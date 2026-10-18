Gólová mašina supí dál. Schick ukázal parádní patičku a pak atraktivní bitvu rozhodl

Patrik Schick i v 6. kole německé fotbalové ligy skóroval a gólem a asistencí řídil výhru Leverkusenu 2:1 nad dosud neporaženým Freiburgem. Dát alespoň jednu branku v každém z prvních šesti bundesligových zápasů se dosud žádnému hráči Bayeru nepodařilo.
Leverkusen si po třetí výhře v řadě upevnil čtvrté místo a bodově se na dnešního soupeře dotáhl. Oba týmy zaostávají jen o bod za Bayernem Mnichov a Dortmundem.
V Leverkusenu se ujali vedení už po čtvrthodině hosté. Treu našel na zadní tyči nehlídaného Scherhanta, který poslal čtvrtečního přemožitele Jablonce z Konferenční ligy do vedení.
Domácí ale rychle zareagovali. Diaby také využil chybu obrany a v pokutovém území přihrál napříč na Schicka. Český útočník efektně patou sklepl míč Mazovi, který vnějším nártem vyrovnal.
Krátce před uplynutím hodiny hry Schick promarnil velkou šanci, v níž zblízka pálil nad, a tak si na rozhodující moment musel počkat do 76. minuty.
Maza mu oplatil asistenci, českého kanonýra našel zpětnou přihrávkou a nehlídaný Schick na malém vápně zamířil přesně.
Šestým ligovým gólem v sezoně se vrátil do čela tabulky střelců, o první místo se dělí s Niclasem Füllkrugem z Brém.
Německá fotbalová liga - 6. kolo:
Leverkusen - Freiburg 2:1 (19. Maza, 76. Schick - 14. Scherhant),
17:30 Mönchengladbach - Hoffenheim.
Tabulka:
1.
Bayern Mnichov
6
4
2
0
22:5
14
2.
Dortmund
6
4
2
0
11:4
14
3.
Freiburg
6
4
1
1
15:6
13
4.
Leverkusen
6
4
1
1
16:9
13
5.
Mohuč
6
3
1
2
14:10
10
6.
Elversberg
6
3
1
2
12:11
10
7.
Lipsko
6
3
0
3
16:11
9
8.
Brémy
6
2
3
1
12:12
9
9.
Hamburk
6
3
0
3
6:15
9
10.
Augsburg
6
2
2
2
16:12
8
11.
Frankfurt
6
2
2
2
10:16
8
12.
Kolín nad Rýnem
6
2
1
3
8:11
7
13.
Stuttgart
6
2
0
4
8:10
6
14.
Schalke
6
1
2
3
4:7
5
15.
Paderborn
6
1
2
3
5:9
5
16.
Union Berlín
6
1
2
3
5:17
5
17.
Hoffenheim
5
1
0
4
9:13
3
18.
Mönchengladbach
5
0
0
5
7:18
0
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