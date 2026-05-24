Hotovo, Souček s West Hamem sestupuje. Kinský slaví záchranu s Tottenhamem

Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem se po 14 sezonách loučí s anglickou ligou. Tottenham s brankářem Antonínem Kinským se v soutěži zachránil.
"Kladiváři" si sice v posledním kole díky brankám Castellanose, Bowena a Wilsona snadno poradili s Leedsem 3:0, ale v souběžně hraném utkání Tottenham i díky čistému kontu brankáře Kinského porazil Everton 1:0 a udržel si dvoubodový náskok na West Ham.
Budoucnost bývalého reprezentačního kapitána je nejasná. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský dnes po utkání s Plzní řekl, že by se nebránil Součkovu návratu do Edenu, záležet ale podle něj bude na rozhodnutí jednatřicetiletého záložníka.
Anglická fotbalová liga - 38. kolo:
West Ham - Leeds 3:0 (67. Castellanos, 79. Bowen, 90.+4 Wilson), Tottenham - Everton 1:0 (43. Palhinha), Brighton - Manchester United 0:3 (33. Dorgu, 44. Mbeumo, 48. Fernandes), Burnley - Wolverhampton 1:1 (47. Flemming - 5. Armstrong z pen.), Crystal Palace - Arsenal 1:2 (89. Mateta - 42. Gabriel Jesus, 48. Madueke), Fulham - Newcastle 2:0 (20. Diop, 80. Cairney), Liverpool - Brentford 1:1 (58. Jones - 64. Schade), Manchester City - Aston Villa 1:2 (23. Semenyo - 47. a 61. Watkins), Nottingham - Bournemouth 1:1 (34. Gibbs-White - 54. Tavernier), Sunderland - Chelsea 2:1 (25. Hume, 50. vlastní Gusto - 56. Palmer).
Konečná tabulka:
1.
Arsenal
38
26
7
5
71:27
85
2.
Manchester City
38
23
9
6
77:35
78
3.
Manchester United
38
20
11
7
69:50
71
4.
Aston Villa
38
19
8
11
56:49
65
5.
Liverpool
38
17
9
12
63:53
60
6.
Bournemouth
38
13
18
7
58:54
57
7.
Sunderland
38
14
12
12
42:48
54
8.
Brighton
38
14
11
13
52:46
53
9.
Brentford
38
14
11
13
55:52
53
10.
Chelsea
38
14
10
14
58:52
52
11.
Fulham
38
15
7
16
46:51
52
12.
Newcastle
38
14
7
17
53:55
49
13.
Everton
38
13
10
15
47:50
49
14.
Leeds
38
11
14
13
49:56
47
15.
Crystal Palace
38
11
12
15
41:51
45
16.
Nottingham
38
11
11
16
48:51
44
17.
Tottenham
38
10
11
17
48:57
41
18.
West Ham
38
10
9
19
46:65
39
19.
Burnley
38
4
10
24
38:74
22
20.
Wolverhampton
38
3
11
24
27:68
20
