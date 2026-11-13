Haraslín odvracel blamáž Slováků s Faeřany. Řecko utrpělo nejvyšší porážku za 88 let

Fotbalisté Nizozemska v Lize národů i díky hattricku Tijjaniho Reijnderse rozstříleli Řecko 7:0 a uštědřili mu nejvyšší porážku za 88 let. Slovensko málem prohrálo doma s Faerskými ostrovy, remízu 2:2 vystřelil v 74. minutě Lukáš Haraslín.
Reijnders stihl svůj hattrick do sítě Řeků už v prvním poločase, čímž přispěl k pětigólové nadílce před přestávkou. Svěřenci Xaviho Hernándeze však ve druhém dějství nikterak neubrali na zápasovém tempu a brankami Timbera a Malena ještě podtrhli debakl největší debakl Řeků od porážky s Maďarskem v roce 1938. "Oranje" ještě nemají matematickou jistotu postupu do play off.
Řekové, kteří dosud v prvních čtyřech kolech inkasovali jen třikrát, se propadli ve skupině A2 na třetí místo o skóre za Německo, jež uspělo v Srbsku 3:1. Tým Jürgena Kloppa šel do vedení už ve 3. minutě vlastním gólem Babiče a o 11 minut později zvýšil Wirtz. Třetí branku přidal Gruda a domácí se zmohli jen na Babičovo snížení. V 77. minutě viděl Dragojevič červenou kartu za tvrdý faul na Kimmicha a v 89. minutě musel předčasně do sprch také Živkovič, jenž z frustrace strčil do rozhodčího.
Slovensko doma pouze remizovalo s Faerskými ostrovy 2:2 a napodobilo tak nerozhodný výsledek 1:1 z prvního vzájemného utkání na začátku října. Přesto si Slováci kolo před koncem zajistili postup do Ligy B. Faeřané v pátém kole skupiny C3 uhráli pátou remízu a drží se dva body za Moldavskem, které dnes porazilo Kazachstán 2:1. Oba celky se v pondělí střetnou v přímém souboji o druhé, barážové místo.
Skotsko doma díky dvěma brankám Johna McGinna porazilo Severní Makedonii 2:1 a udrželo se ve hře o barážovou příčku. Tu aktuálně okupuje s jednobodovým náskokem Slovinsko, které dnes hrálo doma se Švýcarskem bez branek. Fotbalisté ze země helvétského kříže si tak zajistili postup do Ligy A.
Islandský útočník Andri Gudjohnsen hattrickem sestřelil Bulharsko a lvím podílem se zasloužil o vysokou výhru své země 5:0. Islanďané po 5. kole kralují skupině C4 s dvoubodovým náskokem na Estonsko, které dnes zvítězilo v Lucembursku 1:0 gólem Maksima Paskotšiho. Bulhaři a Lucemburčané už nemají šanci postoupit.
Andorra poprvé porazila Gibraltar, v dnešním domácím zápase skupiny D1 jej zdolala 2:0. Ve skupině D2 Ázerbájdžán porazil Lichtenštejnsko 1:0. Liga D po tomto ročníku zanikne a všechny země z ní automaticky postoupí do Ligy C.
Fotbalová Liga národů - 5. kolo:
Skupina A2:
Amsterodam: Nizozemsko - Řecko 7:0 (5:0)
Branky: 12., 18. a 33. Reijnders, 40. a 59. J. Timber, 6. Summerville, 61. Malen.
Bělehrad: Srbsko - Německo 1:3 (0:2)
Branky: 56. Babič - 3. vlastní Babič, 14. Wirtz, 50. Gruda. ČK: 77. Dragojevič a 89. Živkovič (oba Srb.).
Tabulka:
1.
Nizozemsko
5
3
2
0
14:5
11
2.
Německo
5
2
2
1
6:3
8
3.
Řecko
5
2
2
1
5:10
8
4.
Srbsko
5
0
0
5
4:11
0
Skupina B1:
Glasgow: Skotsko - Severní Makedonie 2:1 (0:0)
Branky: 54. a 74. z pen. McGinn - 57. Rastoder.
Lublaň: Slovinsko - Švýcarsko 0:0
Tabulka:
1.
Švýcarsko
5
4
1
0
11:1
13
2.
Slovinsko
5
2
2
1
5:3
8
3.
Skotsko
5
2
1
2
5:6
7
4.
Severní Makedonie
5
0
0
5
1:12
0
Skupina C3:
Kišiněv: Moldavsko - Kazachstán 2:1 (1:0)
Branky: 39. a 77. Popescu - 51. Česnokov. ČK: 90.+5 Samorodov (Kaz.).
Košice: Slovensko - Faerské ostrovy 2:2 (1:1)
Branky: 17. Prekop, 74. Haraslín - 30. Davidsen z pen., 48. Samuelsen.
Tabulka:
1.
Slovensko
5
3
2
0
11:4
11
2.
Moldavsko
5
2
1
2
5:9
7
3.
Faerské ostrovy
5
0
5
0
7:7
5
4.
Kazachstán
5
0
2
3
6:9
2
Skupina C4:
Plovdiv: Bulharsko - Island 0:5 (0:2)
Branky: 17. z pen., 68. a 79. Gudjohnsen, 21. Óskarsson, 52. vlastní Cenov.
Lucemburk: Lucembursko - Estonsko 0:1 (0:1)
Branka: 42. Paskotši.
Tabulka:
1.
Island
5
3
2
0
12:1
11
2.
Estonsko
5
2
3
0
3:1
9
3.
Bulharsko
5
1
1
3
3:10
4
4.
Lucembursko
5
1
0
4
2:8
3
Skupina D1:
Encamp: Andorra - Gibraltar 2:0 (2:0)
Branky: 24. López, 35. Rosas.
Tabulka:
1.
Malta
3
2
1
0
4:2
7
2.
Andorra
4
1
1
2
3:3
4
3.
Gibraltar
3
0
2
1
1:3
2
Skupina D2:
Vaduz: Lichtenštejnsko - Ázerbájdžán 0:1 (0:1)
Branka: 26. Emreli.
Tabulka:
1.
Ázerbájdžán
4
2
2
0
3:1
8
2.
Litva
3
1
1
1
3:2
4
3.
Lichtenštejnsko
3
0
1
2
0:3
1
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