Brankář Lukáš Horníček pomohl famózním výkonem v anglické lize k senzaci, fotbalisté Newcastlu i díky němu vyhráli na stadionu druhého Brightonu 1:0. Čisté konto vychytal i další český gólman Antonín Kinský, rovněž jeho Tottenham slavil vítězství na půdě soupeře, v Sunderlandu triumfoval 2:0.
Horníček přispěl k prvnímu vítězství Newcastlu na hřišti Brightonu v Premier League osmi úspěšnými zákroky a zaznamenal třetí čisté konto v soutěži.
Nejdůležitější zásahy měl ve 28. a 77. minutě - nejprve zlikvidoval Grossovu střelu z otočky po včasném vyběhnutí a po změně stran vyrazil Mintehův přízemní pokus k levé tyči, který nadchl fanoušky i účet na síti X stanice Sky Sports, oficiálního vysílatele Premier League v Anglii.
Horníček zároveň rázně umlčel kritiky, kteří hudrali, že by místo českého gólmana měl být mezi tyčemi The Toon, jak zní jedna z přezdívek Newcastlu, jeho anglický konkurent. „Ten Horníčkův zákrok proti Mintehovi byl úžasný. A někteří blázni přitom celou sezonu volají po tom, aby chytal Nick Pope,“ divil se na síti X příznivec s uživatelským jménem Rob.
„Horníčka jsem zrovna dvakrát nebránil, protože si myslím, že některé góly, které dostal, byly dost laciné. Zase ale nejsem takový blázen, abych volal po návratu Nicka Popea,“ odpověděl mu Liam.
„Za mě rozhodně nejlepší posila téhle sezony,“ měla o Horníčkovi jasno fanynka s přezdívkou ToonGirl.
A tak momentálně jediné, co by měl český gólman podle fanoušků vylepšit, je - účes. „Jsem velký Horníčkův fanoušek, ale s tou kšticí potřebuje urgentně pomoc,“ napsal jeden z nich na síti X s odkazem na neposedný vlasový porost rodáka z Vysoké Mýta.
To sestřih Kinského je v pořádku, a jeho výkony v posledních utkáních také. Bývalá opora Slavie udržela šesté čisté konto v sezoně a pomohla Tottenhamu k páté výhře z posledních šesti kol. Sunderland hrál od 12. minuty bez vyloučeného Meuniera a Kinský musel zasahovat jen jednou, když nohou vytěsnil Ahokův pokus.
Tottenham využil dlouhé početní výhody dvěma góly Maddisona. Anglický záložník ve 35. minutě tečoval do branky přízemní centr Robertsona a 20 minut před koncem zatočil přímo z rohového kopu míč o tyč za záda gólmana Roefse.
Ve šlágru kola Arsenal remizoval 2:2 s Manchesterem City a vede před ním tabulku o šest bodů. Arsenal musel dvakrát dotahovat. Na gól Haalanda, který se do sítě "Kanonýrů" trefil v pátém vzájemném ligovém duelu po sobě, odpověděl hlavou Havertz. Tři minuty po přestávce si Fernández naběhl na přihrávku Búaddího a přízemní střelou vrátil Citizens vedení. Remízu Arsenalu zachránil obránce Timber, jehož gól potvrdil až VAR. V nastaveném čase se po Gvardiolově hlavičce dotkl míče rukou Gyökeres, ale penalta se ani po kontrole videorozhodčího nepískala.
Anglická fotbalová liga - 12. kolo:
Brighton - Newcastle 0:1 (8. Barnes z pen.), Sunderland - Tottenham 0:2 (35. a 70. Maddison), Arsenal - Manchester City 2:2 (40. Havertz, 83. Timber - 34. Haaland, 48. Fernández), Everton - Liverpool 1:1 (25. vlastní Frimpong - 5. Szoboszlai), Crystal Palace - Hull 2:3 (90. Strand Larsen, 90.+5 Wharton - 38. McBurnie, 78. Thomas, 80. Slater), Fulham - Bournemouth 1:2 (28. Muniz z pen. - 21. Tavernier, 62. Kluivert).
1.
Arsenal
12
9
2
1
19:9
29
2.
Manchester City
12
7
2
3
24:16
23
3.
Brighton
12
7
1
4
26:10
22
4.
Liverpool
12
6
4
2
19:11
22
5.
Bournemouth
12
6
3
3
20:15
21
6.
Brentford
12
5
5
2
24:11
20
7.
Leeds
12
5
5
2
17:9
20
8.
Tottenham
12
5
3
4
14:11
18
9.
Hull
12
4
5
3
16:13
17
10.
Everton
12
4
5
3
13:15
17
11.
Chelsea
12
5
1
6
22:23
16
12.
Newcastle
12
4
4
4
16:18
16
13.
Aston Villa
12
3
6
3
16:19
15
14.
Nottingham
12
3
3
6
12:17
12
15.
Ipswich
12
3
3
6
17:24
12
16.
Coventry
12
4
0
8
13:24
12
17.
Fulham
12
2
5
5
12:15
11
18.
Sunderland
12
2
3
7
8:19
9
19.
Manchester United
12
1
5
6
14:27
8
20.
Crystal Palace
12
2
1
9
14:30
7
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