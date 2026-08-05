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Sport

Hříšníka z finále šampionátu chránili při rohu těžkooděnci. Pak vyvolal melu

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Leandra Paredese při rozehrávání rohového kopu chránili policisté se štíty. Argentinský bouřlivák pak znovu neudržel emoce na uzdě.

Leandro Paredes
Leandro Paredes Foto: CTK – Gustavo Garello
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Leandro Paredes se vrátil do argentinské ligy, pověst problémového muže ho však neopustila.

Při utkání Boky Juniors na hřišti Newell’s Old Boys museli dva těžkooděnci chránit dvaatřicetiletého záložníka štíty, když se chystal rozehrát rohový kop těsně před domácí tribunou.

Opatření nebylo úplně překvapivé. Bývalý hráč Paris Saint-Germain a Juventusu se před měsícem postaral o skandál ve finále mistrovství světa. Po sérii faulů napadl po závěrečném hvizdu Španěla Erica Garcíu, srazil jeho spoluhráče Gaviho a byl vyloučen.

Ani proti Newell’s nezůstal dlouho v klidu. Když soupeř ležel na trávníku, Paredes do něj napálil míč a vyvolal hromadnou strkanici.

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Jeho počínání bylo označováno za „čin bez špetky respektu“ a Argentinec si odnesl žlutou kartu.

Podobně provokoval už na MS 2022, kdy po tvrdém zákroku napálil míč do nizozemské lavičky a rozzuřil Virgila van Dijka. Tentokrát se zápas dohrál bez vyloučení a Boca díky pozdnímu gólu Alana Velasca zachránila remízu 2:2.

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