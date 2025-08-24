Fotbal

Noční můra. Sílí obavy, co bude se Součkem, anglická legenda za něj lobbuje

Aleš Vávra Aleš Vávra
před 2 hodinami
West Ham na dně. Tragická forma z jarní části minulého ročníku se v úvodu nové sezony Premier League ještě zhoršila. A to si fanoušci bláhově mysleli, že hůř už být nemůže. Terčem tvrdé kritiky je i Tomáš Souček, který poprvé v sezoně nastoupil v základní sestavě.
Tomáš Souček
Tomáš Souček | Foto: Reuters

Dva zápasy, dvě porážky, děsivé skóre 1:8. David Moyes jim nebyl dost dobrý, chtěli hrát útočněji, pod dříve renomovaným anglickým trenérem Grahamem Potterem ale West Ham povážlivě tápe.

Po jasné porážce na hřišti nováčka Sunderlandu nevyšla Kladivářům snaha o nápravu ani doma na London Stadium. Derby s Chelsea skončilo debaklem 1:5.

Anglickými médii se v souvislosti s formou Hammers šíří slova jako "horor" nebo "noční můra" a množí se predikce, že bude právě Potter hlavním aspirantem na prvního propuštěného manažera nové sezony.

"Potter už ve druhém kole vypadá, že mu došly nápady, jak z toho ven," napsal do titulku Evening Standard.

Bezradnost týmu je do očí bijící a účinkem se minulo i nasazení Tomáše Součka do základní sestavy.

Potter rozhodně není největším fanouškem českého záložníka, v týmu si ho ale přes spekulace o možném přestupu do Evertonu či Leedsu nechal. A po třígólovém výprasku na Stadium of Light českou "osmadvacítku" zařadil do středové formace po bok Jamese Warda-Prowse.

Dvojice ale proti až přepychově drahým akvizicím Blues Moisesu Caicedovi a Enzu Fernándezovi působila jako zpomalený film. 

Součka si přitom do základu žádali mnozí fanoušci, pro které je Čech navzdory technickým limitům modlou a bojovníkem na hřišti vždy odevzdávajícím naprosto vše. Navíc West Ham zatím do středu pole nepřivedl žádné kýžené posily, a tak se k lobbingu za Součka připojil i Stuart Pearce, bývalý anglický reprezentant a muž, který ve West Hamu dělal asistenta veleúspěšnému kouči Davidu Moyesovi.

"Je zřejmé, že by se jim hodilo více gólů od jiných hráčů, jsou velmi závislí na Jarrodu Bowenovi. Podíval jsem se minulý týden na základní sestavu a Tomáš v ní nebyl. Na hřišti může občas vypadat trochu jako 'ošklivé káčátko', ale řeknu vám, jeho poctivost, jeho pracovitost, práce v obou pokutových územích je pro tým neocenitelná. Ukazuje to řadu let," prohlásil Pearce pro Talksport.

Související

"Tohle musí nést těžce." Podivné zacházení se Součkem dráždí fanoušky West Hamu

Tomáš Souček (Everton - West Ham)

"West Ham potřebuje někoho takového. Někoho, kdo svým přístupem zvedne diváky ze sedadel," dodal bývalý reprezentační obránce.

Proti Chelsea to ale nebyl Součkův zápas. 

"Úplně jsem zapomněl, že hraje, dokud ve 27. minutě nezkazil snadnou přihrávku. Potom měl jednu poloviční šanci, ale to bylo v době, kdy už se Chelsea nesnažila," hodnotil výkon třicetiletého hráče web Claret and Hugh. Udělil mu známku 3 z 10. Někteří na tom byli ještě hůř, dvojku dostal právě Ward-Prowse, a dokonce tristní jedničku brankář Mads Hermansen.

V bodování Hammers News dostal Souček 4 z 10. 

"Měl docela silné momenty, ale ve výsledku nepřinesl žádný pozitivní dopad. U třetího gólu ho snadno předběhl Estevao, to byl ale závod, který Souček nemohl vyhrát. Celkově byla záloha Hammers opět velkou slabinou a je jedno, jestli hraje se Součkem, nebo bez něj," napsal web.

Obavy o budoucnost služebně nejstaršího hráče současného kádru sílí. Pokud si chce Potter udržet své místo, musí přivést posily a to zejména do zálohy. Součkova pozice v týmu se v takovém případě znovu dramaticky zhorší.

Související

Monstrum, uvádějí Wolves Krejčího. Řeší se virální záběry i "nesmyslné" peníze

Ladislav Krejčí, Girona
 
Mohlo by vás zajímat

Konec trápení. Baník poprvé v ligové sezoně zvítězil

Konec trápení. Baník poprvé v ligové sezoně zvítězil

Sparta - Dukla 1:2. Hosté překvapivě vedou, sudí nestačí rozdávat žluté karty

Sparta - Dukla 1:2. Hosté překvapivě vedou, sudí nestačí rozdávat žluté karty

Monstrum, uvádějí Wolves Krejčího. Řeší se virální záběry i "nesmyslné" peníze

Monstrum, uvádějí Wolves Krejčího. Řeší se virální záběry i "nesmyslné" peníze

Zase jsme to po..., zhrozil se Vydra. Pak "přechytračil" brankáře. Co reprezentace?

Zase jsme to po..., zhrozil se Vydra. Pak "přechytračil" brankáře. Co reprezentace?
Fotbal sport zahraniční ligy Obsah West Ham United F.C. Premier League

Právě se děje

před 1 hodinou
Konec trápení. Baník poprvé v ligové sezoně zvítězil
Česká liga

Konec trápení. Baník poprvé v ligové sezoně zvítězil

Fotbalisté Ostravy v ligovém 6. kole porazili doma Slovácko 2:0 a dočkali se prvního vítězství v sezoně nejvyšší soutěže.
Aktualizováno před 1 hodinou
Rusové zaútočili na Ukrajinu drony i raketou. Při ostřelování měst zabili tři lidi
Zahraničí

ŽIVĚ
Rusové zaútočili na Ukrajinu drony i raketou. Při ostřelování měst zabili tři lidi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Menšík, Vondroušová i Valentová postoupili na US Open do druhého kola
US Open

Menšík, Vondroušová i Valentová postoupili na US Open do druhého kola

Bez zaváhání vstoupila do grandslamového US Open první trojice českých tenistů.
před 2 hodinami
Noční můra. Sílí obavy, co bude se Součkem, anglická legenda za něj lobbuje
Fotbal

Noční můra. Sílí obavy, co bude se Součkem, anglická legenda za něj lobbuje

Tragická forma z jarní části minulého ročníku se v úvodu nové sezony Premier League ještě zhoršila. A to si fanoušci mysleli, že hůř už být nemůže.
před 2 hodinami
Sparta - Dukla 1:2. Hosté překvapivě vedou, sudí nestačí rozdávat žluté karty
Česká liga

ŽIVĚ
Sparta - Dukla 1:2. Hosté překvapivě vedou, sudí nestačí rozdávat žluté karty

Sledujte online přenos z utkání šestého kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Duklou Praha.
před 2 hodinami
EU a šmírování WhatsAppu: "Stačí jedny volby a bude to jako v Číně," varuje expert
Domácí

EU a šmírování WhatsAppu: "Stačí jedny volby a bude to jako v Číně," varuje expert

Aktuálně.cz přináší rozhovor se specialistou na kybernetickou bezpečnost Michalem Altairem Valáškem o kontroverzním "šmírovacím" návrhu EU.
před 3 hodinami
Český nový cirkus má světovou úroveň. Potřebovali bychom ale školu, říká Jiří Turek
Domácí

Český nový cirkus má světovou úroveň. Potřebovali bychom ale školu, říká Jiří Turek

Jiří Turek patří mezi klíčové postavy a propagátory nového cirkusu v Česku. Jeho nejvýznamnějším počinem je festival Letní Letná.
Další zprávy