Hrůza v Ekvádoru. Před obchodem zastřelili obránce Barcelony

Bývalý ekvádorský fotbalový reprezentant Mario Pineida byl zastřelen před obchodem v Guayaquilu.
Obránci tamní Barcelony bylo 33 let. Při ozbrojeném útoku přišel podle agentury AP o život ještě jeden člověk.
Pineida odehrál za Ekvádor devět zápasů. V roce 2015 byl s týmem na mistrovství Jižní Ameriky. Před třemi roky hrál i za brazilské Fluminense.
Od roku 2024, kdy ekvádorský prezident Daniel Noboa vyhlásil válku zločineckým organizacím v zemi, zažívá země rostoucí vlnu násilí a letošní rok má být nejhorší v historii. Podle AP překročí počet vražd 9000.
ŽIVĚRusko chystá další rok válčení, řekl Zelenskyj a vyzval EU k podpoře Ukrajiny
Rusko se připravuje na další rok válčení v roce 2026, řekl dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Své spojence v Evropské unii vyzval, aby na čtvrtečním summitu zajistili Kyjevu podporu, a Moskvě tak ukázali, že je její snažení marné. Prezident Vladimir Putin dnes prohlásil, že Rusko na Ukrajině bezpochyby dosáhne svých cílů, i kdyby selhaly mírové rozhovory.
Dřevěné pelety - cesta od dřeva k ohni
Dřevěné pelety patří k nejoblíbenějším moderním palivům. Jsou šetrné k přírodě, vysoce výhřevné a přinášejí pohodlný způsob vytápění domácností. Víte však, jak vzniká každý malý váleček, který nakonec putuje do vašeho automatického kotle? Podívejme se společně na celý proces – od lesa až po pytel připravený k doručení.
„Nedělejte hlupáka Putinovi.“ Europoslanec chce zabavit ruské peníze
Evropa se nyní hádá o obří peníze. Unie totiž Rusku blokuje kolem 210 miliard eur aktiv, která by měla jít na financování Ukrajiny. Jejich hlavní část je v Belgii, která se obává možných právních a reputačních rizik. O osudu peněz bude Rada Evropy rozhodovat ke konci týdne. V nejnovějším dílu pořadu Spotlight News o tématu mluvíme s europoslancem Ondřejem Kolářem (TOP09).
Spojené státy prodají Tchaj-wanu zbraně za 11,1 miliardy dolarů, tvrdí Tchaj-pej
Americká vláda pokračuje v prodeji zbraní Tchaj-wanu za 11,1 miliardy dolarů (přes 230,5 miliard korun). S odvoláním na tchajwanské ministerstvo obrany to ve čtvrtek uvedla Reuters, podle níž se jedná o největší balíček zbraní, který Spojené státy samosprávnému ostrovu dosud dodaly. Tchaj-wan čelí rostoucímu vojenskému tlaku Číny, která jej považuje za svou součást.
„Musíte s nimi sdílet kus svého života,“ říká Pečovatel roku, který žije pro druhé
Většina stávajících pečovatelů a pečovatelek si svou práci zvolila proto, že v ní vidí smysl. Často ale také přiznávají, že společenské ani finanční ocenění této profese neodpovídá její potřebnosti a náročnosti. Jedním z nich je František, původně vyučený opravář kolejových vozidel, který se rozhodl zasvětit svůj život péči o lidi, kteří to potřebují.