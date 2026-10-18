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Sport

Gólová mašina supí dál. Schick ukázal parádní patičku a pak atraktivní bitvu rozhodl

ČTK
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Patrik Schick i v 6. kole německé fotbalové ligy skóroval a gólem a asistencí řídil výhru Leverkusenu 2:1 nad dosud neporaženým Freiburgem. Dát alespoň jednu branku v každém z prvních šesti bundesligových zápasů se dosud žádnému hráči Bayeru nepodařilo.

Patrik Schick slaví gól v zápase Leverkusen proti Freiburgu.
Patrik Schick slaví gól v zápase Leverkusen proti Freiburgu.Foto: Profimedia – INA FASSBENDER / AFP / AFP / Profimedia
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Leverkusen si po třetí výhře v řadě upevnil čtvrté místo a bodově se na dnešního soupeře dotáhl. Oba týmy zaostávají jen o bod za Bayernem Mnichov a Dortmundem.

V Leverkusenu se ujali vedení už po čtvrthodině hosté. Treu našel na zadní tyči nehlídaného Scherhanta, který poslal čtvrtečního přemožitele Jablonce z Konferenční ligy do vedení.

Domácí ale rychle zareagovali. Diaby také využil chybu obrany a v pokutovém území přihrál napříč na Schicka. Český útočník efektně patou sklepl míč Mazovi, který vnějším nártem vyrovnal.

Krátce před uplynutím hodiny hry Schick promarnil velkou šanci, v níž zblízka pálil nad, a tak si na rozhodující moment musel počkat do 76. minuty.

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Maza mu oplatil asistenci, českého kanonýra našel zpětnou přihrávkou a nehlídaný Schick na malém vápně zamířil přesně.

Šestým ligovým gólem v sezoně se vrátil do čela tabulky střelců, o první místo se dělí s Niclasem Füllkrugem z Brém.

Německá fotbalová liga - 6. kolo:

Leverkusen - Freiburg 2:1 (19. Maza, 76. Schick - 14. Scherhant),

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17:30 Mönchengladbach - Hoffenheim.

Tabulka:

1.

Bayern Mnichov

6

4

2

0

22:5

14

2.

Dortmund

6

4

2

0

11:4

14

3.

Freiburg

6

4

1

1

15:6

13

4.

Leverkusen

6

4

1

1

16:9

13

5.

Mohuč

6

3

1

2

14:10

10

6.

Elversberg

6

3

1

2

12:11

10

7.

Lipsko

6

3

0

3

16:11

9

8.

Brémy

6

2

3

1

12:12

9

9.

Hamburk

6

3

0

3

6:15

9

10.

Augsburg

6

2

2

2

16:12

8

11.

Frankfurt

6

2

2

2

10:16

8

12.

Kolín nad Rýnem

6

2

1

3

8:11

7

13.

Stuttgart

6

2

0

4

8:10

6

14.

Schalke

6

1

2

3

4:7

5

15.

Paderborn

6

1

2

3

5:9

5

16.

Union Berlín

6

1

2

3

5:17

5

17.

Hoffenheim

5

1

0

4

9:13

3

18.

Mönchengladbach

5

0

0

5

7:18

0

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