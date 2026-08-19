Pár rychlých přihrávek a efektní nůžky. V Německu padl extrémně rychlý gól

Německý fotbalista Karl-Moritz Fettkenhauer dal gól po pouhých devíti sekundách fantastickými nůžkami.
Devět sekund. Přesně tolik času potřebovali fotbalisté Blau-Weiss Hollage k tomu, aby v nedělním utkání německé Landesligy udeřili na hřišti SV Altenoythe.
A nebyl to ledajaký gól. Karl-Moritz Fettkenhauer zakončil bleskovou akci efektními nůžkami a přihlížející diváci jen nevěřícně sledovali, co se právě stalo.
Hosté od úvodního výkopu zápasu šesté nejvyšší německé soutěže předvedli dokonale sehranou kombinaci. Po pouhých pěti dotecích se míč dostal na hranici pokutového území.
Po dlouhém nákopu a následné hlavičce zamířil k Fettkenhauerovi, který se vyšplhal do vzduchu a akrobatickým kopem poslal míč do sítě. Blau-Weiss Hollage se tak ujali vedení prakticky dřív, než se obě mužstva stačila pořádně rozběhnout.
Devítisekundový gól byl mimořádný, světový rekord ale nepadl. Jako nejrychlejší zásah se často uvádí trefa Gavina Stokese za skotský Maryhill proti Clydebanku z roku 2017, která byla neoficiálně změřena na 2,1 sekundy. Jde však o čas bez oficiálního potvrzení, takže absolutní rekord má svůj háček.
Mezi další extrémně rychlé góly patří zásah Vuka Bakiće za 2,2 sekundy v Srbsku, Marc Burrowse za 2,56 sekundy v Anglii a Ryana Halla za 2,31 sekundy v Londýně.
Na nejvyšší profesionální úrovni drží rekord Premier League Shane Long, který v roce 2019 skóroval za 7,69 sekundy proti Watfordu.
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