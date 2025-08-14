Fotbal

Horor v atmosféře tréninkového mače. Haraslín nechápal verdikt sudího, dostal žlutou

před 36 minutami
Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín označil faul na spoluhráče Ángela Preciada v závěru odvety 3. předkola Konferenční ligy na hřišti Araratu-Armenie za hororový.
Lukáš Haraslín
Lukáš Haraslín | Foto: Reuters

Hlavní sudí Javen Kačevski měl podle něj domácího Joaa Queiróse okamžitě vyloučit a nikoli až po intervenci viderozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů. Řekl to na tiskové konferenci po výhře 2:1 a postupu do závěrečné fáze kvalifikace.

Champions League - Feyenoord v Bayer Leverkusen

Queirós do ekvádorského reprezentanta, který se dnes vrátil po vynechání tří soutěžních zápasů vinou zranění, ostře zajel před vypršením základní hrací doby. Preciado zápas dohrál a asistencí se podílel na trefě střídajícího Ermala Krasniqiho v nastavení na konečných 2:1. Queirós původně za faul dostal jen žlutou kartu.

"Byl to nepříjemný zákrok, surový zákrok. Pokud chceme nejen v české lize, ale i v evropských soutěží chránit hráče, tak má automaticky rozhodčí vytáhnout červenou kartu. Potom by možná nebyla zbytečná potyčka na konci. Myslím si, že Ángelo je v pohodě, že to má v uvozovkách jen nakopnuté," uvedl Haraslín.

Po faulu na Preciada už coby vystřídaný hráč okamžitě vyletěl z lavičky a za protesty si vysloužil žlutou kartu. "Jsou to emoce, byl to zlomek sekundy. Samozřejmě mě mrzí ta karta, ale potřeboval jsem ze sebe dostat tu emoci, protože to byl hororový zákrok. Snažil jsem se jen chránit svého hráče, proto jsem vyletěl tak, jak jsem vyletěl," prohlásil devětadvacetiletý slovenský křídelník.

První trefu letenského týmu obstaral v Jerevanu Albion Rrahmani. Kosovský reprezentant se trefil v pátém z posledních šesti soutěžních zápasů. "Myslím si, že útočná síla v mužstvu je obrovská. Těší mě, že všichni, kteří jsme hráli vepředu, jsme se už prosadili. Samozřejmě potřebujeme dávat góly my útočníci, aby se nám lépe a jednodušeji hrálo. Výkony budujeme. Velmi mě těší Albionova forma a pevně věřím, že takovou formu bude mít každý z nás, kdo nastoupí nejen v útoku, ale kdekoli v sestavě. Je to super a pevně věřím, že to bude takto pokračovat," řekl Haraslín.

Zápas se odehrál na stadionu pro bezmála 1500 diváků. "Včera při tréninku i ze začátku (utkání) nám připadalo, že to bude takový ten zápas jako na soustředění někde ve Španělsku s jednou tribunou a se silným větrem. Ale pro oba týmy to bylo stejné, takže se na to nebudeme vymlouvat. Počasí neovlivníme," konstatoval bývalý hráč Lechie Gdaňsk nebo Sassuola.

Sparta vyhrála šestý soutěžní zápas v řadě a postoupila do závěrečného předkola, kde narazí na FC Riga. "Je víc komunikace s trenéry, s vedením, takže možná toto je nové. Jsem rád, že to, co jsme začali budovat od začátku sezony, nám postupně vychází a dostáváme se dál a dál dopředu. Pevně věřím, že to bude jen gradovat. Samozřejmě děláme chyby, ale pevně věřím, že je budeme pomalu odstraňovat a budeme se stále zlepšovat," uvedl slovenský reprezentant.

 
