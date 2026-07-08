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Sport

Kanonýr Haaland zamířil do světa šoubyznysu. Na světě je jeho rapová píseň

ČTK

Fanoušci Norska momentálně oslavují nejen góly Erlinga Haalanda na mistrovství světa v Americe, ale také jeho hudbu.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Ivory Coast v Norway
Erling Haaland si v utkání proti Pobřeží slonoviny připsal vítězný gól.Foto: REUTERS – Hannah McKay
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Fanoušci Norska momentálně oslavují nejen góly Erlinga Haalanda na mistrovství světa v Americe, ale také jeho hudbu.

Známý norský DJ a hudební producent Kygo zveřejnil na sociálních sítích deset let starou rapovou skladbu fotbalové hvězdy. Splnil tak slib, kterým kanonýra motivoval před osmifinále s Brazílií.

Norský hrdina mistrovství světa Haaland vytvořil skladbu s názvem „Kygo Jo“ v roce 2016, jak čtyřiatřicetiletý DJ vysvětlil na instagramu.

Od té doby ji zremixoval a rozhodl se ji vydat, pokud by nejlepší střelec Norska skóroval v osmifinále šampionátu proti Brazílii.

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Kanonýr vstřelil dokonce dva góly při vítězství Skandinávců 2:1 nad Jihoameričany. A Kygo svůj slib dodržel.

Haaland si tak podle agentury DPA otevřel vrátka k hudební kariéře.

Jeho stará skladba a video s mnoha emotivními obrázky, které Kygo zveřejnil, by mu měly dodat další impulz před čtvrtfinále. Norsko v něm v sobotu od 23:00 SELČ v Miami narazí na Anglii, kde Haaland působí v Manchesteru City.

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