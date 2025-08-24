Noční můra. Sílí obavy, co bude se Součkem, anglická legenda za něj lobbuje

Dva zápasy, dvě porážky, děsivé skóre 1:8. David Moyes jim nebyl dost dobrý, chtěli hrát útočněji, pod dříve renomovaným anglickým trenérem Grahamem Potterem ale West Ham povážlivě tápe.
Po jasné porážce na hřišti nováčka Sunderlandu nevyšla Kladivářům snaha o nápravu ani doma na London Stadium. Derby s Chelsea skončilo debaklem 1:5.
Anglickými médii se v souvislosti s formou Hammers šíří slova jako "horor" nebo "noční můra" a množí se predikce, že bude právě Potter hlavním aspirantem na prvního propuštěného manažera nové sezony.
"Potter už ve druhém kole vypadá, že mu došly nápady, jak z toho ven," napsal do titulku Evening Standard.
Bezradnost týmu je do očí bijící a účinkem se minulo i nasazení Tomáše Součka do základní sestavy.
Potter rozhodně není největším fanouškem českého záložníka, v týmu si ho ale přes spekulace o možném přestupu do Evertonu či Leedsu nechal. A po třígólovém výprasku na Stadium of Light českou "osmadvacítku" zařadil do středové formace po bok Jamese Warda-Prowse.
Dvojice ale proti až přepychově drahým akvizicím Blues Moisesu Caicedovi a Enzu Fernándezovi působila jako zpomalený film.
Součka si přitom do základu žádali mnozí fanoušci, pro které je Čech navzdory technickým limitům modlou a bojovníkem na hřišti vždy odevzdávajícím naprosto vše. Navíc West Ham zatím do středu pole nepřivedl žádné kýžené posily, a tak se k lobbingu za Součka připojil i Stuart Pearce, bývalý anglický reprezentant a muž, který ve West Hamu dělal asistenta veleúspěšnému kouči Davidu Moyesovi.
"Je zřejmé, že by se jim hodilo více gólů od jiných hráčů, jsou velmi závislí na Jarrodu Bowenovi. Podíval jsem se minulý týden na základní sestavu a Tomáš v ní nebyl. Na hřišti může občas vypadat trochu jako 'ošklivé káčátko', ale řeknu vám, jeho poctivost, jeho pracovitost, práce v obou pokutových územích je pro tým neocenitelná. Ukazuje to řadu let," prohlásil Pearce pro Talksport.
"West Ham potřebuje někoho takového. Někoho, kdo svým přístupem zvedne diváky ze sedadel," dodal bývalý reprezentační obránce.
Proti Chelsea to ale nebyl Součkův zápas.
"Úplně jsem zapomněl, že hraje, dokud ve 27. minutě nezkazil snadnou přihrávku. Potom měl jednu poloviční šanci, ale to bylo v době, kdy už se Chelsea nesnažila," hodnotil výkon třicetiletého hráče web Claret and Hugh. Udělil mu známku 3 z 10. Někteří na tom byli ještě hůř, dvojku dostal právě Ward-Prowse, a dokonce tristní jedničku brankář Mads Hermansen.
V bodování Hammers News dostal Souček 4 z 10.
"Měl docela silné momenty, ale ve výsledku nepřinesl žádný pozitivní dopad. U třetího gólu ho snadno předběhl Estevao, to byl ale závod, který Souček nemohl vyhrát. Celkově byla záloha Hammers opět velkou slabinou a je jedno, jestli hraje se Součkem, nebo bez něj," napsal web.
Obavy o budoucnost služebně nejstaršího hráče současného kádru sílí. Pokud si chce Potter udržet své místo, musí přivést posily a to zejména do zálohy. Součkova pozice v týmu se v takovém případě znovu dramaticky zhorší.