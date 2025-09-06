Higuita šokoval svět škorpionovým kopem. Nápad se zrodil při natáčení reklamy

Přesně před třemi desetiletími, 6. září 2025, prožil gólman René Higuita okamžik, který změnil nejen jeho kariéru, ale i vnímání brankářské role v moderním fotbalu.
V přátelském duelu Anglie - Kolumbie na Wembley vykonal něco, co se zprvu jevilo jako nehorázná exhibice, ale stalo se symbolem kreativity a odvahy.
Tehdejší brankář anglické reprezentace David Seaman vzpomínal, jak si Higuita před zápasem v tréninku několikrát zkoušel právě ten neortodoxní zákrok.
"Myslel jsem si: To se vážně nebude opakovat v zápase," nevěřil Seaman svým očím.
Přesto Higuita po 22 minutách předvedl nejpozoruhodnější moment své fotbalové kariéry. Jamie Redknapp vypálil na branku a místo klasického zákroku přišel špičkový "škorpionový kop".
Higuita skákavě zaklonil tělo, ruce měl volně rozpažené a nohama za hlavou kličkoval míč pryč ze svého vápna. "Ani po třiceti letech to pořád není nic jiného než jeden z nejneuvěřitelnějších okamžiků, jaké jsem kdy viděl," vzpomínal Seaman.
Myšlenka na škorpióní kop se zrodila nečekaně při natáčení reklamního spotu na limonádu s dětmi v Kolumbii. Jeden z chlapců si nadhodil míč a poslal ho k brankáři akrobatickým "bicyklem".
Higuita tehdy instinktivně hodil obě nohy za záda a balón odkopl pryč. Z improvizovaného cviku se zrodil nápad, který o pár měsíců později ohromil celý fotbalový svět.
Pro mnohé to byla chvíle z čistého fotbalového folkóru. Higuita si ale dodnes uvědomuje širší význam. Poukazuje na změnu fotbalových pravidel z roku 1992, která mu umožnila tento zákrok vůbec provést.
"Ta pravidla mi dala svobodu. Brankáři už nemohli míč pouze chytit do rukou - mohli ho hrát nohama, být aktivnější," říká.
Tím položil základy role brankáře, který je součástí hry, nikoliv jenněkdo, kdo chrání své tři tyče.
Ale Higuita nebyl pouze inovátor - byl showman. Byl znám také svým brankářským stylem jako "El Loco", což vystihuje jeho schopnost riskovat, hrát s radostí a nezadržitelně fascinovat diváky.
Překročení hranic mezi opatrností a kreativitou mu vyneslo místo ve videích a výběrech nejlepších sportovních momentů všech dob.
Dnes, po 30 letech, stojí Higuitův moment jako symbol fotbalové odvahy. Inspiroval nejen brankáře jako Keylor Navas nebo Itumeleng Khune, kteří se jej pokusili napodobit, ale i hráče i trenéry k uvědomění, že fotbal může být krásný i tehdy, když obklopí hru kreativita a sebevědomí.
A co o tom dnes říkají ti, kteří byli tehdy na hřišti? "Pokud byste mě požádal, abych to udělal já, odpověď je: ani náhodou," přiznal Seaman sebevědomě. Byl to Higuita, kdo ten kousek vlastně "vlastnil".
Higuita byl víc než brankář - byl vizionář i bavič. Dlouho poté psal knihy, stal se kulturní ikonou a symbolem toho, že i nejnerozšířenější role ve sportu se dá rozšířit o osobnost, odvahu a radost ze hry.