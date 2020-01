Hektický přesun, divná premiéra. Připadal jsem si jak cvičená opice, říká Potočný

Stanislav Hrabě

Nastřelil břevno, připsal si další nebezpečnou střelu a také si vysloužil pochvalu od trenéra Luboše Kozla. Tak vypadala premiéra útočníka Romana Potočeného, který přestoupil ze Slovanu Liberec do Baníku Ostrava a okamžitě za svým novým týmem přiletěl na soustředění na Maltu.

V přípravě se Baníku Ostrava moc nevede, špatné výsledky prolomil až proti domácímu FC Birkirkara (3:1) v rámci Tipsport Malta Cupu. Podílela se na tom i nová posila Roman Potočný, jenž nastoupil do prvního poločasu.

"Premiéra byl zvláštní," připouští. "Měl jsem chuť, jen škoda, že jsem nedal gól. Nastřelil jsem břevno, další střelu mi gólman chytil. Už jsem to viděl v síti," povzdechne si.

"Mám co napravovat, snad v příští zápase branku dám, i když na tom nelpím. Jsme hlavně rádi, že jsme vyhráli 3:1, to se počítá. Kluci mi před zápasem říkali, že už tady máme štístko, že už konečně vyhrajeme… Jen tak dál pokračovat," vyhlíží už ligové souboje.

Trenér Luboš Kozel každopádně byl s jeho vystoupením spokojen. "Prokázal, že umí vystřelit ze střední vzdálenosti, hodně nám pomůže," spoléhá na jeho schopnosti.

Důvěra je oboustranná. "Toužil jsem změnit dres," netají rodák z Roudnice nad Labem. "Volal mi trenér Kozel, měl zájem, abych šel do Baníku. To mě přesvědčilo," odhaluje vzájemné vztahy. "Přišel jsem, abych dával branky, tak jsem se snažil. Říkal jsem klukům, že dám gól, škoda, že to tam nespadlo," přijímá úlohu střelce.

Za ostatními vyrazil na Maltu. "Jsem tu dva dny, ze začátku jsem si připadal jako cvičená opice, co všechno se okolo mě dělo. Měl jsem toho plný brejle," nepopírá, že rychlý přesun byl poněkud náročnější. "Ale je to tu hezké, hlavně trénujeme na trávě, ne na umělce," pochvaluje si.

Za Slovan Liberec vstřelil v podzimní sezoně devět gólů, nejlepším zakončovatelem Baníku byl senegalský legionář Dame Diop se šesti zásahy. Ale ten je už pryč. Přišel Roman Potočný.