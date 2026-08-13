Gólmanovi ruply nervy. Po červené rozkopal židli, létal i odpadkový koš

Brankář mexického celku Tigres Nahuel Guzmán nezvládl závěr duelu Leagues Cupu s Vancouverem. Po vyloučení si vztek vybil na židli a odpadkovém koši.
Čtyřicetiletý brankář Nahuel Guzmán má za sebou večer, na který nebude vzpomínat v dobrém.
Zkušený Argentinec neudržel nervy v závěru utkání Leagues Cupu mezi Tigres a Vancouver Whitecaps. V soutěži proti sobě nastupují celky MLS a nejvyšší mexické ligy.
Guzmán nejdřív strčil do rozhodčího a po vyloučení pokračoval ve svém běsnění v útrobách stadionu.
Tigres vedli od 19. minuty po gólu Rodriga Aguirreho, Vancouver ale v 80. minutě zásluhou Emmanuela Sabbiho vyrovnal. Domácím navíc v závěru tekly nervy. V 88. minutě byl vyloučen Diego Lainez a krátce poté následoval Guzmán.
Brankář vyběhl s míčem až k půlící čáře, aby rychle rozehrál volný kop. Salvadorský rozhodčí Iván Barton, který pískal i na mistrovství světa, ale hru zastavil. Guzmán reagoval zkratem – sudího odstrčil a míč odkopl. Barton mu okamžitě udělil druhou žlutou kartu a následně červenou.
Gólman se s verdiktem dlouho nemohl smířit, největší výbuch ale přišel až při odchodu. V tunelu nejprve kopl do plastové židle, poté zvedl odpadkový koš a mrštil jím. Nakonec znovu popadl židli a praštil s ní o zem takovou silou, že se rozlomila.
Do branky musel náhradník Carlos Felipe Rodríguez. Bizarní večer přesto skončil pro Tigres sportovním úspěchem. Po remíze 1:1 následoval penaltový rozstřel, který mexický celek vyhrál 5:4.
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