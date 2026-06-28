Přeskočit na obsah
Benative
28. 6. Lubomír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Hiltonová, Cruise i pomalovaná těla. Ameriku ovládla fotbalová horečka

Američtí fanoušci v hledišti během zápasu USA – Turecko na MS 2026
Paris Hiltonová v hledišti během zápasu USA – Turecko na MS 2026
Tom Cruise a David Beckham v hledišti během zápasu USA – Austrálie na MS 2026
Američtí fanoušci v hledišti během zápasu USA – Turecko na MS 2026
Herec Will Ferrell v hledišti během zápasu USA – Turecko na MS 2026
Zobrazit
20 fotografií
Američtí fanoušci v hledišti během zápasu USA – Turecko na MS 2026 |
Foto: REUTERS – JESSIE ALCHEH
Sport

I přes porážku v posledním zápase základní skupiny žijí američtí fanoušci pro mnohé dosud neznámým sportem. Americký fotbal v jejich srdcích, aspoň prozatím, nahradil soccer, tedy „evropský fotbal“.

Prohlédnout 20 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Vedro / Horko / Teploměr / Počasí / Teplota / Léto / Ilustrační snímek
Vedro / Horko / Teploměr / Počasí / Teplota / Léto / Ilustrační snímek
Vedro / Horko / Teploměr / Počasí / Teplota / Léto / Ilustrační snímek

Sobotní rekord pokořen, v Doksanech naměřili 41 stupňů

Sobotní nové teplotní maximum Česka bylo v neděli překonáno, meteorologové už před 15:00 naměřili v Doksanech na Litoměřicku 41,1 stupně. Je to současně první jedenačtyřicetistupňová teplota v oficiální síti českých měřicích stanic, uvedl na Facebooku Český hydrometeorologický ústav.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Foto z roku 2019.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Foto z roku 2019.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Foto z roku 2019.

Do výstupů Klempíře s Macinkou ve Strážnici se pustila i Schillerová

Vicepremiérka Alena Schillerová (ANO) nesouhlasí s tím, jak vystupovali v pátek a v sobotu koaliční Motoristé na folklorním festivalu ve Strážnici. Lidé tam podle ní chodí za zážitky, ne poslouchat politiky. Omezit dotace pro festival, jak po vypískání ministrů Oty Klempíře a Petra Macinky navrhl na sociálních sítích další z ministrů Motoristů Boris Štastný, odmítla stejně jako Macinka.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama