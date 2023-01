Hložek pomohl Leverkusenu ke dvěma gólům a výhře. V Anglii slavil po šlágru Arsenal

Fotbalisté Leverkusenu zvítězili v 16. kole německé ligy v Mönchengladbachu 3:2 a po čtvrté výhře v řadě se posunuli na 9. místo tabulky. Na úvodních dvou brankách hostů se podílel Adam Hložek. Šlágr anglické Premier League vyhrál Arsenal 3:2 nad Manchesterem United, když vítězný gól vstřelil v poslední minutě. Barceloně stačila ve španělské nejvyšší soutěži k výhře nad Getafe jediná trefa.

Leverkusen si zajistil výhru nad Mönchengladbachem zejména povedeným prvním poločasem. První gól padl ve 21. minutě, když se ve vápně dostal ke střele Hložek. Jeho pokus skončil na tyči, míč se ale odrazil k dobíhajícímu Bakkerovi a ten dorážkou otevřel skóre. Před koncem poločasu český útočník prodloužil míč na Adliho, jenž sólo přes půlku hřiště zakončil přesnou střelou.

Hložka v 64. minutě nahradil na hrotu útoku Amiri, který po třech minutách na hřišti zvýšil náskok hostů již na 3:0. Domácím se v závěru podařilo utkání zdramatizovat.

Nejprve v 82. minutě z hranice vápna překonal Hradeckého střelou o tyč Stindl, téměř identická situace se opakovala ve třetí minutě nastavení, německý záložník snížil na 2:3 tentokrát ranou o břevno. Vyrovnat se však domácím již nepodařilo. Patrik Schick do zápasu nezasáhl kvůli poraněnému tříslu.

Dortmund ovládl přestřelku s Augsburgem a díky gólům střídajících hráčů zvítězil 4:3. Po úspěšné léčbě rakoviny varlat nastoupil za Borussii i útočník Sébastien Haller, který po hodině hry nahradil na hřišti talentovaného Youssoufu Moukoka.

Dortmund šel do vedení ve 30. minutě, když Bellingham přesnou střelou zpoza vápna překonal Gikiewicze, který dostal přednost před Tomášem Koubkem. Hosté vyrovnali ve 40. minutě, po chybě Schlotterbecka v rozehrávce skóroval Maier.

Německý stoper svou minelu odčinil o dvě minuty později, kdy hlavičkou vrátil domácím vedení. Do šaten se přesto šlo za remízového stavu, protože v první minutě nastavení vyrovnal lobem Demirovič.

V druhém dějství byli aktivnější hosté, tlak však v gól nepřetavili. Do vedení šli domácí, v 75. minutě se prosadil střídající Bynoe-Gittens. Vedení Dortmundu vydrželo pouze dvě minuty, jelikož Čolina svým prvním dotykem po příchodu na hřiště zápas vyrovnal. Chorvatskému obránci stačilo na první gól v bundeslize pouze 34 vteřin.

Hektickou pasáž utkání dokončil Reyna, jenž minutu po Čolinově gólu krásnou střelou z voleje rozhodl.

Německá fotbalová liga - 16. kolo:

Mönchengladbach - Leverkusen 2:3 (82. a 90.+3 Stindl - 21. Bakker, 43. Adli, 67. Amiri), Dortmund - Augsburg 4:3 (29. Bellingham, 42. Schlotterbeck, 75. Bynoe-Gittens, 78. Reyna - 40. Maier, 45.+1 Demirovič, 77. Čolina).

1. Bayern Mnichov 16 10 5 1 49:14 35 2. Eintracht Frankfurt 16 9 3 4 35:24 30 3. Union Berlín 16 9 3 4 27:21 30 4. Freiburg 16 9 3 4 25:23 30 5. Lipsko 16 8 5 3 31:22 29 6. Dortmund 16 9 1 6 29:24 28 7. Wolfsburg 16 7 5 4 30:20 26 8. Mönchengladbach 16 6 4 6 30:27 22 9. Leverkusen 16 6 3 7 28:27 21 10. Brémy 16 6 3 7 26:34 21 11. Kolín nad Rýnem 16 5 5 6 28:30 20 12. Mohuč 16 5 5 6 20:25 20 13. Hoffenheim 16 5 3 8 23:25 18 14. Bochum 16 5 1 10 17:37 16 15. Augsburg 16 4 3 9 21:30 15 16. Stuttgart 16 3 6 7 19:28 15 17. Hertha Berlín 16 3 5 8 20:25 14 18. Schalke 16 2 3 11 13:35 9

Arsenal míří za titulem

Fotbalisté Arsenalu porazili ve 21. kole anglické ligy Manchester United 3:2. Zápas rozhodl v poslední minutě svým druhým gólem Eddie Nketiah. "Kanonýři" dál vedou o pět bodů před Manchesterem City, který díky třem brankám Erlinga Haalanda zvítězil nad Wolverhamptonem 3:0. Ve své první sezoně v anglické lize dal vstřelil norský útočník již čtvrtý hattrick a v 19 zápasech dal 25 gólů.

Manchester United šel ve šlágru kola do vedení v 17. minutě, Rashford šikovně obehrál Parteyho a střelou zpoza vápna překonal Ramsdalea. Prvnímu týmu tabulky však stačilo na vyrovnání pouze sedm minut, Xhaka centrem našel Nketiaha v malém vápně a odchovanec Arsenalu hlavičkou prostřelil De Geu.

Krátce po začátku druhého dějství dokonali "Kanonýři" obrat, Saka se odhodlal ke střele z velké vzdálenosti a překonal španělského brankáře. Brzo bylo opět vyrovnáno. Rohový kop "Rudých ďáblů" odehráli domácí pouze k Martínezovi a argentinský stoper hlavičkou přeloboval gólmana.

Tři body ale nakonec zůstaly na Emirates Stadium, v 90. minutě se ke střele dostal Ödegaard a jeho pokus usměrnil mezi tři tyče patičkou Nketiah. Arsenal je teprve šestým týmem, jež v polovině sezony získal přes 50 bodů. Oproti druhým obhájcům titulu má zápas k dobru.

Manchester City šel do vedení na konci prvního poločasu, kdy si na centr De Bruyneho naskočil Haaland a hlavičkou otevřel skóre. V úvodu druhé půle se prosadil ještě dvakrát. Ve 49. minutě zvýšil z pokutového kopu. O pět minut později po chybě gólmana Sáa vybojoval míč Mahríz, jenž předložil míč Haalandovi, který jej uklidil do odkryté branky. Svým gólový tempem překonal dvaadvacetiletý Nor všechny vítěze zlaté kopačky Premier League v posledních čtyřech sezonách.

Leeds pouze remizoval s Brentfordem 0:0 a čeká na ligovou výhru již šest zápasů.

Anglická fotbalová liga - 21. kolo:

Arsenal - Manchester United 3:2 (24. a 90. Nketiah, 53. Saka - 17. Rashford, 59. Martínez), Leeds - Brentford 0:0, Manchester City - Wolverhampton 3:0 (40., 49. z pen. a 54. Haaland).

1. Arsenal 19 16 2 1 45:16 50 2. Manchester City 20 14 3 3 53:20 45 3. Newcastle 20 10 9 1 33:11 39 4. Manchester United 20 12 3 5 32:25 39 5. Tottenham 20 10 3 7 39:31 33 6. Brighton 19 9 4 6 37:27 31 7. Fulham 20 9 4 7 32:29 31 8. Brentford 20 7 9 4 32:28 30 9. Liverpool 19 8 5 6 34:25 29 10. Chelsea 20 8 5 7 22:21 29 11. Aston Villa 20 8 4 8 23:27 28 12. Crystal Palace 20 6 6 8 18:27 24 13. Nottingham 20 5 6 9 16:35 21 14. Leicester 20 5 3 12 28:35 18 15. Leeds 19 4 6 9 26:33 18 16. West Ham United 20 5 3 12 17:25 18 17. Wolverhampton 20 4 5 11 12:30 17 18. Bournemouth 20 4 5 11 19:42 17 19. Everton 20 3 6 11 15:28 15 20. Southampton 20 4 3 13 17:35 15

Barcelona bez Lewandowského trpěla

Fotbalisté Barcelony zdolali v 18. kole španělské ligy na svém hřišti Getafe 1:0. Výhru vedoucího týmu tabulky zařídil gólem dvacetiletý Pedri.

Kataláncům chyběl vykartovaný Lewandowski a absence hvězdného útočníka byla znát. Po půlhodině hry se musel činit Ter Stegen, na kterého postupoval v samostatném úniku Mayoral. Německý gólman vyběhl téměř ke kraji vápna a šanci zneškodnil. Ve 35. minutě se prosadili domácí, Raphinhův centr z levé strany dorazil do odkryté branky ve skluzu Pedri.

Před koncem první půle musel Ter Stegen čelit dalšímu úniku Mayorala, o pár chvil později španělský útočník těsně nedosáhl na Iglesiasův centr. V závěru utkání měl příležitost zvýšit náskok domácích Kessie, v jasné příležitosti mu však překazil gólovou radost brankář Soria.

Villarreal vyhrál nad Gironou 1:0 díky penaltě, kterou proměnil v jedenácté minutě nastaveného času Parejo. Villarreal střelecky dominoval celý zápas, nejzajímavější momenty však přišly až v závěru utkání s Gironou. Ve třetí minutě nastavení nařídil rozhodčí penaltu pro domácí, Gazzaniga však Morenův pokus chytil. Hostům se po chvilce z protiútoku podařilo skórovat, gól však nebyl uznán kvůli ofsajdu.

Villarreal dostal druhou možnost ke skórování v posledních vteřinách zápasu, kdy Juanpe zatáhl za dres hráče domácích v pokutovém území. Ke druhé penaltě se postavil Parejo, který byl na rozdíl od Morena úspěšný.

Pamplona remizovala 1:1 na hřišti Elche, které stále čeká na první ligovou výhru. V zápase sice měli domácí v druhém poločase velkou herní převahu a v 67. minutě gólem Carmona reagovali na Ávilovu branku z první půle, na více se ale nezmohli a se šesti body jsou na posledním místě.

Španělská fotbalová liga - 18. kolo:

Villarreal - Girona 1:0 (90.+11 Parejo z pen.), Elche - Pamplona 1:1 (67. Carmona - 20. Ávila), FC Barcelona - Getafe 1:0 (35. Pedri).