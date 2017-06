Horváth smutní, opouští Plzeň. Misi v Sokolově ale bere jako posun v kariéře

před 1 hodinou

Pavel Horváth a Viktoria Plzeň, to spojení k sobě dlouho pasovalo. Teď už ale přestává platit. Bývalý vynikající záložník odchází trénovat druholigový Sokolov.

Sokolov - Kouč Pavel Horváth skončil jako asistent u fotbalistů Plzně a rozšířil trenérský tým druholigového Sokolova. S třináctým celkem uplynulé sezony podepsal roční smlouvu.

Sokolov zůstane u modelu z konce minulého ročníku a A-tým bude dál řídit sportovní ředitel Vítězslav Hejret. Dvaačtyřicetiletý Horváth mužstvo povede při zápasech a v trénincích.

"Od Pavla Horvátha očekáváme přínos v řízení tréninkového procesu, řízení týmu v utkáních a zejména přenesení jeho bohatých hráčských zkušeností z úspěšné kariéry aktivního hráče," řekl pro web Sokolova ředitel klubu Tomáš Provazník.

Horváth se po ukončení hráčské kariéry v létě 2015 stal trenérem třetiligových Domažlic, ale po dvou měsících přijal nabídku na post asistenta Karla Krejčího v Plzni. V realizačním týmu Viktorie zůstal i loni v létě po nástupu nového kouče Romana Pivarníka a od ledna současně trénoval plzeňskou juniorku.

Když byl v dubnu Pivarník odvolán, tak někdejší záložník vedl mužstvo společně se Zdeňkem Bečkou, který oficiálně vystupoval jako hlavní trenér. Horváth odmítl nabídku pokračovat v Plzni jako asistent navrátilce Pavla Vrby a současně jako kouč juniorského týmu.

"Cítím velkou nostalgii, v Plzni jsem zažil krásné okamžiky jako hráč i jako trenér. Bylo to těžké rozhodnutí, které ale vnímám jako důležitý a nezbytný krok pro moji další trenérskou dráhu. Na novou výzvu se těším," citovaly Horvátha internetové stránky plzeňského klubu. "Je to úplně na jiné bázi než v juniorské lize, beru to tedy jako důležitý krok. Poznám, jak to funguje jinde, a budu chtít uspět," dodal bývalý reprezentant.

Horváth přiznal, že k možnosti rozšířit trenérský štáb Sokolova byl zpočátku skeptický. "Jakmile jsem si ale prohlédl zázemí klubu, chování lidí v něm a jejich zápal, změnil jsem názor. Jde o stabilizovaný druholigový klub a já se na práci v něm moc těším, je to pro mě velká výzva," uvedl Horváth, který jako kapitán dovedl Plzeň ke třem mistrovským titulům.