Sport

Hotovo, Souček s West Hamem sestupuje. Kinský slaví záchranu s Tottenhamem

Sport, ČTK

Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem se po 14 sezonách loučí s anglickou ligou. Tottenham s brankářem Antonínem Kinským se v soutěži zachránil.

Premier League - West Ham United v Leeds United
Smutek fanoušků West Hamu po sestupu z Premier LeagueFoto: REUTERS
"Kladiváři" si sice v posledním kole díky brankám Castellanose, Bowena a Wilsona snadno poradili s Leedsem 3:0, ale v souběžně hraném utkání Tottenham i díky čistému kontu brankáře Kinského porazil Everton 1:0 a udržel si dvoubodový náskok na West Ham.

Budoucnost bývalého reprezentačního kapitána je nejasná. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský dnes po utkání s Plzní řekl, že by se nebránil Součkovu návratu do Edenu, záležet ale podle něj bude na rozhodnutí jednatřicetiletého záložníka.

Anglická fotbalová liga - 38. kolo:

West Ham - Leeds 3:0 (67. Castellanos, 79. Bowen, 90.+4 Wilson), Tottenham - Everton 1:0 (43. Palhinha), Brighton - Manchester United 0:3 (33. Dorgu, 44. Mbeumo, 48. Fernandes), Burnley - Wolverhampton 1:1 (47. Flemming - 5. Armstrong z pen.), Crystal Palace - Arsenal 1:2 (89. Mateta - 42. Gabriel Jesus, 48. Madueke), Fulham - Newcastle 2:0 (20. Diop, 80. Cairney), Liverpool - Brentford 1:1 (58. Jones - 64. Schade), Manchester City - Aston Villa 1:2 (23. Semenyo - 47. a 61. Watkins), Nottingham - Bournemouth 1:1 (34. Gibbs-White - 54. Tavernier), Sunderland - Chelsea 2:1 (25. Hume, 50. vlastní Gusto - 56. Palmer).

Konečná tabulka:

1.

Arsenal

38

26

7

5

71:27

85

2.

Manchester City

38

23

9

6

77:35

78

3.

Manchester United

38

20

11

7

69:50

71

4.

Aston Villa

38

19

8

11

56:49

65

5.

Liverpool

38

17

9

12

63:53

60

6.

Bournemouth

38

13

18

7

58:54

57

7.

Sunderland

38

14

12

12

42:48

54

8.

Brighton

38

14

11

13

52:46

53

9.

Brentford

38

14

11

13

55:52

53

10.

Chelsea

38

14

10

14

58:52

52

11.

Fulham

38

15

7

16

46:51

52

12.

Newcastle

38

14

7

17

53:55

49

13.

Everton

38

13

10

15

47:50

49

14.

Leeds

38

11

14

13

49:56

47

15.

Crystal Palace

38

11

12

15

41:51

45

16.

Nottingham

38

11

11

16

48:51

44

17.

Tottenham

38

10

11

17

48:57

41

18.

West Ham

38

10

9

19

46:65

39

19.

Burnley

38

4

10

24

38:74

22

20.

Wolverhampton

38

3

11

24

27:68

20

Záchranáři uvedli, že s uvízlými jeskyňáři jsou v kontaktu a že na místě je 80 zasahujících. Snímek je ilustrační.

Hasiči pomáhali dostat na povrch pět uvízlých jeskyňářů v Moravském krasu

Hasiči dostali v neděli ven z jeskyně pět amatérských jeskyňářů, kteří uvízli pod zemí poblíž Holštejna na Blanensku v Moravském krasu. Ocitli se zhruba sto metrů od východu, bez zranění, ale za prostorem, který je naplněný vyšší hladinou oxidu uhličitého. Tuto kapsu bylo potřeba překonat v dýchací technice, uvedli hasiči na síti X.

demonstrace proti sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně, demonstranti, vlajky, transparent

ŽIVĚ „Nepotřebujeme se usmiřovat." Brnem prošly stovky odpůrců sudetoněmeckého sjezdu

Odpůrci sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) se v neděli dopoledne vydali na pochod Brnem. Na Baštách u hlavního nádraží se jich sešlo několik stovek, cíl pochodu je na Dominikánském náměstí, kde začne ve 14:00 demonstrace pořádaná iniciativou Obrana národa 2. Sudetští Němci mají program na výstavišti, tedy zhruba o dva kilometry dále.

Následky nočního ruského útoku na Kyjev; 24. května 2026.

ŽIVĚ Ukrajinská města zasáhly stovky raket, Rusové použili i nadzvukovou střelu

Rusko v noci na neděli zaútočilo na Ukrajinu hypersonickou raketou středního doletu Orešnik. Vyslalo také na 600 dronů a 90 raket a střel, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Útok si podle něj vyžádal nejméně 83 zraněných, jsou i oběti na životech. Úřady v Kyjevě a okolí informovaly o čtyřech zabitých. Západní politici útok raketou Orešnik odsoudili.

