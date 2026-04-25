Haraslín překvapil svými výroky. Na tomhle bych se neotáčel, divili se i experti

Není to tak dávno, kdy fotbalisty Sparty oslaboval červenými excesy Angelo Preciado (a to mu některé ještě rozhodčí odpouštěli), teď na něj navázal jiný Ekvádorec. John Mercado se při ligovém utkání s Bohemians pakoval ze hřiště už ve 20. minutě a Letenští zápas absolutně nezvládli. Po prohře 0:2 mají k titulu zase nebetyčně daleko.
Sparťané si přitom libovali, jak se vrátili do hry o titul. Z desetibodového náskoku Slavie odkrojili během předchozích dvou kol hned polovinu.
Odvěký rival v Edenu dnes navíc v souběžně hraném duelu rychle prohrával s Olomoucí, a tak v živé tabulce to rázem bylo jen o čtyři body.
A kdyby na Slavii stav vydržel a Sparta v Ďolíčku vyhrála, mohlo to být před nadstavbou a vzájemným zápasem v ní taky jen o body dva…
Jenže tenhle růžový letenský plán se začal hroutit ve 20. minutě. Mercado v pokutovém území Bohemky dojel ve skluzu podrážkou nevybíravě na kotník Lukáše Hůlky.
Domácí kapitán se svíjel v bolestech na trávníku, k Ekvádorci bez váhání přiběhl sudí Libor Rouček s červenou kartou a VAR neměl sebemenší důvod do tohoto verdiktu vstupovat.
„Červená karta byla udělena správně,“ uznal kouč Sparty Brian Priske. „Ale nebyl to z jeho strany úmysl. Chtěl vystřelit a přišel do souboje o sekundu pozdě,“ hájil dánský trenér svého svěřence.
„Vyloučení samozřejmě změnilo průběh zápasu,“ přidal Priske. Jeho celek dlouhé oslabení nevydržel, ve druhé půli dostal během dvou minut dva góly.
A ještě ke všemu Slavia duel s Olomoucí otočila, takže před pětikolovou nadstavbou ztrácí Letenští na vedoucího soka rázem osm bodů.
„Ve fotbale je všechno možné. Budeme se snažit vyhrát všech pět zápasů a uvidíme na konci sezony,“ nevzdával se naděje kapitán Sparty Lukáš Haraslín.
V rozhovoru pro stanici Oneplay, která fotbalovou ligu vysílá, byl ale jinak pořádně naštvaný. „Červená karta byla, nikdo neříká nic na tu červenou, ale před ní měl být vyloučen Kareem minimálně za dva fauly bez míče na mě,“ rozohnil se slovenský záložník, jenž si ovšem vydobyl pověst hráče, který padá velmi ochotně.
„Pořád poslouchám je to první faul, je to první faul. Mě to nezajímá, jestli je 1. minuta, 10. minuta nebo 60. minuta. Jestli je to faul na kartu, my ji dostaneme a oni ne, ať si každý udělá názor sám,“ pěnil Haraslín.
Jeho názory vzbudily údiv i u expertů ve studiu Oneplay. „Nemyslím si, že tohle byl dneska problém Sparty,“ vyjádřil se Jakub Podaný, sám bývalý hráč letenského celku.
„Asi bych se neotáčel na tom, že tímhle dneska Sparta prohrála,“ přidal se někdejší reprezentant Jan Rajnoch.
Situaci ze 4. minuty a střet Haraslína s Peterem Kareemem okomentoval i další exsparťan Zdeněk Folprecht. „Můžeme se bavit o tom, že to mohla být žlutá karta. Nemyslím si, že to bylo tak do očí bijící, abychom si tady řekli, že Kareem měl být venku,“ prohlásil Folprecht.
