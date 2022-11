Hrdina Saúdské Arábie si kopl v La Lize, jeho kariéra ale čítá i ošklivý škraloup

Josef Káninský

V prvním utkání na MS s Argentinou byl spoluhráčům vděčný, že jej v prudkém běhu nezastavili a dovolili mu oslavit vítězný gól gymnastickou řadou. Před lety byl ale nakonec Sálim Davsárí parťákům vděčný za hráz, jakou vytvořili mezi ním a rozhodčím. Saúdský kat jednoho z favoritů šampionátu v Kataru je docela horká hlava.

Už je to sedm roků a ofenzivní eso arabského celku na ten den nevzpomíná radostně. Na stadionu Krále Fahda s kapacitou 62 685 míst se hrálo veledůležité utkání, v němž se mělo rozhodnout o mistrovském titulu.

Saúdskoarabská fotbalová federace vědoma si toho, že v rijádském derby mezi týmy Al-Hilal a Al-Nasr půjde o nelítostný boj, angažovala skotského rozhodčího Johan Beatona. Ten měl co dělat, aby udržel dění v mezích, a použil k tomu osm žlutých a tři červené karty.

Jednu z nich viděl i Davsárí. Už běžela sedmá minuta nastaveného času a jeho Al-Hilal prohrával 0:1. Tehdy čtyřiadvacetiletý hráč neunesl jedno z rozhodnutí ostrovního sudího, přiběhl k němu a dal mu lehkou hlavičku. I když se sotva otřel o Beatonův nos, sudí ho po právu ihned vyloučil. Davsárímu se ze hřiště moc nechtělo a ani neodešel do šaten. Zbylé vteřiny sledoval od postranní čáry na vzdálenější straně hřiště od kabin.

Nepomohlo ani, že si polil hlavu vodou. Jakmile byl konec, vyrazil rozkurážený fotbalista opět směrem k sudímu. Několik hráčů Al-Hilalu, ale dokonce i z Al-Nasru jeho trestnou výpravu postupně zachytilo a nedovolilo mu ji dokončit.

Přesto byl Davsárí klubem potrestán pokutou ve výši měsíčního platu. "Rád bych se upřímně omluvil rozhodčímu za svůj čin. Dlužím omluvu i svým spoluhráčům, klubu a fanouškům. Udělal jsem velkou chybu a nikdy ji nebudu opakovat," kál se potom.

Smířlivý byl i Beaton. "Když se to vypráví, zní to dramatičtěji, než jaké to skutečně bylo. Bylo tam asi 10 členů ochranky, kteří nám umožnili odejít ze hřiště, federace udělala všechno pro hladký průběh a po utkání nebyly žádné problémy," řekl deníku The Scotsman. K napadení prohlásil, že se mu to nikdy předtím ani potom nestalo, ale že je rád, s jakým klidem to vyřešil.

Davsárí se vypracoval do špičky ve své zemi a v roce 2019 strávil půlrok na stáži ve Villarrealu. Svůj jediný start v La Lize si na rozdíl od popsaného incidentu může přičíst k dobru. Na trávník dokonce vyběhl proti Realu Madrid. Ke zpravodajské přesnosti ovšem je třeba dodat, že když přišel z lavičky, vedl jeho celek 2:0 a konečný stav utkání byl 2:2.