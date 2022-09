Hvězdný Haller se po chemoterapii cítí líp. Měl starost o matku a vyzval k prevenci

Fotbalový útočník Sebastian Haller podstoupil chemoterapii a cítí se lépe. V červenci nové posile Borussie Dortmund lékaři diagnostikovali rakovinu varlat.

V současné době podstupuje 28letý forvard chemoterapii. Rakovinu mu lékaři diagnostikovali v červenci poté, co se během přípravného kempu BVB ve Švýcarsku necítil dobře.

"Když se to moje manželka dozvěděla, byla opravdu v šoku, ale nakonec se s tím vyrovnala," popsal Haller reakce svých blízkých na vážnou diagnózu. "Nejhůř to nesla moje máma, bylo těžké to pro ni přijmout. Matky jsou matky," dodal.

"Volal jsem bráchům a sestrám, aby na ni dávali pozor a byli pořád s ní. Nechtěl jsem, aby se cítila sama, to bylo celé," uvedl.

Haller se po podstoupení léčby cítí dobře, ale jeho návrat na hřiště nebude jen tak. Podle poslední oficiální zprávy klubu bude mimo ještě několik měsíců. "Cítím se ale opravdu dobře, skoro tak, jako před několika měsíci. Dokonce už i dobře jím," usmál se reprezentant Pobřeží slonoviny.

"Doufám, že se z mého případu lidi poučí a budou si více dávat pozor na to, zda jsou sami v pořádku," řekl.

Dortmund přivedl útočníka v červnu za více než 35 milionů eur (přibližně 857 milionů korun) z Ajaxu. Vzhledem k vážné diagnóze ale zatím žádné soutěžní utkání za žluto-černé neodehrál. Jako náhradu pak Borussia přivedla z Kolína veterána Anthonyho Modesteho.