

Atlético Madrid

8

4

1

3

17:15

13

15.

Bergamo

8

4

1

3

10:10

13

16.

Leverkusen

8

3

3

2

13:14

12

17.

Dortmund

8

3

2

3

19:17

11

18.

Olympiakos Pireus

8

3

2

3

10:14

11

19.

FC Bruggy

8

3

1

4

15:17

10

20.

Galatasaray

8

3

1

4

9:11

10

21.

Monako

8

2

4

2

8:14

10

22.

Karabach

8

3

1

4

13:21

10

23.

Bodö/Glimt

8

2

3

3

14:15

9

24.

Benfica Lisabon

8

3

0

5

10:12

9

25.

Marseille

8

3

0

5

11:14

9

26.

Pafos

8

2

3

3

8:11

9

27.

Saint-Gilloise

8

3

0

5

8:17

9

28.

PSV Eindhoven

8

2

2

4

16:16

8

29.

Bilbao

8

2

2

4

9:14

8

30.

Neapol

8

2

2

4

9:15

8

31.

FC Kodaň

8

2

2

4

12:21

8

32.

Ajax Amsterodam

8

2

0

6

8:21

6

33.

Frankfurt

8

1

1

6

10:21

4

34.

Slavia Praha

8

0

3

5

5:19

3

35.

Villarreal

8

0

1

7

5:18

1

36.

Kajrat Almaty

8

0

1

7

7:22

1

