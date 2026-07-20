Hradec si může zahrát s Černého Besiktasem, nebo s Dány. Na Jablonec číhá Kluž

Fotbalisté Hradce Králové se v případě postupu přes Trömso utkají ve 3. předkole Evropské ligy s lepším z dvojice Besiktas Istanbul - Midtjylland. Pokud by naopak neuspěli, přešli by do 3. předkola Konferenční ligy a v něm narazili na vítěze souboje Alaškert - Kluž. Jablonce se v případě postupu přes Varaždín utká ve 3. předkole Konferenční ligy s lepším z dvojice RFS Riga - Vestri.
Hradec, který se představí v některém z velkých pohárů poprvé od sezony 1995/96, měl původně coby čtvrtý celek minulé ligové sezony začít ve 2. předkole Konferenční ligy. UEFA ale vyřadila vítěze MOL Cupu Karvinou ze svých soutěží kvůli účasti v domácí korupční aféře a Východočeši se posunuli do Evropské ligy. Ve čtvrtek rozehrají 2. předkolo v Norsku s Tromsö.
"Votroci" díky posunu do kvalitnější soutěže mají vyšší šance na účast v hlavní fázi pohárů, mohou si totiž dovolit jedno klopýtnutí. Na cestě do ligové části Evropské ligy nicméně potřebují bez zaváhání zdolat tři soupeře.
"V kabině to bereme tak, že se soutěže nechceme jenom zúčastnit. Chceme ukázat to, co se nám dařilo celou sezonu a hlavně na konci jara. To, že jsme velmi silné mužstvo. Rozhodně máme ambice, aby to nezůstalo jen u dvou předkol," řekl kapitán Vladimír Darida.
Proti Tromsö budou Východočeši outsiderem, bookmakeři vypsali na jejich postup kurz 2,86:1, zatímco na norského protivníka 1,4:1. Pokud by se "Votroci" papírovým předpokladům vzepřeli, ve 3. předkole Evropské ligy by je čekal ještě těžší soupeř.
Mírným favoritem na postup je proti Midtjyllandu Besiktas, který v minulé sezoně turecké ligy skončil na čtvrtém místě. Od loňského podzimu působí v tureckém klubu osmadvacetiletý Václav Černý, jenž před pár dny oznámil konec v české reprezentaci. Podle spekulací médií má blízko k příchodu do istanbulského celku hvězdný egyptský útočník Muhammad Salah.
S Besiktasem se naposledy z českých klubů utkala v pohárech Plzeň. Viktoria v roce 2010 ve stejné fázi kvalifikace Evropské ligy s tureckým favoritem vypadla po remíze 1:1 doma a porážce 0:3 venku.
"Co se týče Besiktase, mohlo by to být podobné, jako to bylo v Plzni, když jsme s nimi hráli. Domácí zápas byl pro Plzeň hrozně zlomový, ukázalo to týmu, že může hrát proti velkým klubům," vzpomínal Darida.
"Domácí remíza nám dala spoustu pozitivního feedbacku, vzešli jsme z toho silnější do české ligy. Potom jsme na to v ní navazovali, začalo se to kupit. Tímhle zápasem se to lámalo. Třeba by to mohlo být i tady a ještě s lepším výsledkem než v dvojzápase s Plzní," doplnil bývalý reprezentační kapitán.
I v Midtjyllandu působí český hráč a případný zápas s Hradcem Králové by pro něj mohl být ještě zajímavější. Adam Gabriel totiž před třemi lety zamířil do dánského týmu po angažmá na východě Čech, odkud ho zpětně odkoupila a následně prodala pražská Sparta. Pětadvacetiletý obránce nicméně v závěru minulé sezony nenastupoval a zůstával mezi náhradníky.
Midtjylland patří k nejlepším dánským klubům posledních let. V minulé ligové sezoně skončil druhý a ovládl domácí pohár. V soutěžích UEFA se utkal s českým soupeřem před šesti lety, kdy v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů vyřadil pražskou Slavii.
Pokud by "Votroci" s Tromsö vypadli, ve 3. předkole Konferenční ligy by je čekal Alaškert nebo Kluž. Jasným favoritem na postup je rumunský tým, který v minulé sezoně domácí soutěže obsadil třetí místo.
Tým CFR se s českými kluby už několikrát utkal, před sedmi lety ho Slavia vyřadila v závěrečném předkole Ligy mistrů, v roce 2022 naopak Pražané ve skupině Konferenční ligy dvakrát prohráli.
Alaškert sídlí v Jerevanu. V minulé sezoně arménské ligy skončil čtvrtý a do soutěží UEFA se dostal díky tomu, že výše postavený Noah zároveň ovládl domácí pohár.
Překvapí druholigista z Islandu?
Jablonec se do Konferenční ligy dostal díky tomu, že UEFA vyloučila ze svých soutěží vítěze MOL Cupu Karvinou kvůli její účasti v domácí korupční kauze. Severočeši coby pátý celek uplynulé ligové sezony zaujali původní pozici Hradce Králové, který se posunul do kvalifikace Evropské ligy.
Proti Varaždínu jsou Jablonečtí favoritem na postup, dvojutkání začíná ve čtvrtek. Pokud roli potvrdí, měli by velkou šanci na úspěch i ve 3. předkole. Při losu nebyli nasazení, dostali ale papírově zřejmě nejhratelnější z pěti možných dvojic. Hrozili jim mimo jiné poražené týmy z duelů mezi Besiktasem Istanbul a Midtjyllandem či Twente Enschede s Ferencvárosem Budapešť.
Severočeši by ve 3. předkole pravděpodobně narazili na tým RFS, lotyšský celek je proti islandskému Vestri jasným favoritem. Klub z Rigy skončil v minulé sezoně domácí ligy na druhém místě a stejná pozice mu patří i v probíhajícím ročníku, který se hraje systémem jaro - podzim.
Tým RFS na české soupeře v pohárech nikdy nenarazil. Za předloňského lotyšského šampiona ještě donedávna hrával bek Petr Mareš, jenž aktuálně působí ve Zbrojovce Brno. Sparta Praha vloni v závěrečném 4. předkole Konferenční ligy přešla přes jiný tamní klub FC Riga po vítězství 2:0 doma a porážce 0:1 venku.
Postup Vestri z 2. předkola by byl obrovským překvapením. Klub aktuálně působí až v druhé islandské lize a účast v soutěžích UEFA si zajistil díky překvapivému triumfu v domácím poháru. V úvodu kvalifikace vypadl z Evropské ligy s Karabachem po dvou porážkách 0:3.
Úvodní zápasy 3. předkola jsou na programu 6. srpna, odvety o týden později. Jablonec by dvojutkání odstartoval doma, naopak Hradec Králové by začal venku.
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