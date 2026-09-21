Haraslín se nelichotivě vyjádřil o české lize. V Arábii se mu nedaří

Slovenský fotbalista Lukáš Haraslín se nepříliš lichotivě vyjádřil o české nejvyšší soutěži. Saúdskoarabskou ligu, kde hraje po letním odchodu ze Sparty, považuje za lepší. Možná i to je důvod, proč se v ní zatím moc neprosadil.
Haraslín odešel do klubu al-Fátí v první polovině srpna, Letenští za něho inkasovali zhruba šest milionů eur (145,5 milionu korun).
V novém působišti odehrál třicetiletý fotbalista sedm ligových zápasů a jeden pohárový.
Připsal si jediný gól a ani jednou se neradoval z výhry, bilanci má tři remízy a pět porážek.
„Jsou tam hráči z Evropy, kteří hrávali Ligu mistrů či Evropskou ligu. Je to kvalitnější soutěž než česká, pokud jde o technickou stránku,“ pustil se Haraslín na nedělním srazu slovenské reprezentace do srovnávání, z něhož Chance liga nevyšla dobře.
„Není tak agresivní ani fyzicky náročná, hraje se víc technicky,“ popisoval saúdskoarabskou soutěž ofenzivní hráč, který se novému celku upsal do roku 2029.
Haraslín přišel do Sparty z italského Sassuola, vydržel v ní pět let a na Letné získal dva ligové tituly. Rok plnil i roli kapitána.
V české nejvyšší soutěži si připsal 131 startů a 47 gólů, kritici mu ovšem vyčítali i častou ochotu k padání.
Se slovenským národním týmem se Haraslín nyní chystá na utkání skupiny C Ligy národů proti Moldavsku, Kazachstánu a Faerským ostrovům.
„Od první chvíle ve skupině C je naším jediným cílem postup do béčka. To je hlavní cíl celého srazu, musíme se tam dostat za každou cenu,“ vyhlásil Haraslín.
Do vyšší ligy postoupí jen vítěz, druhý tým tabulky čeká baráž. Česko se představí v nejkvalitnější skupině A.
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