Hraje srdcem a s odvahou, ohromil znovu Šulc spoluhráče v Lyonu. Patří mu gól měsíce

Odtáhl na zádech několik protihráčů a připravil pozici pro klíčovou trefu Lyonu. Český ofenzivní univerzál Pavel Šulc se blýskl v pohárovém utkání proti fotbalistům Lavalu vydřenou asistencí. Na jeho hlavu tak opět míří slova chvály, i když trenér Paulo Fonseca má trochu starosti.
Naposledy sedmého prosince zažili fanoušci Lyonu porážku, od té doby je naplňují pouze pocity euforie. Olympique vyhrál už 11. zápas v řadě.
Trenér Paulo Fonseca našel v nových tvářích z letního i zimního přestupového okna opory, na kterých staví, a vítězí v domácí Ligue 1, Evropské lize i ve Francouzském poháru.
Ve středu v základní sestavě nechyběl ani Pavel Šulc, který jako nejlepší střelec týmu patří ke zmiňovaným základním kamenům sestavy Lyonských.
Jeho chvíle přišla na začátku osmdesáté minuty, kdy si ještě před půlící čárou převzal míč, na zádech udržel faulujícího soupeře a i s pomocí hlavičky, kterou si balon přistrčil, se dostal až před vápno, kde přihrávkou oslovil Brazilce Endricka a ten výstavní ranou pod břevno otevřel skóre.
Za to, jak si při předfinální fázi počínal, si vysloužil velkou pochvalu i od spoluhráčů, srovnatelnou se samotným střelcem gólu.
„U Endrickova gólu se mi Pavel moc líbil, jak se nezastavil a běžel dál. Tohle jsem si v šatně přál. Pohár se hraje srdcem a s odvahou a on to ukázal,“ nešetřil superlativy gólman Rémy Descamps.
Triumf ve čtvrtfinále nakonec Lyon pojistil ještě jednou trefou a vyhrál 2:0. Přesto poslední zápasy zvládá hlavně silou vůle, ústřední hvězdy týmu hrají dvakrát týdně s minimem odpočinku.
A Šulc je jedním z nich. „Chtěl jsem prostřídat, aby si hráči odpočinuli, ale vzhledem k výsledku to nebylo úplně možné. Mám trochu obavy, jak se hráči dokážou během dvou dnů připravit na další zápas,“ uvedl trenér Fonseca.
Už v sobotu večer totiž čeká Lyon bitva na hřišti Nantes a svěřenci portugalského trenéra útočí na průběžné třetí místo tabulky Ligue 1, které zaručuje místo v základní skupině Ligy mistrů.
Radost ale může mít ze sehrání dua Endrick - Šulc, druhý jmenovaný si dokonce získal fanoušky natolik, že jeho gólové sólo proti Brestu vyhrálo klubovou anketu o nejhezčí gól měsíce ledna.
