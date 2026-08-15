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Sport

Hrdina z finále MS má nové působiště. Z Barcelony odešel za více než miliardu korun

ČTK

Střelec jediné branky ve finále letošního fotbalového mistrovství světa Ferran Torres podle očekávání přestoupil z Barcelony do Paris Saint-Germain, s nímž podepsal pětiletou smlouvu.

Španěl Ferrán Torres slaví zlatý gól ve finále MS.
Španěl Ferrán Torres slaví zlatý gól ve finále MS.Foto: Reuters
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Podle španělských médií zaplatili vítězové Ligy mistrů za šestadvacetiletého útočníka zhruba 50 milionů eur (1,2 miliardy korun). Francouzský klub potvrdil přestup na svém webu.

Torres rozhodl v červenci gólem v prodloužení o finálovém vítězství 1:0 nad Argentinou a druhém světovém titulu pro Španělsko.

V Barceloně strávil pět sezon, v uplynulém ročníku dal ve 49 zápasech 21 branek. Předtím hrál za Manchester City a Valencii.

Barcelona přišla po odchodu Poláka Roberta Lewandowského a návratu Angličana Marcuse Rashforda do Manchesteru United o dalšího útočníka z mistrovského kádru.

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