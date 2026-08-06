Hradec - Besiktas 0:1. Šok pro domácí. Turecký velkoklub rozhodl i v deseti
Sledovali jste online přenos z úvodního utkání třetího předkola fotbalové Evropské ligy mezi Hradcem Králové a Besiktasem Istanbul.
Itálie dostala ultimátum: do neděle musí zrušit kontroly cestujících ze Španělska
Španělská vláda v pátek pohrozila Itálii, že zavede odvetná opatření vůči cestujícím z Itálie, pokud Řím do neděle nezruší kontroly lidí přijíždějících ze Španělska. V pátek o tom napsal deník El País.
Komentář: Babišova vláda tiše chystá velké politické změny. Kryjí je kulturní války
„Je to celé vymyšlené jen pro velké agropodniky, které žijí na pronajaté půdě. Jsme kategoricky proti,“ řekl šéf Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek redakci Aktuálně.cz k chystané vládní novele, která by zavedla povinné předkupní právo na pronajatou zemědělskou půdu.
ŽIVĚ Jemenští Húsíové při útoku v Saúdské Arábii zranili 11 civilistů
Při útoku jemenských húsíjských povstalců v saúdskoarabské oblasti Nadžrán bylo zraněno 11 civilistů. V pátek to podle agentury Reuters oznámila Rijádem vedená vojenská koalice, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Oblast leží v těsné blízkosti hranic s Jemenem. Mezi zraněnými je sedm občanů Saúdské Arábie včetně ženy a čtyřletého dítěte, dva Egypťané, Jemenec a Pákistánec.
Zpěvačka Charlotte Gott zveřejnila videoklip ke svému třetímu singlu Paris
Nový videoklip se natáčel během června přímo ve francouzské metropoli a Charlotte v něm nejen zpívá, ale doprovází se i na klavír, což dle tvůrců dodává celému klipu komornější ráz.
„Rozhodčí to očekávali.“ Korejský svaz je měl uplácet návštěvami erotických salonů
Jeden z největších fotbalových skandálů posledních let nabírá nové rozměry. Korejský svaz čelí obvinění, že zahraničním rozhodčím platil erotické služby.