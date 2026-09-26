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Sport

Historicky první triumf fotbalistů Ukrajiny nad Maďarskem skončil bitkou na hřišti

Sport
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Včerejší utkání skupiny B2 Ligy národů mezi Maďarskem a Ukrajinou rozhodl gól hostujícího Danilo Sikana ze 42. minuty. Velké drama se ale odehrálo v samém závěru.

Bitka v závěru zápasu mezi fotbalisty Maďarska a Ukrajiny
Bitka v závěru zápasu mezi fotbalisty Maďarska a UkrajinyFoto: CTK – Denes Erdos
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V 92. minutě dostal ukrajinský fotbalista Oleksandr Nazarenko žlutou kartu. Následně se do slovní přestřelky pustili kapitán maďarské reprezentace Dominik Szoboszlai a ukrajinský křídelník Viktor Cyhankov.

Cyhankov se snažil přiblížit k Szoboszlaiovi, v tu chvíli ho však maďarský fotbalista Miloš Kerkez odstrčil.

K Cyhankovovi vzápětí přiběhl ukrajinský obránce Mykola Matvijenko a situace rychle vygradovala. Mezi hráči se strhla potyčka.

Bitku se podařilo ukončit až po chvíli a žlutou kartu dostali po dvou hráčích na každé straně.

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Na výsledku vypjatého duelu hraném v Budapešti to ale nic nezměnilo.

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