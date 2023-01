"Hrál jste někdy fotbal?" Klopp si naběhl, reportér měl zářivější kariéru než on

Jürgen Klopp si tentokrát pořádně naběhl. "Nejsem si jistý, jestli jste hrál někdy fotbal," reagoval kouč fotbalového Liverpoolu na nepříjemnou otázku po nečekané remíze 2:2 s Wolverhamptonem. Bohužel pro něho mu ji položil Nedum Onuoha, jenž měl coby hráč mnohem zářivější kariéru než populární (a megaúspěšný) trenér.

“I’m not sure if you’ve ever played football.” pic.twitter.com/4ieU2p36FY

Kloppovi svěřenci plichtili o víkendu v utkání 3. kola Anglického poháru na svém stadionu se soupeřem, který je v tabulce Premier League na sestupových příčkách, a kouč v pozápasovém interview čelil otázce, proč si favorit s "Vlky" neporadil.

"Nejsem si jistý, jestli jste někdy hrál fotbal, ale tohle se prostě stává," kroutil se německý stratég.

Jenže v roli reportéra s mikrofonem v ruce proti němu stál Nedum Onuoha. Chlapík, který hrál za Manchester City či Queens Park Rangers a působil i v severoamerické lize MLS.

Novináři v Anglii hned spočítali, že jeho hráčská kariéra byla mnohem zářivější než ta Kloppova. V Premier League odehrál 188 zápasů, v zámoří přidal dalších 44 startů mezi elitou. Podle výpočtů stanice ESPN, pro niž teď Onuoha pracuje jako reportér, sehrál celkem 426 utkání.

To Klopp jich má na kontě jen 347 - a žádné na nejvyšší úrovni. Dotáhl to pouze do druhé Bundesligy v dresu Mainzu. "Naprostý dřevák, mydlil to jako kráva," vzpomínal na něho před časem v rozhovoru pro Aktuálně.cz český internacionál Pavel Chaloupka, který proti němu nastupoval.

Jako kouč ovšem patří Klopp k naprosté světové extratřídě. S Dortmundem vyhrál dvakrát německou ligu a přivedl ho do finále Ligy mistrů, tu pak vyhrál s Liverpoolem, připsal si další dvě účasti v boji o nejcennější trofej, triumfoval v MS klubů, Superpoháru UEFA i v Premier League.

Onuohovi ovšem svou odpovědí nahrál na smeč. Šestatřicetiletý rodák z Nigérie se však rozhodl pobídku nevyužít.

"Víte co? Kdyby měl dobrou náladu, tak bych mu to nejspíš nějak vrátil. Ale nebyl v dobrém rozpoložení," popisoval bývalý mládežnický reprezentant Anglie, který si zahrál i na závěrečném turnaji ME do 21 let.

"A pomyslel jsem na to, že poprvé dělám rozhovor s někým tak významným ve fotbale, a kdybych reagoval kousavě, mohlo by se to zvrhnout v hádku," vysvětloval později Onuoha, proč si zachoval nadhled a na Kloppovu rýpavou poznámku nereagoval.

Každopádně příští zpovídaný si možná dá lepší pozor na to, kdo proti němu stojí.