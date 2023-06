"Gól soutěže! Gól celé její historie!" Argentinec nadchl v USA fantastickým volejem

Podívejte se na úchvatný gól, který vstřelil Álvaro Barreal ve čtvrtfinále US Open Cupu, americké pohárové soutěže. Argentinský fotbalista se za pokutovým územím opřel z voleje do centru z rohového kopu a levačkou poslal míč do horního růžku branky.

0:56 Gól Álvara Barreala ve čtvrtfinále US Open Cupu | Video: Asociated Press, US Soccer

"Jaký gól pro Cincinnati!" nechali se unést i komentátoři přenosu po úžasné trefě argentinského křídelníka. "Gól turnaje! Možná gól celé historie soutěže!" nebáli se velkých slov. Dvaadvacetiletý Barreal parádním zásahem zvýšil vedení svého celku nad Pittsburghem na 2:0. Suverénní lídr Východní konference zámořské ligy MLS nakonec porazil účastníka USL Championship, druhé nejvyšší americké soutěže, 3:1 a postoupil do semifinále pohárového klání. V dalším čtvrtfinálovém zápase porazilo Dynamo Houston 4:1 tým Chicago Fire. O postup mezi nejlepší čtyři celky soutěže bude v noci usilovat i Inter Miami. I celek, který vlastní legendární David Beckham, bude mít za protivníka mužstvo z USL - tým Birminghamu. Poslední čtvrtfinálovou dvojici tvoří Real Salt Lake a Los Angeles Galaxy. Související Kam se na Hulka hrabe Hulk. Slavný útočník vstřelil v brazilské lize monstrózní gól 1:25

