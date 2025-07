Velká chyba, zlobil se Trpišovský. Holeš přestal hrát, i druhý stoper vydláždil cestu

Slávistický fotbalista Tomáš Holeš si vyčítal, že ve 40. minutě utkání úvodního kola první ligy proti Hradci Králové v domnění, že míč u laviček již přešel postranní čáru, přestal hrát a nechal tak po brejku otevřít skóre hostujícího Alexandra Sojku. Stoper Pražanů byl přesvědčený, že balon hrací plochu opustil.

Trenér červenobílých Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci po nečekané remíze 2:2 stejně jako autor sporné branky Sojka uvedli, že nevědí.

Holeš chvíli před pauzou u laviček vehementně signalizoval, že se balon již dostal do autu. Sudí Karel Rouček nicméně nechal hru pokračovat, Sojka se protáhl do brejku a přečíslení dvou na jednoho zakončil přesnou střelou k zadní tyči. Videorozhodčí poté doporučil gól uznat.

"Já jsem tam prostě viděl jasný aut a tak nějak jsem reflexivně přestal hrát, že půjdu házet aut. Ale hra pokračovala, takže jednoznačně moje chyba. Měl jsem pokračovat ve hře a nechat to prostě vyhodnotit rozhodčí," vyčítal si Holeš.

"Čekal jsem, že to VAR (videorozhodčí) vrátí. Zatím jsem to ještě nějak nezkoumal. Říkali, že tam měly být takové neprůkazné záběry, že nejde říct, že byl balon prostě celým objemem za čárou," pokračoval.

"Já jsem byl na hřišti přesvědčen o tom, že to aut bude. Ale kdyby to tak bylo, asi by to VAR zrušil. Obránci občas nějakou chybu udělají. Jsem už dost zkušený na to, abych se s tím vypořádal," doplnil jeden z kapitánů Slavie.

Sojka si nebyl jistý, zda ještě míč zůstal ve hře.

"Z mého pohledu to bylo velice těsné. Sám jsem taky nevěděl. Tak jsem tu situaci dohrál a čekal jsem, jak to vyhodnotí VAR," poznamenal Sojka, letní posila "Votroků" z Plzně.

Každopádně nečekal, že se tak snadno dostane do přečíslení.

"Trochu jsem tušil, že by to (Holeš) mohl vypustit. Nevěděl jsem, co dělá druhý stoper Ogbu. Nekřižoval mě. Byl jsem překvapený, že jsem si skoro z půlky ani ne sprintem vedl míč až na penaltu, kde jsem vystřelil," podotkl Sojka.

Také slávistický trenér Trpišovský si nebyl jistý, zda míč už byl celým objemem v autu.

"Upřímně sám nevím. Kdybychom nepřestali hrát, tak měl soupeř tu situaci těžší. I on přestal na chviličku hrát. Ale dobře zareagovala lavička Hradce, která křičela, ať hraje dál. Od nás byla chyba hlavně v tom řešení, měli jsme hru otočit, tam to celé vzniklo," řekl Trpišovský.

"Druhá věc je, že jsme prostě přestali hrát, to je velká chyba. Víme všichni, že se hraje do té doby, než pískne rozhodčí. Kdybych se měl k něčemu přiklonit, viděl jsem tam mezeru mezi lajnou a míčem. Ale jednoznačně rozhodnout tuhle věc je hrozně těžké," doplnil kouč Slavie.

Sojka se dočkal první ligové branky v kariéře. Motivaci měl dvaadvacetiletý záložník na Slavii o to větší, že působil v týmu rivala z Plzně.

"Popravdě ano. Když jsem tady byl s Plzní, tak jsem nedostal ani minutu. Takže jsem byl rád, že jsem nastoupil v základu a ještě to okořenil gólem," řekl Sojka.

"Určitě mě to něco bude do kasy stát. To jsou takové příjemně utracené peníze za tohle, za první gól. Jsem za to velice rád," dodal účastník červnového Eura do 21 let.