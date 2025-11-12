Fotbal

Nová éra na Camp Nou. Messi neklapne, Barcelona tak líčí na anglickou hvězdu

Radek Vičík Radek Vičík
před 1 hodinou
Katalánský velkoklub FC Barcelona mění směr. Po vypršení smlouvy Roberta Lewandowského hledá náhradu, v hledáčku je hlavně Harry Kane z mnichovského Bayernu.
Harry Kane v dresu Bayernu Mnichov
Harry Kane v dresu Bayernu Mnichov | Foto: Reuters

V oddělení strategického plánování španělského velkoklubu FC Barcelona se chystá přestupová bomba. Klub totiž učinil z Harryho Kanea svou první volbu na post útočníka, který by měl přijít jako nástupce Roberta Lewandowského.

Polákovi končí smlouva v červnu a Barcelona už nechce nechat nic náhodě. Kane, anglický kapitán a střelecká mašina Bayernu, se tak ocitl v hledáčku jednoho z největších klubů světa.

Analytici poukazují na logiku tohoto kroku. Kane dal od svého příchodu do Bayernu ve 113 zápasech neskutečných 108 gólů. To jen zdůrazňuje, proč se Barcelona zaměřila právě na něj.

Navíc má v kontraktu výstupní klauzuli, která by mu v létě umožnila odchod za zhruba 65 milionů eur (asi 1,65 miliardy korun).

Barcelona se zatím tváří, že se nic neděje. Prezident Joan Laporta dal jasně najevo, že s fenoménem jménem Lionel Messi se už do budoucna nepočítá, a jakákoli spekulace by podle něj byla "nerozumná".

Nicméně interní zdroje uvádějí, že výměna hrotového útočníka patří k prioritám pro nadcházející letní přestupní okno. Barcelona už teď přemýšlí o poslední velké útočné přestavbě, protože se chce znovu prosadit mezi ligovou i evropskou elitou.

Pozice samotného Kanea je ale složitá. I když nepopírá, že by změna směru mohla být zajímavá, zopakoval, že se k rozhodnutí postupně dopracuje až po skončení této sezony v Bayernu.

Mnichovský celek navíc prohlašuje, že si ho chce udržet - klub je ochoten porušit svou obvyklou politiku týkající se hráčů nad třicet let a nabídnout Angličanovi víceletý kontrakt. Už to samo o sobě ukazuje, jak vysoce je na něm podepsaná hodnota.

Pro Barcelonu to znamená jít cestou zkušeného a zaběhnutého útočníka místo experimentu s mladým talentem. Příchod Kanea by navíc mohl změnit styl barcelonského útoku - z týmu závislého na Lewandowském by se mohla stát ofenziva, která má nejen střelce, ale i chytrého tvůrce hry pro ostatní. Navíc to dává signál, že klub nehodlá stagnovat, ale jednat.

Samozřejmě, na cestě je spousta překážek. Přestup bude finančně náročný - Barcelona si tak velké výdaje zatím nemůže úplně v klidu dovolit.

Dále je tu kapitola osobních ambicí Kanea a jeho vztah k Bayernu, kde se cítí komfortně. A nakonec - jak zareagují fanoušci a média v Katalánsku, kde jsou očekávání tradičně vysoká.

Pokud se však Barcelona s Kanem skutečně domluví, nebude to jen podpis hráče. Bude to symbol změny éry. Od Lewandowského jako symbolu minulosti ke Kaneovi, varianty budoucnosti. A je to krok, který jasně ukazuje, že klub chce být zpět mezi elitou.

 
