Učili nás, že Polsko napadl Hitler. A zamlčeli Stalina. Podobné je smát se teď Berbrovi, a ne Spartě

Fotbalová asociace se coby luxusní limuzína ocitla bez řidiče. Náhrada za volat zatím nesedá. Takže dopředu vůz nejede, ale ani nesjíždí ze srázu. Zatím

Glosář - Zatčení Miroslava Pelty vytvořilo v českém fotbale zcela novou nejistou situaci. Definuje ji obava z ekonomických trablů, spojených přinejmenším s časovými skluzy dosud nevyplacených dotací. A vedle toho též strach, jak teď mocensky vyroste Roman Berbr, kontroverzní český místopředseda FAČR.

Volební předsednický souboj, který v pátek skončil bez vítěze, postavil proti sobě dva tábory lidí. Pod praporci Martina Malíka se objevili pomyslní dragouni Sparty, Brna či Viktorie Plzeň a v jednom šiku tam s nimi stála i armáda Berbrova, ta z českých regionů.

Naproti tomu za Petrem Fouskem stáli Slavia, Teplice, Bohemians a regiony s moravskou orlicí.

Podstatný je ale základní, řekněme charakteristický znak, odlišující ty dvě základní formace. Za Malíka se stavěli a staví lidé, kterým by zjevně nevadilo se s Romanem Berbrem pobavit o rozdělení moci nad českým fotbalem.

Ve Fouskově táboře se objevili ti nesmiřitelnější, ano, opět vůči Romanu Berbrovi. "Moravu Berbr nikdy nedobude," mohli by si nechat namalovat na korouhve zástupci moravských klubů z MSFL a divizí, které vede Dalibor Kučera, místopředseda asociace z dob Ivana Haška.

"Mně jde ve fotbale i o demokracii," podotýká zase Petr Fousek, který ač Pražák nachází větší zastání na Moravě. A letos se nestačil divit, když jako předsednický kandidát nedostal pozvánku a ani přes urgence nebyl vpuštěn na setkání zástupců české komory, které Berbr v Praze pořádal. A pozval na něj i coby delegáty selektivně jen své spřízněné.

Mezi ně se nevejde pražská Slavia, jejíž šéf Jaroslav Tvrdík si vůči Berbrovi udržuje nadále nejtvrdší a nejodmítavější rétoriku.Jeho strana si ji podržela i na valné hromadě, kdy soupeři dala možnost, jak prosadit svého předsednického kandidáta Martina Malíka. Výměnou za to, že sám Roman Berbr ve výkonném výboru účasten nebude.

Kandidátovi Berbra a Sparty chybělo 7 hlasů

Odmítnutí tohoto návrhu českou stranou pak jen znovu vyjasnilo a třikrát podtrhlo, o co tady v první, druhé i třetí řadě šlo a jde: o Romana Berbra a jeho posedlost mocí, které se nemíní vzdát. A pokud snad ano, tak rozhodně ne jen tak, bez náležité protihodnoty. Hledání východiska se teď odložilo o půl roku, na další valnou hromadu, která k dalšímu ovládání českého fotbalu bude hledat další klíč.

Klíč s funkční platností na nejbližší měsíce drží - ano, uhodli jste správně, opět Roman Berbr, protože při neúspěchu voleb se prodloužil mandát stávajícímu výkonnému výboru. A ačkoli je při absenci předsedy Pelty podle stanov nejvyšším statutářem moravský místopředseda Zdeněk Zlámal, je to samozřejmě Roman Berbr, který se chová, jako by mu fotbal patřil.

K tomu, aby získal absolutní a navíc legitimní moc, ale v příštích volbách bude potřebovat další spojence nebo tichý souhlas někoho z velkých hráčů. Na Moravě mu k prosazení svého předsednického kandidáta zbývalo získat ve III. kole volby 7 hlasů. Uvidíme, jestli je tlak na 7 dosud nepoddajných Berbr za půl roku schopen realizovat.

Svou roli v tom bude hrát i odpověď na otázku, zda fotbal dostane opravdu 100 procent původně schválených dotačních prostředků od státu. A zda je rozdělí poctivě, a ne podle berbrovské metody "těm, co jsou s námi spřáteleni a co nás volí." To by toho asi pro Moravu moc nezbylo.

Klíčovou roli v celém případu každopádně hraje vztah Romana Berbra a pražské Sparty. Bylo to právě setkání s jejím majitelem Danielem Křetínským, po kterém Roman Berbr sdělil lidstvu, že se tedy rozhodl na pozici předsedy českého fotbalu osobně nekandidovat a smíří se nadále s rolí místopředsednickou. Jak ho známe, už za to musel dostat něco slíbeno.

Dotace? Zapomeňte! Anebo počkejte, tak jo

Několik dní na to se jedna věc výrazně pohnula, na ministerstvu školství zčistajasna změnili právní názor. Zatímco předtím vycházeli z myšlenky, že FAČR, která v aféře vystupuje jako obviněná právnická osoba, není oprávněna čerpat v takovém stavu dotace, najednou ministryně Kateřina Valachová otočila jako korouhvička a slíbila, že peníze i na FAČR postupně začne posílat.

Jestli snad takovou změnu ministerského názoru umí, či neumí miliardář Daniel Křetínský zařídit či jinak iniciovat, to je pochopitelně navýsost spekulativní záležitost.

Jisté je, že když se objevila zpráva o tajném zákulisním paktu Křetínský-Berbr, fanoušci Sparty mu samozřejmě odmítali uvěřit. Vždyť kdo by se paktoval s takovým peklem, že ano.

Jisté ovšem je, že v právě proběhlých volbách podporovali Roman Berbr i pražská Sparta téhož kandidáta, tedy Martina Malíka. Už jen na tom tedy k viditelné shodě na lince Sparta-Berbr došlo.

Zajímavě k celé věci přistupují kolegové z deníku Sport, který Daniel Křetínský vlastní podobně jako Spartu. K fotografii Romana Berbra a Dagmar Damkové se zavazadly, napsal zástupce šéfredaktora Štěpán Filípek na Twitter po volbách výsměšné Tak příště?

Na můj dotaz, kdy vyplísní i Dana a Dušana (Křetínského a Svobodu) za to, že se s tímto peklem spřáhli, mi odvětil, že moje pravda nemusí být pravdou.

Moje pravda zní, že Sparta stejně jako třeba Viktoria Plzeň dala předsednickou nominaci Martinu Malíkovi, kandidátovi, který dostal plnou podporu od Romana Berbra.

A když někteří nad výsledky páteční volby roztočili rejdováka, přičemž ovšem selektivně zmiňují a připouštějí jen půlku pravdy, přijde mi to podobné, jako když nás v Československu po léta ve školách učili, že 1. září 1939 napadly Polsko vojska hitlerovského Německa. Jen tam učebnice zapomínaly dodat, že z druhé strany vtrhly na polskou zem zároveň i Stalinovy rudé pluky. Jenže to už se totiž komunistům nehodilo do krámu, tak si pravdu upravili. A už z ní byla poloviční lež.

Facebooková stránka autora: Luděk Mádl - Aktuálně.cz