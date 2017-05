Vrbovi tiká odpočet, musí už volit Plzeň, či balalajku. A samozvaný Mourinho asi stracciatellu nerad

před 41 minutami

Nejblíže titulu mají čtyři kola před koncem fotbalisté Plzně. Zároveň finišují v otázce obsazení trenérské pozice pro příští ročník, podobně jako Sparta

Glosář - A zase je všechno jinak. Když před týdnem porazila fotbalová Sparta na Letné tým Plzně, dávala tím vlastně dárek slávistům. Ti od ní dostali možnost dojet sezonu pěti výhrami až k titulu.

Jenže červenobílým zkazil operaci "Pět stupňů ke zlaté" hned při první příležitosti tým Jablonce. Ano, ten, co ho před týdnem kdekdo peskoval za až podezřele špatný domácí výkon v duelu se zachraňující se Příbramí.

Paradox? Neznalému se tak může jevit i situace v čele tabulky. První je teď sice pořád Slavia, ale znalci vám potvrdí, že líp je na tom teď zrovna Plzeň. A výrazně.

Takže na vysvětlenou: Slavia je nyní první, neboť jde o průběžnou tabulku a v ní se při rovnosti bodů stanovuje pořadí podle toho, kdo má zrovna lepší rozdíl celkového skóre. Nejpodstatnější ze všeho však bude konečná tabulka, po posledním 30. kole. A pro ni při bodové shodě platí, že se prioritně hledí na bilanci vzájemných zápasů dotyčných týmů. A tu má lepší Plzeň (3:1, 0:2).

To celé je situace, která teď dozajista velmi zajímá i trenéra Pavla Vrbu. Nejen z nostalgie, ale i kvůli velmi žhavé realitě. Deník Sport minulý týden napsal, že někdejší reprezentační kouč už Plzni skoro kývnul, že jsou smlouvy připraveny k podpisu.

Lidé, se kterými o tom hovořil autor tohoto textu, popisují situaci možná podobně, ale přeci jen krapet jinak. A sice tak, že tlak Viktorie na Pavla Vrbu a jeho návrat do Štruncových sadů je opravdu enormní, ale že se trenér ještě stále nerozhodl. I proto, že jeho uchu by po prvních zkušenostech s prací v ruské lize asi pořád více lebedily šelestivé tóny balalajky. Jenže - co je podstatné - Plzeň už Vrbu nechce nechat lavírovat.

A proto mu mělo vedení Viktorie Plzeň říct, že ho velmi chce. Ale vyžaduje už od něj zároveň jasné slovo a slyšet ho chce nejpozději do konce tohoto týdne. To proto, aby měla Viktoria dost času zařídit se případně jinak. S aktuálním řešením Bečka + Horváth se stále počítá jako s provizoriem. Ačkoli teď má relativně blízko k zisku mistrovskému titulu.

Mistrovský fotbal nehraje na jaře ani jeden aspirant

Ať už ale mistrovské doutníky budou kouřit Plzeňáci, slávisti (nebo ještě čistě hypoteticky i sparťani), pro nového šampiona bude každopádně platit, že k titulu po fotbalové stránce tak trochu doklopýtá. Co se týče herního projevu, nutno říct, že Plzeň i Sparta se - navzdory několika čestným výjimkám, vydobytým spíš vůlí - vlastně hledají celé jaro: A slávisté po svém famózním jarním vstupu také hodně sundali nohu z plynu a po několika duelech, které ještě urvali silou, nyní proti Jablonci museli být vzhledem k vývoji duelu vděčni alespoň za bod.

Gól z posledních okamžiků zápasu teď ostatně před další výsledkovou blamáží zachránil i Spartu v Příbrami, kde už se schylovalo k remíze, ale Šural svou druhou trefou v zápase rozvodnil Litavku přívalem středočeských slz.

Zato na druhé straně vypukla extáze. Ačkoli ještě zápas nebyl ukončen, jásal už trenér Petr Rada se svými hráči hluboko ve hřišti, jako by právě vyhrál Ligu mistrů, Copa Libertadores a turnaj spřátelených armád Družba najednou. A když ho pak zato sudí vykázali na tribunu, připomínal Rada, že takhle slavil nedávno úspěch United i jejich trenér José Mourinho a nikdo u toho nepyskoval.

Petru Radovi každopádně jeho příbramskou radost přejme, bylo vidět, že s týmem žije, i kvůli vyplaveným endorfinům se fotbal hraje. Ale bývaly časy, kdy Sparta i na půdě nejslabších celků tabulky vyhrávala jaksi snáz.

A aby se ty časy vrátily, hledá se na Letné řešení. A to opět novým způsobem. Mediální kritika směřující k bizarnímu stylu řízení Sparty už totiž měla dolehnout i do slonovinové věže Daniela Křetínského. A už před několika týdny proto měl majitel Sparty svému managementu říct: "Tak jestli si všude stěžujete, že všechno musím rozhodovat já a vy nemáte prostor pro svou vlastní práci, tak teď ho dostanete. Dám vám na půl roku volnou ruku - a předveďte se."

Jak vyplývá z postupně pronikajících informací z letenského zákulisí, podle tohoto modelu už generální ředitel Adam Kotalík (a to na radu Dušana Svobody, viceprezidenta Sparty, kterému to zase poradil jistý Vlastimil Košťál) angažoval trenéra Petra Radu.

Teletext se v létě patrně zase vypne

A sotva Rada začal pracovat, Kotalík nesložil ruce do klína a pro změnu začal shánět náhradu i za něj. A to v zahraničí. Jak už deník Aktuálně.cz jako první informoval, ve hře je Christian Panucci (více zde), další uvažovaná jména pak odhalil deník Sport.

Ten zmínil Franceska Guidolina (ex-Swansea) a Andreu Stramaccioniho. Ten v roce 2012 prožil v Interu Milán podobný příběh jako ve Spartě nedávno David Holoubek, i Stramaccioniho totiž tehdy vedení klubu vytáhlo k "áčku" od mládeže. A také nepobyl dlouho, působil pak ještě v Udine a Panathinaikosu.

Skutečnost, že je Sparta se Stramaccionim opravdu v kontaktu, potvrzuje i stránka špičkového italského novináře Gianluky di Marzia. A zdroje Aktuálne.cz se s ní shodnou v tom, že se Stramaccionim už se mě potkat i Daniel Křetínský (ano, přestože do toho v tomto půlroce Kotalíkovi a spol. "nemluví").

To všechno jsou jistě zvěsti, které Petra Radu úplně nepotěší - protože, ruku na srdce, komu by se chtělo pojmout své působení v roli trenéra Sparty jen jako krátkodobou brigádu do léta. K čemuž se ale zjevně schyluje - a zněl tak vlastně i původní plán, přestože technicky má Rada smlouvu na neurčito, na což se on sám vždycky odkazoval. Samozřejmě s dodatkem, že on to neřeší, jak dlouho na Letné setrvá.

Od zpráv o hledání nového sparťanského kouče je však naštěstí do značné míry odstíněn. Mediální informace - alespoň podle toho, co prosakuje z Letné - nejčastěji čítává pěkně postaru z novin, případně je jako jeden z posledních v republice ještě loví na teletextu. Čertovské vynálezy jako internet naštěstí ve své staré Nokii nespustí, takže má přeci jen alespoň relativní klid na práci.

Pokud se Andrea Stramaccioni v létě na Letné opravdu objeví, dokážu si představit, že přezdívka už pro něj bude v kabině připravená. A zmrzlina stracciatella možná v pražských cukrářstvích půjde víc na odbyt. Jen Petru Radovi, obávám se, ve finále ta příchuť kapku zhořkne.

Facebooková stránka autora: Luděk Mádl - Aktuálně.cz

autor: Luděk Mádl | před 41 minutami

Související články