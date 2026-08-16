Haaland si ani neškrtl. Arsenal na úvod sezony vymazal Manchester City

Fotbalisté Arsenalu vyhráli poosmnácté anglický Superpohár. Ligový mistr zdolal v Cardiffu vítěze Anglického poháru Manchester City 3:0. Hned v první minutě padl nejrychlejší gól v historii těchto duelů.
Tým z Manchesteru vyhrál poslední dva vzájemné zápasy v lize i v poháru, ale desetiletá éra trenéra Pepa Guardioly skončila a ta nová začala hodně rozpačitě.
Jeho někdejší asistent Ital Enzo Maresca si po příchodu z Chelsea sotva mohl představit horší premiéru.
Uběhlo jen 24 sekund, když italský obránce Calafiori proklouzl za obranu a vstřelil nejrychlejší gól ve 104leté historii tohoto poháru.
Za dva roky v Arsenalu dal v lize jen dvě branky, ale tentokrát dokázal zkušeně zakončit a svému krajanovi Donnarummovi v brance nedal šanci.
Ještě do přestávky si Řek Tzolis, nová posila z FC Bruggy, naskočil na centrovaný míč, sklepl ho k Havertzovi a německý útočník náskok pojistil.
Třetímu gólu ještě do přestávky zabránil chorvatský obránce Gvardiol, když vykopl Ödegaardovu střelu z brankové čáry.
Norský záložník se ale dočkal hned po změně stran, kdy ho soupeřova obrana znovu nechala snadno proniknout až před gólmana.
Asistenci si opět připsal Tzolis a potvrdil kvality, kvůli nimž ho Arsenal koupil. V belgické lize měl v minulé sezoně 23 gólových přihrávek, daleko nejvíc ze všech hráčů v soutěži.
Zápas přinesl nejvyšší brankový rozdíl od roku 1996, kdy vyhrál Manchester United nad Newcastlem 4:0. V roce 2014 skončilo utkání dnešních soupeřů také výhrou Arsenalu 3:0.
Španělský trenér Mikel Arteta tak získal trofej zvanou Community Shield s londýnským klubem už popáté. Dvakrát se dosud radoval jako hráč, dvakrát jako trenér, naposledy před třemi lety.
Radost mu dnes trochu zkalil jen brazilský záložník Bruno Guimaraes, nová posila z Newcastlu po prvním poločase odstoupila kvůli svalovému zranění.
Anglický fotbalový Superpohár v Cardiffu:
Arsenal - Manchester City 3:0 (2:0)
Branky: 1. Calafiori, 28. Havertz, 48. Ödegaard.
Hustota kostí ovlivňuje délku i kvalitu života. Co jíst, aby byly kosti zdravé?
Je-li vám více než 60 let a nešťastnou náhodou spadnete a zlomíte si kyčelní kloub, až s třicetiprocentní pravděpodobností v následujícím roce zemřete. Roli hrají samozřejmě i další faktory, jako je věk či existující onemocnění. Zlomeniny každopádně mohou vést ke komplikacím, jako je zápal plic nebo infarkt myokardu, které často končí smrtí pacienta.
Ohnivé peklo na řeckém ostrově si vyžádalo nejméně dvě oběti
Při dvou požárech, které v neděli vypukly na řeckém ostrově Salamina nedaleko Atén, zahynuli dva lidé. S odkazem na místní hasiče o tom informovala agentura AFP. Podle médií se těla zatím nepodařilo identifikovat. Úřady nařídily evakuaci stovek místních obyvatel i turistů.
ŽIVĚ Spojené arabské emiráty obvinily Írán z útoku na dva tankery státní ropné společnosti
Dva tankery emirátské státní ropné společnosti ADNOC se v pátek staly cílem útoku, když proplouvaly Hormuzským průlivem. Podle emirátské agentury WAM to firma uvedla s tím, že při incidentu nebyl nikdo zraněn a situace je nyní pod kontrolou. Ministerstvo zahraničí Spojených arabských emirátů v prohlášení zveřejněném na síti X z útoku obvinilo Írán.
Ukrajinský deník: Válka mě připravila o psa, manžela a teď i o auto
Výbuch byl silný, přesně na hraně toho, kdy už se vrhám na zem, nebo to stoicky ustojím. Tohle jsem ustál. Všichni v mém zorném poli sebou trhli. Starý pán, který čekal u přechodu pro chodce vedle mě, se zeptal: „Kde to bouchlo?“ Neuměl jsem mu odpovědět, ale bylo to přímo před námi a bylo to blízko.
Artis dál čeká na první ligovou výhru, Baník zdolal nováčka i v oslabení
Fotbalisté Ostravy ve 4. kole první ligy udolali Artis Brno 1:0. Jedinou branku dal v osmé minutě Michal Kohút. Baník dohrával od 74. minuty bez vyloučeného Vlasije Sinjavského, náskok ale udržel a naplno bodoval po dvou porážkách. Brněnský nováček nejvyšší soutěže stále čeká na první vítězství mezi elitou.