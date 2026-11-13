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Sport

Haraslín odvracel blamáž Slováků s Faeřany. Řecko utrpělo nejvyšší porážku za 88 let

Redakce Sport,ČTK
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Fotbalisté Nizozemska v Lize národů i díky hattricku Tijjaniho Reijnderse rozstříleli Řecko 7:0 a uštědřili mu nejvyšší porážku za 88 let. Slovensko málem prohrálo doma s Faerskými ostrovy, remízu 2:2 vystřelil v 74. minutě Lukáš Haraslín.

Zápas C-divízie Ligy národov: Slovensko – Faerské ostrovy
Lukáš Haraslín (v modrém) v akci.Foto: Profimedia – TASR/Profimedia
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Reijnders stihl svůj hattrick do sítě Řeků už v prvním poločase, čímž přispěl k pětigólové nadílce před přestávkou. Svěřenci Xaviho Hernándeze však ve druhém dějství nikterak neubrali na zápasovém tempu a brankami Timbera a Malena ještě podtrhli debakl největší debakl Řeků od porážky s Maďarskem v roce 1938. "Oranje" ještě nemají matematickou jistotu postupu do play off.

Řekové, kteří dosud v prvních čtyřech kolech inkasovali jen třikrát, se propadli ve skupině A2 na třetí místo o skóre za Německo, jež uspělo v Srbsku 3:1. Tým Jürgena Kloppa šel do vedení už ve 3. minutě vlastním gólem Babiče a o 11 minut později zvýšil Wirtz. Třetí branku přidal Gruda a domácí se zmohli jen na Babičovo snížení. V 77. minutě viděl Dragojevič červenou kartu za tvrdý faul na Kimmicha a v 89. minutě musel předčasně do sprch také Živkovič, jenž z frustrace strčil do rozhodčího.

Slovensko doma pouze remizovalo s Faerskými ostrovy 2:2 a napodobilo tak nerozhodný výsledek 1:1 z prvního vzájemného utkání na začátku října. Přesto si Slováci kolo před koncem zajistili postup do Ligy B. Faeřané v pátém kole skupiny C3 uhráli pátou remízu a drží se dva body za Moldavskem, které dnes porazilo Kazachstán 2:1. Oba celky se v pondělí střetnou v přímém souboji o druhé, barážové místo.

Skotsko doma díky dvěma brankám Johna McGinna porazilo Severní Makedonii 2:1 a udrželo se ve hře o barážovou příčku. Tu aktuálně okupuje s jednobodovým náskokem Slovinsko, které dnes hrálo doma se Švýcarskem bez branek. Fotbalisté ze země helvétského kříže si tak zajistili postup do Ligy A.

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Islandský útočník Andri Gudjohnsen hattrickem sestřelil Bulharsko a lvím podílem se zasloužil o vysokou výhru své země 5:0. Islanďané po 5. kole kralují skupině C4 s dvoubodovým náskokem na Estonsko, které dnes zvítězilo v Lucembursku 1:0 gólem Maksima Paskotšiho. Bulhaři a Lucemburčané už nemají šanci postoupit.

Andorra poprvé porazila Gibraltar, v dnešním domácím zápase skupiny D1 jej zdolala 2:0. Ve skupině D2 Ázerbájdžán porazil Lichtenštejnsko 1:0. Liga D po tomto ročníku zanikne a všechny země z ní automaticky postoupí do Ligy C.

Fotbalová Liga národů - 5. kolo:

Skupina A2:

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Amsterodam: Nizozemsko - Řecko 7:0 (5:0)

Branky: 12., 18. a 33. Reijnders, 40. a 59. J. Timber, 6. Summerville, 61. Malen.

Bělehrad: Srbsko - Německo 1:3 (0:2)

Branky: 56. Babič - 3. vlastní Babič, 14. Wirtz, 50. Gruda. ČK: 77. Dragojevič a 89. Živkovič (oba Srb.).

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Tabulka:

1.

Nizozemsko

5

3

2

0

14:5

11

2.

Německo

5

2

2

1

6:3

8

3.

Řecko

5

2

2

1

5:10

8

4.

Srbsko

5

0

0

5

4:11

0


Skupina B1:

Glasgow: Skotsko - Severní Makedonie 2:1 (0:0)

Branky: 54. a 74. z pen. McGinn - 57. Rastoder.

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Lublaň: Slovinsko - Švýcarsko 0:0

Tabulka:

1.

Švýcarsko

5

4

1

0

11:1

13

2.

Slovinsko

5

2

2

1

5:3

8

3.

Skotsko

5

2

1

2

5:6

7

4.

Severní Makedonie

5

0

0

5

1:12

0

Skupina C3:

Kišiněv: Moldavsko - Kazachstán 2:1 (1:0)

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Branky: 39. a 77. Popescu - 51. Česnokov. ČK: 90.+5 Samorodov (Kaz.).

Košice: Slovensko - Faerské ostrovy 2:2 (1:1)

Branky: 17. Prekop, 74. Haraslín - 30. Davidsen z pen., 48. Samuelsen.

Tabulka:

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1.

Slovensko

5

3

2

0

11:4

11

2.

Moldavsko

5

2

1

2

5:9

7

3.

Faerské ostrovy

5

0

5

0

7:7

5

4.

Kazachstán

5

0

2

3

6:9

2


Skupina C4:

Plovdiv: Bulharsko - Island 0:5 (0:2)

Branky: 17. z pen., 68. a 79. Gudjohnsen, 21. Óskarsson, 52. vlastní Cenov.

Lucemburk: Lucembursko - Estonsko 0:1 (0:1)

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Branka: 42. Paskotši.

Tabulka:

1.

Island

5

3

2

0

12:1

11

2.

Estonsko

5

2

3

0

3:1

9

3.

Bulharsko

5

1

1

3

3:10

4

4.

Lucembursko

5

1

0

4

2:8

3

Skupina D1:

Encamp: Andorra - Gibraltar 2:0 (2:0)

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Branky: 24. López, 35. Rosas.

Tabulka:

1.

Malta

3

2

1

0

4:2

7

2.

Andorra

4

1

1

2

3:3

4

3.

Gibraltar

3

0

2

1

1:3

2


Skupina D2:

Vaduz: Lichtenštejnsko - Ázerbájdžán 0:1 (0:1)

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Branka: 26. Emreli.

Tabulka:

1.

Ázerbájdžán

4

2

2

0

3:1

8

2.

Litva

3

1

1

1

3:2

4

3.

Lichtenštejnsko

3

0

1

2

0:3

1

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