Gól do šatny Slavii nezlomil, Chorý v derby srazil Spartu. Sešívaní jdou tak do trháku

Fotbalisté Slavie v derby pražských "S" porazili doma Spartu po obratu 3:1 a po 25. kole první ligy vedou tabulku před svým rivalem už o 10 bodů. Skóre otevřel v nastavení úvodního poločasu hostující Patrik Vydra, v 57. minutě srovnal z penalty Tomáš Chorý. V 79. minutě dokonal obrat při svém 200. ligovém startu střídající Mojmír Chytil a o chvíli později přidal pojistku znovu Chorý.
Vršovičtí obhájci titulu zůstávají jediným neporaženým mužstvem v soutěži. Slávisté bodovali posedmé z posledních osmi vzájemných ligových duelů, doma v nejvyšší soutěži zdolali Spartu potřetí za sebou. Ligovou sérii neporazitelnosti v Edenu prodloužili už na 42 duelů od prohry s Plzní v listopadu 2023.
Letenští nebodovali po sedmi kolech a poprvé na jaře. Nenaladili se tak dobře na čtvrteční úvodní zápas osmifinále Konferenční ligy v Alkmaaru. Na druhém místě tabulky mají šestibodový náskok na třetí Plzeň.
Oba celky šly do duelu po porážkách na penalty ve čtvrtfinále poháru, Slavia vypadla v Jablonci a Sparta v Mladé Boleslavi. Domácí trenér Trpišovský chtěl po dvouzápasové absenci vrátit mezi tři tyče Staňka, ten si ale na rozcvičce zřejmě obnovil zranění a na poslední chvíli ho nahradil Markovič.
Po měsíci se v sestavě naopak objevil reprezentační záložník Provod. Sparťanskou bránu hájil tak jako v minulých utkáních Surovčík místo zraněné jedničky Vindahla, na hrotu útoku dostal důvěru Vojta.
První poločas nabídl podle očekávání opatrný průběh plný osobních soubojů. Ve 13. minutě zahrozil hlavou domácí Chaloupek, dnešní 23. narozeniny ale gólem neoslavil. V 27. minutě Mercado ramenem prudce narazil do Sadílka a sudí Volek ho vyloučil. Po poradě s videorozhodčím a zhlédnutí opakovaných záběrů ale změnil svůj verdikt na žlutou kartu.
Právě kolumbijský křídelník měl v 38. minutě na hlavě úvodní gól, zblízka těsně minul. Neproměněná šance ho ale nemrzela dlouho. Na konci šestiminutového nastavení Haraslín ze standardní situace našel na zadní tyči Zeleného, jeho hlavička se od země odrazila do břevna a následně přímo na nohu Vydrovi, jenž z brankové čáry poslal míč do sítě. Sparťanský odchovanec zapsal třetí gól v ligovém ročníku, v derby se prosadil poprvé.
Slavia vstoupila do druhého poločasu náporem a vyprodaný Eden ji hnal za vyrovnáním. K další nebezpečné hlavičce se dostal Chaloupek a v 53. minutě selhal ve vyložené šanci Chorý.
Nejlepší střelec soutěže si vše vynahradil v 57. minutě. Po Mannsverkově ruce ve vápně se ujal penalty a s přehledem srovnal. Reprezentační útočník proměnil i svůj 17. pokutový kop v české lize.
Po vyrovnávací brance tlak Slavie polevil, výsledek 1:1 z podzimního derby na Letné se ale nezopakoval a domácí v 79. a 82. minutě rozhodli po dalších dvou standardních situacích.
Obrat dokonal devátým gólem v ligovém ročníku střídající Chytil, který na zadní tyči zužitkoval prodloužený centr z rohového kopu. Asistenci si připsal Chorý, jenž o chvíli později opět z rohu hlavou uzavřel skóre. Tabulku kanonýrů vede už s 16 brankami.
Slávisté potvrdili, že mají s 55 góly nejlepší ligovou ofenzivu. Sparta už se na zdramatizování nezmohla a ve všech soutěžích podlehla Slavii o dva góly po devíti vzájemných zápasech.
Fotbalová Chance Liga - 25. kolo:
Slavia Praha - Sparta Praha 3:1 (0:1)
Branky: 57. z pen. a 82. Chorý, 79. Chytil - 45.+6 Vydra. Rozhodčí: Volek - Paták, Antoníček - Radina (video). ŽK: Schranz, S. Vlček (vedoucí týmu) - Mercado, Mannsverk, Kadeřábek, Ryneš, Ševínský, Sonne. Diváci: 19.314.
Slavia: Markovič - Holeš, Zima, Chaloupek - Isife (74. T. Vlček), Schranz (46. Moses), Sadílek, Jurásek - Provod, Sanyang (46. Chytil) - Chorý (90.+2 Prekop). Trenér: Trpišovský.
Sparta: Surovčík - Vydra (68. Sonne), Ševínský, Zelený - Kadeřábek (77. Martinec), Kairinen, Mannsverk, Ryneš - Mercado (46. Rrahmani), Haraslín (83. Grimaldo) - Vojta (68. Kuol). Trenér: Priske.
Ostrava - Zlín 6:2 (3:0), Hradec Králové - Plzeň 0:3 (0:1), Karviná - Pardubice 1:2 (0:2)
Tabulka:
1.
Slavia
25
18
7
0
55:19
61
2.
Sparta
25
15
6
4
49:28
51
3.
Plzeň
25
13
6
6
45:31
45
4.
Jablonec nad Nisou
25
13
6
6
32:25
45
5.
Olomouc
25
11
6
8
26:23
39
6.
Liberec
25
10
8
7
37:24
38
7.
Hradec Králové
25
9
7
9
34:32
34
8.
Karviná
25
10
2
13
36:42
32
9.
Zlín
25
8
7
10
31:35
31
10.
Pardubice
25
7
8
10
31:42
29
11.
Teplice
25
6
9
10
24:30
27
12.
Bohemians 1905
25
7
6
12
20:30
27
13.
Mladá Boleslav
25
5
9
11
34:49
24
14.
Slovácko
25
5
8
12
20:31
23
15.
Ostrava
25
5
7
13
24:35
22
16.
Dukla
25
2
10
13
14:36
16
Půjde opět do boje o Hrad? „Účast ve volbách velice silně zvážím,“ říká Pavel
Prezident Petr Pavel v neděli v rozhovoru pro ČT24 zopakoval, že při dostatečné podpoře občanů a dobrém zdraví vážně zváží kandidaturu na druhý prezidentský mandát. V bilančním rozhovoru České televize ke třem rokům v prezidentské funkci svou kandidaturu jasně nepotvrdil. Další prezidentské volby budou z kraje roku 2028.
Izraelský vzdušný úder v Gaze v neděli zabil tři Palestince, včetně zdravotníka
Neděle byla nejtragičtější den, pokud jde o izraelské údery v Pásmu Gazy od začátku americko-izraelských útoků na Írán před týdnem – usmrceni byli tři Palestinci. Podle Reuters to řekl šéf nemocnice Šífa Muhammad abú Salmía.
Spása pro českou ekonomiku. Bez cizinců by zkolabovalo zdravotnictví i sociální služby
Čtyřicetiletá Světlana žije v Česku už přes deset let. Za tu dobu vystřídala několik pracovních míst, většinou v gastronomii. Dnes pracuje v kantýně nejmenovaného pražského úřadu jako pomocná kuchařka. Pohostinství je jedním z oborů, kde Čechy nahrazují právě pracovní síly z Ukrajiny, jako je ona. Bez zahraničních pracovníků se dnes už v Česku neobejde žádný obor, kde je potřeba manuální práce.
ŽIVĚ Konflikt prudce zdražuje paliva, naftu až o 3 Kč. „Ohlušující ticho,“ viní vládu ODS
Konflikt na Blízkém východě dál tlačí nahoru ceny paliv, od středy vystoupaly ceny pohonných hmot v ČR o další koruny.
Fantastický Jílek korunoval sezonu. Na závěr MS víceboje vydřel stříbro
Rychlobruslař Metoděj Jílek se stal v Heerenveenu vicemistrem světa ve víceboji. Při své premiéře na šampionátu ve čtyřboji se devatenáctiletý český reprezentant posunul na stříbrnou pozici výhrou v závěrečném závodě na 10.000 metrů, v němž se v únoru v Miláně stal olympijským šampionem.