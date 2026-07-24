Guardiola odmítl Italy. Fotbalového obra má vzkřísit jiné velké jméno

Španělský trenér Pep Guardiola italskou fotbalovou reprezentaci trénovat nebude. Nabídku svazu odmítl, protože se chce věnovat rodině, uvedla agentura ANSA. Podle italských médií převezme tým Andrea Pirlo. Smlouvu by měl podepsat do mistrovství světa v roce 2030.
Guardiola o svém rozhodnutí informoval technického ředitele svazu Paola Maldiniho krátce poté, co se objevily zprávy, že se obě strany výrazně rozcházejí v otázce výše platu.
Pětapadesátiletý kouč údajně požadoval 20 milionů eur (483 milionů korun) ročně, federace nabízela polovinu.
Italové hledají nástupce Gennara Gattusa, jenž skončil u národního týmu po nezdaru v play off o postup na světový šampionát. Čtyřnásobní mistři světa chyběli na závěrečném turnaji potřetí za sebou.
Guardiola na jaře odešel z Manchesteru City, který během deseti let dovedl k šesti titulům i triumfu v Lize mistrů.
V minulosti sbíral úspěchy i na lavičce Bayernu Mnichov a Barcelony, ve které strávil i drtivou většinu hráčské kariéry.
Mistr světa z roku 2006 Pirlo je trenérem Dubaje United. V sezoně 2020/21 vedl Juventus a získal s ním Italský pohár. Pak někdejší skvělý záložník koučoval turecký Fatih Karagümrük a Sampdorii Janov.
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