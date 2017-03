Sparta je na kaši, přijít teď do klubu a dávat ji do kupy je úkol pro sebevraha. Třeba pro Lavičku?

před 1 minutou

Zdá se, že sama od sebe už se sparťanská krize nevyřeší. Nejspíš bude zapotřebí rázného řešení: Dotkne se ale citelněji hráčů, nebo trenérů?

Glosář - Boj o titul už se pomalu začíná zužovat jen na dva týmy. Třetí Sparta po svém dalším hrůzostrašném vystoupení, tentokrát v Mladé Boleslavi, ztrácí na vedoucí Slavii už 9 bodů. Taková ztráta se jistě ještě stáhnout dá, ovšem s výkony, jež teď Sparta předvádí, nikoli.

Zbraně ovšem ještě zdaleka neskládá ani plzeňská Viktoria, která po diskutabilním vítězném gólu v síti Liberce udržela na druhé příčce odstup čtyř bodů na červenobílé. A ve středu ji čeká klíčová dohrávka v Ďolíčku, která epojisteni.cz ligu může ještě pěkně zdramatizovat.

To už se skoro "podařilo" i Slavii samotné, protože ještě na začátku 87. minuty jejího domácího zápasu s Teplicemi svítilo na ukazateli skóre 1:1. Podobně jako před týdnem proti Plzni ale Slavia v samém závěru strhla vítězství na svou stranu zásluhou Sýkorovy skvěle zahrané standardní situace.

Je nabíledni, že takové výhry mívají hned dvojí efekt. Kromě toho, že znamenají cenné body do tabulky, po nich obvykle dramaticky stoupá i sebevědomí týmu a hladina jeho vnitřní euforie. A to je výbava, kterou slávisté na své dobře rozjeté cestě za titulem ještě rozhodně budou potřebovat.

Za týden je čeká cesta do Liberce a po reprezentační pauze derby proti Spartě. Otázka zní, v jakém rozpoložení, s jakou soupiskou a s jakými trenéry se Letenští do Edenu 2. dubna dostaví. Pokud by tam chtěli předvádět něco podobného jako v neděli v Mladé Boleslavi, nejspíš by se potázali se zlou, to vědí sami nejlépe.

A proto i blížící se derby bude nejspíš pro Spartu dobrým důvodem k tomu, aby NĚCO udělala. Jenže co, to je oč tu běží…

Sparta potřetí v sezoně hledá trenéra

Potíž je v tom, že ve sparťanské hře není od začátku jarní sezony vidět prakticky žádný progres, i hlavní trenér Tomáš Požár už po porážce v Mladé Boleslavi zdůrazňoval, že nyní chce situaci důkladně prodiskutovat s vedením klubu.

K jakým opatřením tedy Sparta může sáhnout? Předpokládejme, že to sama ještě zcela ujasněné nemá. A tak si orientačně zkusme projet škálu možných kroků, ke kterým Sparta ať už před pátečním ligovým zápasem proti Zlínu, anebo po něm, teoreticky může sáhnout.

Na hráče samotné může zatlačit rázným projevem majitele, křikem, pokutami či vyřazením některých jedinců z kádru. (Což by při poměrně široké marodce vyžadovalo, přiznejme, jistou kapku hrdinství, ale kdo ví - třeba by pak terapie takového šoku byla o to účinnější.)

Anebo se opatření mohou dotknout realizačního týmu. Ať už nějak proklamativně, tedy na méně exponovaných pozicích, anebo přímo u osob nejdůležitějších, tedy u Davida Holoubka a Tomáše Požára.

Od týmu může být odstřihnut jeden, druhý, nebo oba (přičemž Holoubek nemá licenci, to víme.) Mužstvo by mohlo být svěřeno někomu z vlastních zdrojů, to jsou, dejme tomu,Jaroslav Hřebík, Michal Horňák, Zdeněk Svoboda, Martin Hašek.... anebo někomu zvnějšku. Tady byla v posledních dnech na ráně především jména Pavla Vrby či Radoslava Látala.

V českých podmínkách rozhodně nelze vyloučit ani letenský návrat Vítězslava Lavičky, byť má před sebou s mladou reprezentací velmi těžkou práci v podobě účasti na letním ME "21" v Polsku.

Nebo třeba dojde ke strhnutí sparťanského kormidla o 180 stupňů a návrat ke kořenům, což by přineslo opětovné angažování Jozefa Chovance či někoho jiného ze "staré školy".

Variant je řada. Boleslavský zápas sledoval z tribuny Dušan Uhrin mladší… A vyloučit v dané situaci nelze prakticky nic, třeba že by sparťané po slávistickém vzoru sáhli po nějakém zkušeném kouči pod smlouvou, namátkou třeba po Miroslavu Koubkovi do Bohemians. A "velká legrace" by samozřejmě mohla nastat i po případném návratu Zdeňka Ščasného, což je asi nejbizarnější varianta, která se teoreticky nabízí.

Nutno dvakrát podtrhnout, že ten, kdo by se případně v dané situaci v rozehrané sezoně Sparty chopil, asi nebude mít úplně daleko k sebevražedným sklonům, protože tak rozhašená jako teď Sparta opravdu hodně dlouho nebyla.

Co je podstatné: Už potřetí v sezoně se Sparta ocitá v situaci, že hledá trenéra a nemá ho. Poprvé se to stalo bezprostředně po vyhazovu Zdeňka Ščasného, podruhé v závěru podzimu, respektive před Vánocemi. V obou případech nakonec Sparta volila jméno Holoubek, šla do risku a fanoušci jí tleskali za to, jak je progresivní. Po několika jarních zápasech už ten potlesk ovšem utichl - a co si budeme povídat, Sparta kouče hledá potřetí.

Ano, signálem, který Letenské může zase nahodit na správné herní koleje, může být i návrat Tomáše Rosického do sestavy. Ale upínat se k tomu by asi byla ta nejbláhovější věc, jaká by Spartu mohla napadnout.

Tomáš Rosický v uplynulých dnech podle informací Aktuálně.cz pobýval v Německu u dr. Müllera-Wohlfahrta, legendy Bayernu a "fotbalové" ortopedie, a "Rosa" teď čeká na výsledky vyšetření. Nicméně rozhodně podle všeho stále zdaleka není v takovém stavu, že by měl třeba zítra začít trénovat s A-týmem.

Počítejme s tím, že se Sparta každopádně blíží k nějaké další osudové křižovatce. Protože jak ukázalo vystoupení v Boleslavi, "samo se to asi neudělá a nespraví".

Jak odborářská jedenáctka s gólmanem a Afričanem

Ml. Boleslav-Sparta 1:0. Jak už ukázal případ Jablonce, na současné Spartě se v lize v pohodě "chytají" i celky, které samy nejsou ani zdaleka rozjeté jak horská dráha. Stačí jim dodržování základních taktických principů, důraz a sebevědomí. A vzhledem k tomu, že právě tyhle ingredience Spartě, zejména v zápasech venku, fatálně scházejí, rodí se pak z toho lektvaru na hřišti výrazná převaha domácích.

Vidět zápas v Boleslavi třeba nějaký cizinec neznalý kontextu, měl by v první půli dost možná pocit, že proti domácímu ligovému celku nastoupila v červených dresech nějaká odborářská jedenáctka posílená o výtečného brankáře a snaživého, byť nepříliš efektivního Afričana na pravém křídle.

Sparta naprosto propadala ve středu hřiště a Boleslavští se zejména po křídlech dostávali k přihrávkám, které rodily šance. Koubek ale zářil, předvedl dva tři vynikající zákroky. Paradoxně na druhé straně se měla pískat jasná penalta poté, co Pauschek v šestnáctce nešikovně podseknul Konatého. Leč píšťalka zůstala němá.

Na druhou půli přištli na hřiště Vácha s Néstorem a pomohlo to, Sparta začala ve středu hřiště působit ligovým dojmem. Paradoxně ale na druhé straně přišla standardní situace, po níž šel po vysokém míči Koubek bez pomoci spoluhráčů, situaci nezvládl - a to zápas gólově rozhodlo.

Podstatné je, že Spartě v zápase nefungovaly základní věci. Její fotbalisté nezaujímali správná postavení při autech, standardních situacích, nezajišťovali se, na druhou stranu se nenabízeli do kombinace, a do náběhů už vůbec ne. Problémy zase vycházely od prostupné obrany, přes dlouho malátný střed až ke zcela odříznutému Václavu Kadlecovi na hrotu.

Sparta si žádné body nepřipsala, zato Boleslav se její třetí příčce přiblížila už na rozdíl 4 bodů. Podobně jakjo Zlín, se kterým se Sparta utká v pátek.

Válečnického štěstí si Slavia vybrala víc než dost

Slavia-Teplice 2:1. Jsou lidé, co o štěstí ve fotbale hovoří příliš, jako by ani žádný jiný recept neměli. A kvůli nim se fotbalové "štěstíčko" degradovalo tak trochu na prázdné slovní bláto. Pokud ale slávisté získají titul, měli by si vzpomenout na zápas s Teplicemi. Protože v něm posbírali štěstí víc než dost.

Gólové potrestání si zasloužila už Sýkorova malá domů, po které nadějnou situaci nezvládl ex-slávista v teplickém dresu Červenka - a hned vzápětí na principu "nedáš-dostaneš" skórovali domácí.

Za stavu 1:1 se pak v úvodu druhé půle nejspíš nadvakrát na chvíli zastavilo srdce domácího ředitele Martina Kroba, to když jeho teplický jmenovec operoval s balonem zcela sám před Pavlenkou, ale byl vůči Slavii opravdu milostiv, když TOHLE nedal.

Tepličtí možná trochu zaskočili Slavii aktivní hrou, rozhodně výrazně odvážnější, než jakou v Edenu posledně předvedla Plzeň. I trenér Daniel Šmejkal se chtěl jistě právě na Slavii, s níž má z minulosti mnoho společného, patřičně blýsknout.

Poté, co hlavičkáře Frydrycha zaskočil tentokrát při rozhodujícím gólu Vaněčkův "vlastenec", odjížděl sice bez bodu, ale Teplice ukázaly, že v nich něco je, zejména na hřištích soupeřů předvádějí pozoruhodné věci a nejpozději za rok asi na poháry zaútočí.

Naopak Slavia může přemítat o tom, jak soupeř výrazně dokázal využít toho, že střed pole tentokrát nezahustila pěti, ale čtyřmi muži, když volila variantu se dvěma útočníky. Jak to asi udělá příště v Liberci?

Gól asi platit neměl. Jenže prostě platí

Plzeň-Liberec 1:0. I Viktoria je v herní krizi, ale na úplně jiném "levelu" než Sparta. Vědom si toho, snažil se postupně se sehrávající tým Liberce co nejvíc domácím komplikovat kombinaci a vytlačovat je pokud možno co nejdál od Dúbravkovy brány.

Viktoria, která opět nepoužila Ivanschitze, vsadila tentokrát na útočné duo Krmenčík - Bakoš. Ale že by díky nim před libereckou brankou křesala jedna šance za druhou, se tedy rozhodně říct nedalo.

Domácí si však pomohli ze standardky, když do nacentrovaného míče ve "frontě" čekajících hráčů trknul liberecký obránce Kúdela a "vlastencem" zápas rozhodl, podobně jako nebohý Vaněček v Edenu.

V Plzni se ovšem rozebíraly i další konsekvence gólu. Libereckým se nelíbilo ani odpískání faulu, po němž se standardka zahrávala. A v momentu exekuce byl navíc Krmenčík v ofsajdové pozici. A byť k němu balon nedoputoval, měla se patrně situace interpretovat tak, že se účastnil souboje s Kúdelou, jeho ofsajdová pozice byla proti aktivní - a gól neměl být uznán.

Jenže znáte to… Co s tím ex-post naděláte? Dokud nebude spolurozhodovat video, nic. Bohužel.

Dukla-Jablonec 1:0. Zvláštní. Vzpomeňme si, jak takový Jablonec doma chvílemi válcoval Spartu - a pak proti Bohemians ani na Julisce nepředvede prakticky nic. Nevystřelí na bránu soupeře, neohrozí ji… Hradeckým "votrokům" by jistě nevadilo, kdyby v tomhle modu setrval Kludského tým ještě v úterní dohrávce.

Příbram-Hradec Králové 1:0. Sami Východočeši jsou totiž na tom zatím na jaře strašidelně. Prohráli doma s Duklou, v Jihlavě, plichtili s Boleslaví a teď rupli i na hřišti nejslabšího týmu z Příbrami.

Jediné, co je maličko může hřát, je vědomí, že na podzim porazili Příbramské 2:0, čili v případě nouze by bilanci vzájemných zápasů měli lepší.

Poslední Příbram ztrácí pět bodů, to je pořád hodně. Jenže sestupuje i předposlední. A v téhle louži se teď Hradečtí máchají opravdu parádně.

Jihlava-Karviná 2:4. A to ještě můžou děkovat nebesům, že Vysočina na tom není o moc líp, ideálně se totiž zatím dokázala zkoncentrovat právě jen na Hradec. A trenéra Bílka tentokrát jistě krušila zejména nečekná prostupnost obrany.

Zlín-Slovácko 1:1. "Ševci" sice hrají o Evropu, ale na jaře vstřelili první gól a ze čtyř zápasů si připsali tři remízy. Udeří ještě Páníkova armáda o to úderněji v pátek na pražské Letné?

Brno-Bohemians 0:0. Plichta drží obě "B" v pětibodové vzdálenosti od sestupové hrany, ale tentokrát měla k výhře určitě mnohem blíž Zbrojovka. Až si zase "klokani" někdy budou stěžovat, jak se jim ubližuje, nechť si prosím vzpomenou na tohle utkání a sudího Pechance, který Řezníčkovi neuznal gól pro ofsajd a hlavně nechal být několik zelenobílých zákroků, co uvnitř šestnáctky po penaltě celkem volaly.

Ano, poslal hosty poměrně záhy do deseti, ale Bergerovy fauly se do soutěže o nejnesmyslnější karty a vyloučení ročníku opravdu hlásily samy.

Tým Bohemians ještě na jaře nevstřelil ani jediný ligový gol - a jak už jsme zmínili, ve středu v dohrávce hostí Viktorii Plzeň.

A Brno příště čeká záchranářská šichta v Hradci, přičemž trenéra Habance jistě netěší, že mu tam kvůli kartám a trestům budou v útoku scházet jak Michal Škoda, tak Ukrajinec Boris Tašči.

