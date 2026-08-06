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Sport
Přenos skončil

Hradec - Besiktas 0:1. Šok pro domácí. Turecký velkoklub rozhodl i v deseti

Sport

Sledovali jste online přenos z úvodního utkání třetího předkola fotbalové Evropské ligy mezi Hradcem Králové a Besiktasem Istanbul.

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FILE PHOTO: Views of Bab el-Mandeb strait as Yemen's Iran-aligned Houthis join Iran conflict

ŽIVĚ Jemenští Húsíové při útoku v Saúdské Arábii zranili 11 civilistů

Při útoku jemenských húsíjských povstalců v saúdskoarabské oblasti Nadžrán bylo zraněno 11 civilistů. V pátek to podle agentury Reuters oznámila Rijádem vedená vojenská koalice, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Oblast leží v těsné blízkosti hranic s Jemenem. Mezi zraněnými je sedm občanů Saúdské Arábie včetně ženy a čtyřletého dítěte, dva Egypťané, Jemenec a Pákistánec.

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