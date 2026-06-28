Hiltonová, Cruise i pomalovaná těla. Ameriku ovládla fotbalová horečka

I přes porážku v posledním zápase základní skupiny žijí američtí fanoušci pro mnohé dosud neznámým sportem. Americký fotbal v jejich srdcích, aspoň prozatím, nahradil soccer, tedy „evropský fotbal“.
Sobotní rekord pokořen, v Doksanech naměřili 41 stupňů
Sobotní nové teplotní maximum Česka bylo v neděli překonáno, meteorologové už před 15:00 naměřili v Doksanech na Litoměřicku 41,1 stupně. Je to současně první jedenačtyřicetistupňová teplota v oficiální síti českých měřicích stanic, uvedl na Facebooku Český hydrometeorologický ústav.
ŽIVĚ Írán si kontrolu Hozmuzského průlivu nárokuje jen pro sebe
Írán si kontrolu Hozmuzského průlivu nárokuje jen pro sebe. Potvrdil to na návštěvě Iráku íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí a varoval před jakýmkoli vnějším vměšováním do této záležitosti.
Macinka potvrdil cestu prezidenta na summit, delegaci podle něj povede Babiš
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) trvá na tom, že vedoucím české delegace na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš (ANO). V debatě televize CNN Prima News také nepřímo potvrdil, že na vrcholné fórum pojede i prezident Petr Pavel.
Do výstupů Klempíře s Macinkou ve Strážnici se pustila i Schillerová
Vicepremiérka Alena Schillerová (ANO) nesouhlasí s tím, jak vystupovali v pátek a v sobotu koaliční Motoristé na folklorním festivalu ve Strážnici. Lidé tam podle ní chodí za zážitky, ne poslouchat politiky. Omezit dotace pro festival, jak po vypískání ministrů Oty Klempíře a Petra Macinky navrhl na sociálních sítích další z ministrů Motoristů Boris Štastný, odmítla stejně jako Macinka.
Průzkum: Starostové převálcovali opozici, v průzkumu se umístili druzí
Volby do sněmovny by v případě jejich konání v červnu opět vyhrálo hnutí ANO, které by dostalo 32,2 procenta hlasů. Druhý nejlepší výsledek by zaznamenalo hnutí STAN s 13,5 procenta hlasů před ODS se ziskem 13 procent.